Ajans Yeni Medya

Daha önce Ajans Yeni Medya ile tanışmadıysanız işte şuan o muhteşem tanışma anındasınız. Ajans Yeni Medya sizlere ihtiyacınız olan tüm hizmetleri profesyonel ekibi ve yenilikçi vizyonu ile sunuyor. 2017 yılında Murat Can Ünverdi tarafından temelleri atılan ve size bambaşka bir başarı vaat eden Ajans Yeni Medya ile zirvede ki yerinizi alacaksınız ama elbette öncelikle tanışalım.

Teknoloji ve teknolojinin bizlere sunmuş olduğu ayrıcalıklar amatör kullanım için imkân sağlasa da belirli noktalarda profesyonel destek almak işinizi eğlencenizi aklınızdaki kurguyu diğerlerinden 10 adım öne geçirebilir. Bizler de sizin sorduğunuz neden en önde biz olmayalım sorusunu sorarak yola çıktık. Hedefimiz her zaman mükemmeli yakalamak. Hepimiz mükemmel olmak isteriz mükemmeliyetçilik anlayışımız ise ajans yeni medya olarak içerisinde her şeyin mükemmel olduğu hiçbir detayın atlanmadığı işler çıkartmamızı sağlıyor. Doğru yer doğru zaman ilkesi, doğru çalışma her zaman sıkı ve özverili çalışma, verdiğimiz hizmetin kalitesinden her zaman emin olma çalışma prensiplerimiz arasında başı çekmektedir.



Ajans Yeni Medya olarak sizlere sunduğumuz hizmetlerin detaylarını anlatarak muhteşem tanışma anımızın ilk adımını atmak isteriz.

Hangi hizmetleri sunuyoruz?

Sosyal medya danışmanlığı

Instagram mavi tik hizmeti

Grafik tasarım hizmeti

Fotoğrafçılık hizmeti

YouTube danışmanlığı

YouTube video çekme

Video kurgu hizmeti

Klip çekimi

Kısa film çekimi

Hizmetlerini siz değerli müşterilerimize kaliteden ödün vermeden sunuyoruz.

(Ajans Yeni Medya birçok dalda sizlere hizmet sunmaktadır olup sosyal medya platformları kapsamında bir bilgi paylaşımı yapılmıştır, almak istediğiniz farklı hizmetlerin tarafımızdan sunulup sunulmadığını öğrenmek için iletişim adresimiz ve telefon numaralarımız üzerinden bilgi alabilirsiniz.)

Herhangi bir medya ajansı da bize bu hizmetleri sunabilir peki sizin farkınız ne dediğinizi duyar gibiyiz.

Sosyal medya danışmanlığı hizmetinde belirlemiş olduğunuz konsepte var olan hesaplarınızı analizlerini yaparak ilerleme istatistiklerini ihtiyaç duyulan destek eylemlerini raporlayarak bir ön sunu oluşturuyoruz. Ne yapmamız gerektiğini ve neye ihtiyacımız olduğunu bilerek çıktığımız danışmanlık hizmeti yolunda adım adım ilerleyerek sizlerle birlikte başarıya ulaşıyoruz.

İnstagram mavi tik hizmetinde merak ettiğiniz tüm soruları eksiksiz yanıt vererek mavi tik almanız için gereken unsurları yerine getiriyor sizleri yönlendiriyoruz. Hesabın onaylanması için gereken işlem analizlerini yaparak ne kadar zamanda sonuca ulaşabileceğinizi istatistiksel verilerle sizlere sunuyoruz.

Grafik tasarım hizmeti verirken hayal gücünüzün karşınıza konulan ekrandan size baktığı ve sizin gülümsediğiniz yakalıyoruz. İşte tam olarak kafamdaki buydu dediğiniz projelerle, birden fazla örnek üzerinde çalışarak sizin için mükemmel olanı buluyoruz.

Fotoğrafçılık hizmeti verirken çektiğimiz her fotoğrafın anı koleksiyonunuzun nadide bir parçası olacağını düşünerek ve bunun bilincinde olarak unutulmayacak anlarınızı ölümsüzleştiriyoruz. Hayal ettiğinizden daha güzel göründüğünüz karelerle bir ömür gülümseyerek bakacağınız anı koleksiyonları yapmanızı sağlıyoruz. Fotoğrafçılık hizmetinde konseptli çalışmalar ya da talebe bağlı olarak sade stüdyo çekimleri gerçekleştiriyoruz.

