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İstanbul'da su kesintisi

İSKİ'den yapılan açıklamada Sarıyer, Beşiktaş ve Kağıthane'de 24 saat su kesintisi yapılacağı duyuruldu.İ

15 Şubat 2020 Cumartesi 17:03
İstanbul'da su kesintisi

İstanbul'da su kesintisi

  İSKİ'den yapılan açıklamada Sarıyer, Beşiktaş ve Kağıthane'de 24 saat su kesintisi yapılacağı duyuruldu.İSKİ’den yapılan açıklamada, “Çeliktepe – Ayazağa, Çeliktepe – Seyrantepe – 4. Levent isale hattında gerçekleştirilecek olan zorunlu bakım – onarım çalışmaları sebebiyle 18 Şubat 2020 Salı günü 10.00 ile 19 Şubat 2020 Çarşamba günü 10.00 saatleri arasında 24 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir” denildi.

Su alamayacak mahalleler ise şöyle belirtildi:

KÂĞITHANE: Çeliktepe, Emniyet Evleri, Sultan Selim(Sanayi), Yeşilce, Seyrantepe ve Şirintepe Mahalleleri.

SARIYER: Ayazağa, Huzur, Maslak, Pınar, Poligon, Reşitpaşa, İstinye, Emirgan, Darüşşafaka, Cumhuriyet, PTT Evleri, Tarabya, Kireçburnu, Kocataş, Büyükdere, Yenimahalle ve Maden Mahalleleri’nin üst kotları ile Garipçe, Rumeli Feneri, Bahçeköy Merkez, Bahçeköy Kemer, Zekeriyaköy, Demirciköy, Uskumruköy, Kumköy(Kilyos), Gümüşdere ve Kısırkaya Mahallelerinin tamamı.

BEŞİKTAŞ : Konaklar ve Levent Mahalleleri.

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