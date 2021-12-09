Zenit St. Petersburg 80– Fenerbahçe Beko 86

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 14. hafta maçında Zenit St. Petersburg’u deplasmanda 86-80 yendi.Vesely’nin yıldızlaştığı gecede Fenerbahçe Beko 5. galibiyetine imza attı.Vesely, 32 sayıyla EuroLeague sayı rekorunu kırdı.



İlk çeyrek ev sahibi takımın 18-16 üstünlüğüyle tamamlandı.İkinci çeyrekte Rus ekibi karşısında Vesely’e De Colo eşlik etti. Bu periyot Zenit’in üstünlüğüyle tamamlanırken, Pierria Henry-Şehmus iş birliği ilk yarı sonucunu belirledi. (41-40)



Fenerbahçe Beko, üçüncü çeyrekte Melih, Booker, Pierria Henry ve Jan Vesely ile 52-55 öne geçse de periyotu ev sahibi takım 62-61 önde tamamladı. Dördüncü çeyreğe iyi başlayan Fenerbahçe Beko Booker ile 64-69 öne geçti. Dysawn Pierre ve De Colo ile farkı 5 sayıya çıkaran Fenerbahçe Beko , Vesely'le de maçtan 80-86 galip ayrıldı.



(Fenerbahçe)