Düğün, nişan, şarkı klibi çekerken yine öncelikle sizin düş gücünüzü kıstas olarak belirliyoruz. Bu noktada en güncel uygulamalar ile birlikte klip çekimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Eğer bir youtubersanız ya da YouTube olma yolunda emin adımlarla ilerlemek istiyorsanız iyi ki tanışmışız diyeceğiniz medya ajansı, ajans yeni medya olarak sizlerin yanında yer alıyoruz. YouTube video çekme hizmetinden YouTube danışmanlığı hizmetine kadar ihtiyacınız olan her adımı düşünüyor ve sizlere YouTube dünyasının kapılarını açıyor ya da YouTube dünyasının yıldızı olmanızı sağlıyoruz.

Video kurgu hizmeti ile anlamını hiç yitirmeyen sağlam korkularla oluşturulmuş videolara sahip olmanızı sağlıyoruz.

İşte bizim Ajans Yeni Medya olarak farkımız.

Biz düzene sistemli çalışmaya matematiğe ve kendimize inanıyoruz. Büyük ya da küçük hiç fark etmeksizin çalıştığımız işlerin tamamından aynı kapsamlı analiz sistemlerini kullanarak önce yolumuzu belirliyoruz daha sonra emin adımlarla o yoldan ilerleyerek başarı ve zaferi kucaklıyoruz. Başarının tesadüf olmadığını bizlere yüzyıllar önce söyleyen tarih başarının tekerrürünü Ajans yeni medya ile sizlere sunuyor.

Sosyal medya platformlarında (YouTube Instagram gibi) yeni olmanız tecrübesiz olmanız ya da teknolojik hiçbir şeyden anlamıyor olmanız başarısız olacağınız anlamına gelmiyor. Henüz Ajans yeni medya ile tanışmadığınız anlamına geliyor.

Bizimle iletişime geçtikten sonra başarının koşar adımlarla size geleceğini fark edecek eğlenerek ve keyif alarak çalışmalarımızı yürüttüğümüz gördükçe işimize olan aşkımıza şahit olacaksınız.

Hizmet verdiğimiz her müşterinin dünyaya farklı bir pencereden baktığını biliyor ve kendi penceremizin dayatmak yerine sizin pencerenizden bakarak hayal ettiğiniz işleri sizlere sunuyoruz.

İhtiyacınız olan hizmetin hayal ettiğiniz başarının ne olduğunu söyledikten sonrası uzman ekibimiz tarafından sizin için tasarlanıyor sizin için geriye süreçten keyif almak kalıyor.

Her gün yenilenen değişen takip edilmediğinde bir anda geride kalınabilen teknolojiyi elde tutmak profesyonel olmayı gerektiriyor. Profesyonel olmakta ezbere bilgilerle yola çıkmamayı gerektiriyor. Bu kadar hızlı ilerleyen ve değişen bir camianın içerisinde hizmet sunmak yeniliğe her daim kapılarını açık tutmakla mümkün olabilir.

Farkında olduğumuz bu durum yeniliğe kapılarımızı sonuna kadar açmamızı sağlıyor.

Biz Ajans Yeni Medya olarak ezbere karşı bir sistemi savunuyoruz. Hayal gücünün ve sistemli çalışmanın arkasında harikalar yattığını biliyoruz. Bilgi almanız, fikir edinmeniz daha önce zirveye taşıdığımız diğer isimleri görmeniz, bizi daha yakından tanımanız ve bu tanışmanın sonrasında iyi ki gelmişim dediğiniz bir anıyı belleklerinize kazımak için Ankara'da sizlere hizmet veriyoruz.

Muhteşem tanışma anımızı taçlandırmak için sizleri Ajans Yeni Medya olarak görüşmeye davet ediyoruz. Uzman ekibimizle güler yüzlü ve kalite odaklı hizmet anlayışımızla başarıya giden yolun merdivenlerini sizlerle üçer beşer çıkmak için hazırız ve bekliyoruz.