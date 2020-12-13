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Yorgun M.Başakşehir,evinde Gaziantep'e yenildi

  Medipol Başakşehir evinde Gaziantep FK 2-1 yenildi.

13 Aralık 2020 Pazar 20:32
Yorgun M.Başakşehir,evinde Gaziantep'e yenildi

Yorgun M.Başakşehir,evinde Gaziantep'e yenildi

  Medipol Başakşehir evinde Gaziantep FK 2-1 yenildi.Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk takım 2-1 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.

   Ligde 9 haftadır yenilmeyen Gaziantep ekibi, 3 haftadır galibiyete hasret olan Başakşehir karşısında 44. dakikada Mirallas ile 1-0 öne geçti.

  Dakikalar 56’yı gösterdiğinde stoper Ponck’un uzun topunu göğsünde yumuşatıp önüne indiren Crivelli, ceza sahasında şutunu çekerek durumu 1-1’e getirdi.

  Hafta içerisinde olaylı PSG maçının yorgunluğunu hisseden Başakşehir, 74. dakikada Muhammet Demir’in golüne engel olamadı. Geride kalan dakikalarda ise maçtaki skor değişmedi.

  Bu sonucun ardından Gaziantep FK 11 maçta 18 puana ulaşırken, Başakşehir 12 maçla 15 puanda kaldı.

  Başakşehir gelecek haftayı BAY geçecek. Gaziantep FK ise sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Anahtar Kelimeler:
Medipol BaşakşehirGaziantep FK
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