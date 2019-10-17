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Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. tur müsabakalarının programı belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur programı açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. tur müsabakalarının programı belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur programı açıklandı.

17 Ekim 2019 Perşembe 23:00
Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. tur müsabakalarının programı belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. tur müsabakalarının programı belli oldu.

   Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur programı açıklandı.Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur programı açıklanırken, Fenerbahçe'nin Tarsus İdman Yurdu ile deplasmanda oynayacağı maçın tarihi 30 Ekim Çarşamba...Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. tur müsabakalarının programı belli oldu.

   Tek maç eleme sistemine göre oynanacak bu turda, Süper Lig ekipleri Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, İstikbal Mobilya Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor ve MKE Ankaragücü’nün de yer aldığı 54 takım mücadele edecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 29-31 Ekim’de oynanacak maçların programı şöyle:

29 Ekim Salı:

13.00 Hekimoğlu Trabzon-Ekol Göz Menemenspor (Vakfıkebir İlçe)

13.00 1074 Çankırıspor-Çaykur Rizespor (Çankırı Atatürk)

13.00 Altınordu-Amed Sportif Faaliyetler (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

13.45 Niğde Anadolu-Antalyaspor (Niğde 5 Şubat)

14.30 Eyüpspor-İttifak Holding Konyaspor (Stadı heniz açıklanmadı)

16.30 Altay-Görelespor (Menemen İlçe)

18.30 Adanaspor-Diyarbekirspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

20.30 Aytemiz Alanyaspor-İnegölspor (Bahçeşehir Okulları)

30 Ekim Çarşamba:

13.00 Vanspor-Sancaktepe (Van Atatürk)

13.00 Gümüşhanespor-Yılport Samsunspor (Gümüşhane Yenişehir)

13.00 Kastamonuspor 1966-Anagold 24Erzincanspor (Kastamonu Gazi)

13.30 Keçiörengücü-Siirt İl Özel İdaresi (Aktepe)

13.30 Payasspor-Manisa FK (Payas İlçe)

13.45 Kemerspor 2003-Kasımpaşa (Kemer İlçe)

14.00 Fatih Karagümrük-Bandırmaspor (Vefa)

14.00 İstanbulspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

14.00 Karacabey Belediyespor-Tuzlaspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

14.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.30 Gençlerbirliği-Esenler Erokspor (Eryaman)

18.30 Göztepe-Sivas Belediyespor (İzmir Atatürk)

20.30 Tarsus İdmanyurdu-Fenerbahçe (Stadı henüz açıklanmadı)

31 Ekim Perşembe:

13.00 Bayburt Özel İdare-Bursaspor (Bayburt Genç Osman)

13.45 Başkent Akademi-Demir Grup Sivasspor (OSTİM)

14.30 Kırklarelispor-MKE Ankaragücü (Kırklareli Atatürk)

16.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Bayrampaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

18.30 Gaziantep FK-Turgutluspor (Kalyon)

20.30 Yukatel Denizlispor-İçel İdmanyurdu (Denizli Atatürk)

Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye Kupası
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