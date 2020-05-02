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‘BİLGİ’ erişimi kolay video laringoskop ile başarısız entübasyona son verecek

İstanbul Bilgi Üniversitesi, sağlık alanında önemli bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. 

02 Mayıs 2020 Cumartesi 16:04
‘BİLGİ’ erişimi kolay video laringoskop ile başarısız entübasyona son verecek

‘BİLGİ’ erişimi kolay video laringoskop ile başarısız entübasyona son verecek
 

Dünyada etkisini yoğun bir şekilde gösteren yeni tip koronavirüs (kovid-19) süresince önemli konu olan entübe işlemlerine yönelik BİLGİ öğrencileri her kesimin erişebileceği maliyeti ve enerji verimi düşük video laringoskop cihazı geliştiriyor. Projeyle başarısız olunan entübe işlemlerinin azaltılması hedefleniyor

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak adlandırılan yeni tip koronavirüs (kovid-19) 10 Mart’ta Türkiye’de ilk vakanın belirlenmesiyle kişilerde korku ve paniğe sebep oldu. Birçok sektör salgından olumsuz etkilendi. Fakat işin sağlık tarafına bakıldığında hastalığın başlıca semptomlarından biri özellikle ileri düzey vakalarda görülen nefes alma zorluğu. Bu yüzden de entübe işlemleri çok tartışılıyor. Hastalığın bu aşamasında, hastanın entübe edilmesi kritik hale geliyor. Hastaların entübe edilmesi için ise laringoskop cihazı kullanılması gerekiyor. Türkiye’de her gün değişmesine rağmen salgından ötürü entübe hasta sayısının 1000’e yaklaşması dikkat çekiyor. Bu nedenle geliştirmeyi planladıkları video laringoskop ile İstanbul Bilgi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, hem salgın süresinde hem de salgın sonrasında başarısız olunan entübe işlemlerini aşağı çekmeyi amaçlıyor.

Düşük bütçeli ve erişimi kolay olacak

Entübe işlemi konusunda BİLGİ, yeni bir projeye hazırlanıyor. Salgında yoğun kullanılan ve ithal batarya ihtiyacı nedeniyle hastaneler için önemli bir maliyet kalemi haline gelen laringoskop cihazı için yeni bir proje geliştiriliyor. BİLGİ, planladığı projesiyle ithal bataryaların maliyetine engel olmak ile başarısız entübasyon işlemlerini azaltmayı ve tıbbi eğitim gören öğrencilerin entübasyon işlemini pratik şekilde öğrenmelerini amaçlıyor. Üniversitenin geliştirmeye başladığı video laringoskop cihazı, düşük bütçeli, erişimi kolay olmasıyla da dikkat çekiyor.

Canlı yayın özelliğine sahip

Proje, İstanbul Bilgi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Yiğit Dağhan Gökdel danışmanlığında, BİLGİ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 4. Sınıf Öğrencileri Furkan Utku Emre ve Metehan Köklü tarafından yürütülüyor. Şu anda ürün tek kartlı harici bir bilgisayar üzerinden bir kamera modülü ile video aktarıyor. Video, HDMI bağlantısı üzerinden bir monitöre aktarılırken aynı zamanda yerel ağ üzerinden de paylaşılıyor. Bu yenilikçi özellik sayesinde aletin kullanımının ve tıp alanında eğitimin kolaylaştırılması hedefleniyor. Üründe kamera önünde bulunan takıp çıkarılabilir bir intübasyon bıçağı mevcut. Bu bıçağın imalatı hasta sağlığına uygun plastik, saydam bir polimer malzemeden yapılmakta ve sıhhi temizlik işlemlerini basitleştirmek adına kullan-at özelliğe sahip. Aletin geri kalan kısmı şu anda hazır ve canlı yayın yapabiliyor. Cihaz çalıştırıldıktan yaklaşık on saniye sonra telefon, bilgisayar, tablet, televizyon vb. aletlerden canlı görüntü alınabiliyor.

Geliştirilen “Düşük Bütçeli ve Az Güç ile Çalışan Video Laringoskop” projesiyle öğrenciler TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği’ni de almaya hak kazandılar.

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