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Zenit St. Petersburg 80– Fenerbahçe Beko 86

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 14. hafta maçında Zenit St. Petersburg’u deplasmanda 86-80 yendi.

09 Aralık 2021 Perşembe 22:37
Zenit St. Petersburg 80– Fenerbahçe Beko 86

Zenit St. Petersburg 80– Fenerbahçe Beko 86

   Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 14. hafta maçında Zenit St. Petersburg’u deplasmanda 86-80 yendi.Vesely’nin yıldızlaştığı gecede Fenerbahçe Beko 5. galibiyetine imza attı.Vesely, 32 sayıyla EuroLeague sayı rekorunu kırdı. 
 
    İlk çeyrek ev sahibi takımın 18-16 üstünlüğüyle tamamlandı.İkinci çeyrekte Rus ekibi karşısında Vesely’e De Colo eşlik etti. Bu periyot Zenit’in üstünlüğüyle tamamlanırken, Pierria Henry-Şehmus iş birliği ilk yarı sonucunu belirledi. (41-40)
 
   Fenerbahçe Beko, üçüncü çeyrekte Melih, Booker, Pierria Henry ve Jan Vesely ile 52-55 öne geçse de periyotu ev sahibi takım 62-61 önde tamamladı. Dördüncü çeyreğe iyi başlayan Fenerbahçe Beko  Booker ile 64-69 öne geçti. Dysawn Pierre ve De Colo ile farkı 5 sayıya  çıkaran Fenerbahçe Beko , Vesely'le de maçtan 80-86 galip ayrıldı.  


Çeyrek skorları:
1.Çeyrek: 18-16
2.Çeyrek: 23-24
3.Çeyrek: 21-21
4.Çeyrek: 18-25

(Fenerbahçe)

Anahtar Kelimeler:
Turkish Airlines EuroleagueFenerbahçe BEKOZenit St. Petersburg
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