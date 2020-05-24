Akıncı zorlu görevler için hazır | Türk TİHA'sı için belgesel



Türkiye'nin yerli imkanlarıyla geliştirdiği savunma sistemlerine bir yenisi daha ekleniyor. Baykar mühendisleri tarafından geliştirilen ve Akıncı adı verilen Taarruzi İnsansız Hava Aracı, Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'a göre "Kuş yuvadan uçtu" Akıncı belgesel sonunda "Akıncı inşallah isminin hakkını verecek" sözleri Baykar çalışanlarına duygu dolu anlar yaşattığı görüldü.

BAYKAR'IN DESTANSI BAŞARISI



Türk havacılık sektörüne TAİ'nin ardından kurulan Baykar Holding'in İnsansız Hava Aracı İHA, Silahlı Hava Aracı SİHA'nın ardından şimdi de Taarruzi İnsansız Hava Aracı TİHA'nın ilk testinin zorlu bir gece koşulunda ve fırtınalı yağmurlu havada yapıldığı ortaya çıktı. Baykar'ın Youtube resmi hesabında bugün yayına koyduğu Akıncı Belgeseli ise 3 saatte 35 bin kişi tarafından izlendi.

ÇEKİMLER 6 AY SÜRDÜ

Türkiye’nin savunma sanayiinde kritik bir eşiği daha aşmasına neden olacak önemli projelerden biri olanTİHA’nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) geliştirme çalışmaları bir belgesele konu oldu. Türkiye’nin taarruzi sınıftaki ilk insansız hava aracı olan ve Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI’nın geliştirme aşamaları “AKINCI” adı verilen belgesel ile ilk kez gözler önüne seriliyor.

Yönetmenliğini Altuğ Gültan ve Burak Aksoy’un yaptığı belgesel için İstanbul’da bulunan Baykar Milli S/İHA Ar-Ge ve Üretim Tesisleri ile Bayraktar AKINCI TİHA’nın test faaliyetlerinin yürütüldüğü Çorlu Hava Meydan Komutanlığı’nda aylarca süren çekimler yapıldı. Şubat 2019’da başlayan belgesel projesi yaklaşık 15 ayda tamamlandı. Belgesel, Bayraktar AKINCI’nın ilk uçuşunu gerçekleştirdiği 6 Aralık 2019’a kadar olan zorlu ve yoğun çalışma döneminin yaşandığı son 6 aylık süreci mercek altına alıyor.

BAYRAKTAR VE MÜHENDİSLER ANLATIYOR

Belgeselde Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ve mühendislik birimlerinin liderleri kendileriyle gerçekleştirilen röportajlarda yapılan çalışmaları anlatıyor. Belgeselle birlikte Türkiye’de ilk kez yüksek teknolojiye sahip bir hava aracının geliştirilme süreci izleyicilerle buluşmuş oluyor.

İKİ AKINCI UÇACAK

Bayraktar AKINCI’nın ilk prototipi olan PT-1 ikinci uçuşunu ise 10 Ocak 2020’de Sistem Doğrulama Testi kapsamında gerçekleştirdi. Geçtiğimiz günlerde entegrasyonu tamamlanan ve PT-2 olarak adlandırılan ikinci Bayraktar AKINCI da test faaliyetlerinin sürdüğü Çorlu Hava Meydan Komutanlığı’na gönderildi. Bayraktar AKINCI TİHA’nın hava ve yer testleri bundan sonra iki prototiple birlikte yürütülecek.

