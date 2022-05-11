Arkadaşlık hizmetlerinde şansı olmayanlar için ne yapmalı?

İnternet üzerinden arkadaşlıkla bir günden fazla ilgileniyorsanız muhtemelen başkalarının başarı hikayelerini okumuşsunuzdur. Kullanıcılar, aşklarını nasıl bulduklarını, şu veya bu arkadaşlık sitesinin onlara ne kadar yardımcı olduğunu, her şeyin ne kadar kolay ve rahat olduğunu anlatıyor. Bu doğru mu? Birçok durumda, evet. Bu, her şeyin sizin için de aynı derecede kolay ve sorunsuz olacağı anlamına mı geliyor? Fakat bu doğru değil!

Her gün ve her ay binlerce insan aşkını bulmaya çalışmak için arkadaşlık sitelerine ve uygulamalarına başvuruyor fakat hepsi başarısız oluyor. Bu neden oluyor? Neden birileri gelecek vaat eden tanışmaları neredeyse anında yaparken diğerleri ise sadece zaman kaybediyor?

Bugün, çevrimiçi arkadaşlık sitelerinde başarısızlığa neyin neden olduğunu, birçok kullanıcının hangi hataları yaptığını ve en önemlisi, başarı şansınızı nasıl artıracağınızı bulmaya karar verdik. İlginç olacağından emin olabilirsiniz!

Çevrimiçi arkadaşlıkta neden şansınız yok

Başarısızlığın en yaygın nedenlerinden biri, oyunun "sizin liginizde" olmamasıdır. Bunu daha iyi anlamak için bir örnek verelim. Milyonerler için bir tanışma sitesi var MillionaireMatch. Ortalama bir kullanıcı olan siz, denetimi geçip buraya kaydolabilirseniz, bu sitede aşkınızla tanışma şansınız son derece düşük olacaktır. Çünkü buradaki kitle çok spesifiktir.

Ancak, para ana göstergeden uzaktır. "Yalnızca ölümlüler" için birçok arkadaşlık hizmeti vardır ancak aynı zamanda çok dar bir şekilde özelleşmiştir. Örneğin, astroloji sevenler için siteler, evcil hayvan sahipleri için, sakallı erkekler için, ayrıca onlardan hoşlanan kızlar için vb. Size uymayan niş bir arkadaşlık sitesini kullanmaya karar verirseniz kesinlikle başarılı ve gelecek vaat eden bir arkadaşlık olmasını beklememelisiniz.

Arkadaşlık sitelerindeki başarısızlığın bir başka popüler nedeni bir profili doldururken banal tembellik veya dikkatsizliktir. Bir web sitesindeki veya arkadaşlık uygulamasındaki hesabınız sizin kartvizitinizdir. Boş veya tüm bilgiler aceleyle rastgele doldurulmuşsa, böyle bir profil kesinlikle diğer kullanıcılarda ilgi uyandırmayacaktır. Diğer kullanıcıların hesaplarını nasıl doldurduğunu, sizi en çok neyin çektiğini görün. İyi örnekler kullanın fakat profile kişilik kazandırmaya çalışın. Açık ve dürüst olun.

Başarı şansınızı artıracak 5 ipucu

İpucu #1. Kendinizden bahsederken dürüst olun ve gerçek dışı bir kişilik oluşturmayın.

Bazen, gerçekte olduğumuzdan daha başarılı, daha zengin ve daha iyi görünmek için internette kendi biyografinizi dekore etme cazibesinin üstesinden gelmek çok zordur. Arkadaşlık sitelerinin neredeyse her üç kullanıcısı kendileri hakkında yalan söylüyor veya en azından gerçekleri çarpıtıyor. Ancak bu doğru değildir ve bu yaklaşım terk edilmelidir.

Gerçek şu ki, potansiyel bir partnerle iletişiminiz çevrimdışı olduğunda, gerçek yine de ortaya çıkacaktır. Ve belki de daha erken gerçekleşecek. Ve eğer tanışmanız yalanlar ve ihmallerle başlıyorsa, gelecek vaat eden romantik ilişkilere kesinlikle güvenemezsiniz. Kendinize ve potansiyel partnerinize karşı dürüst olun. Bu herkes için daha iyi olacaktır!

İpucu #2. Profil fotoğrafınızı düzenli olarak güncelleyin ve 6 aydan daha eski bir fotoğraf paylaşmayın

Aynı yaştakilerin sizden daha hızlı yaşlandığını fark ettiniz mi? Gerçek şu ki, kendimiz görünüşümüzdeki değişiklikleri pratik olarak fark etmiyoruz ancak diğer insanlarda mükemmel bir şekilde fark ediyoruz. Aslında altı aylık, bir yıllık veya daha eski olan fotoğraflarınız artık mevcut görünüşünüzle uyuşmuyor. Ne yazık ki bu bir gerçek.

Sizinle alakalı görünen eski fotoğraflar paylaşırsanız potansiyel olarak tanışacağınız kişileri yanıltabilir. Ve tanıştığınızda kesinlikle farkı göreceklerdir. Bu nedenle, düzenli olarak yeni resimler paylaşmaya çalışın. Aynı zamanda eskileri silmeye gerek yok, bırakın arşivde kalsınlar. Ancak fotoğraf albümünü sürekli olarak güncellemeniz gerekiyor — en az birkaç ayda bir kez.

İpucu #3. Arkadaşlık sitelerine/uygulamalarına alternatif olarak görüntülü sohbetleri kullanın

Klasik arkadaşlık platformları teoride etkilidir ancak pratikte birçok ciddi dezavantajı vardır. Milyonlarca insan sonuç alamadan burada zamanını boşa harcıyor. Ayrıca bir çıkmaza girdiğinizi ve sitede veya arkadaşlık uygulamasında sizin için özel bir beklenti olmadığını düşünüyorsanız, görüntülü sohbetleri keşfetmenin zamanı gelmiştir.

İyi bir örnek Omegle'dir. Bu, en basit anonim görüntülü sohbettir ve dünyadaki ilklerden biridir. Burada genellikle dünyanın her yerinden yaklaşık 30 bin kişi çevrimiçi oluyor. Sitenin oldukça ilkel ve oldukça vasat bir denetime sahip olduğu doğrudur. Bu nedenle, yine de Omegle alternatiflerine dikkat etmenizi öneririz: OmeTV, Omegle TV, Chatspin. Burada, cinsiyet ve coğrafi filtreler, partner aramak için esnek ayarlar, iyi bir denetim ve destek hizmeti gibi daha birçok seçeneğe sahip olacaksınız.

İpucu #4. Kişinin size uymadığını görürseniz iletişime zorla devam etmek zorunda değilsiniz.

Arkadaşlık sitelerini bir süredir kullanıyorsanız muhtemelen aşağıdaki durumla karşılaşmışsınızdır. Bir kişiyle iletişim kurarsınız, size hiç uymadığını anlarsınız ancak onları rahatsız etmemek için iletişimde kalmaya devam edersiniz. Ama inanın, bu şekilde ikiniz için de durumu daha da kötüleştiriyorsunuz — kendiniz boşuna zaman harcıyor ve kişiye boş umut veriyorsunuz.

Bu nedenle, iletişimin sonunda hiçbir şeye yol açmayacağını hissettiğinizde, iradenizi bir yumruk haline getirin ve partnere mümkün olduğunca incelikli bir şekilde bundan hiçbir şey çıkmayacağını bildirin. Diğer bir yandan, tüm bağları keserek, aynı şekilde ortadan kaybolmamak da önemlidir. Neden bunu yapmayı seçtiğinizi ve bu kararın nedeninin ne olduğunu açıklayın. Sadece ortadan kaybolursanız, partner çok uzun süre kendi içine girecek ve neyi yanlış yaptıklarını anlamaya çalışacaktır. Açıklama konusundaki isteksizliğiniz yüzünden onlara acı çektirmeyin.

İpucu #5. Bir ruh eşi ararken zaman zaman ara verdiğinizden emin olun

Her gün bir web sitesine, arkadaşlık uygulamasına veya görüntülü sohbete giriş yaparak, aşkınızı bulma sürecini bir rutine dönüştürürsünüz. Rutin her zaman kötüdür. Üst üste birkaç gün başarısız olursa, 1-2 gün veya daha fazla ara vermenin zamanı gelmiştir. Dikkatinizi dağıtmaya çalışın, başka bir şeye geçin, sevdiğiniz şeyi yapın veya arkadaşlarınızla daha fazla zaman geçirin.

Mola verdiğinizde, yenilenmiş bir güçle ruh eşinizi aramaya geri dönebilirsiniz. Belki de bu şekilde daha önce yaptığınız hataları fark edip düzeltebilir, profilinizi gözden geçirebilir ve taktiklerinizi değiştirebilirsiniz.

Mutlaka mola verin. Henüz aramaktan yorulmasanız bile. Hiçbir durumda bir arkadaşlık sitesi gerçek hayatınızın yerini almamalıdır.

Özetleyelim

Herhangi bir işte başarısızlıklar ve hatalar olabilir. Ve bu sadece çevrimiçi arkadaşlık ile ilgili değildir. Sadece hiçbir şey yapmayanlar hata yapmaz. Tabii ki, çevrimiçi arkadaşlık formatını tamamen terk edebilir ve aşkınızla çevrimdışı olarak tanışmayı bekleyebilirsiniz. Ancak günümüzde bunun şansı daha da düşük.

Biriyle çevrimiçi olarak tanışma ve romantik bir ilişki kurma girişimleriniz başarısız olursa cesaretiniz kırılmasın. Bu başarısızlıkları gelecekte sizin için faydalı olacak yeni bir deneyim olarak kabul edin. Er ya da geç her şey değişecektir. Ve belki de bir başkasına arkadaşlık hizmetini denemesi ve kaderini burada bulmasına ilham verecek olan başarı hikayenizdir. Her şey mümkün!