Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Brawl Stars İndir ve Oyna

Brawl Stars, mobil oyun sevenlerin en çok oynamayı tercih ettiği oyunlardan birisi olmaktadır.

08 Nisan 2022 Cuma 20:51
Brawl Stars İndir ve Oyna

Brawl Stars, mobil oyun sevenlerin en çok oynamayı tercih ettiği oyunlardan birisi olmaktadır. Brawl Stars,  2018 yılında ilk olarak mobil oyun dünyasına girmiş olup hem android, hem de iOS işletim sistemine sahip olan akıllı telefonlarda ve cihazlarda oynanabilmektedir. Ücretsiz olarak indirilip, oynanabilen oyunda, oyun içi satın alımlar bulunmaktadır. Brawl Stars mobil oyununu oynayabilmek için 9 yaşından büyük olmak gerekmektedir.

Brawl Stars Nedir?

Mobil oyunlar arasında en popüler oyunlardan birisi olan Brawl Stars apk, çoklu olarak oynanan bir savaş oyunudur. Brawl Stars oyununda 3 dakika sınırı bulunmakta olup, her oyun sahnesi 3 dakikadan oluşmaktadır. Tekli ya da ekip olarak oynanabilen Brawl Stars oyununun içerisinde pek çok farklı özelliğe sahip olan savaşçı karakterleri yer almaktadır.

Kullanım kolaylığı sağlayan bir arayüze sahip olan oyunda süper özelliklere sahip olan oyun karakterleri, oyundan elde edilen başarılarla daha da güçlü bir hale getirilebilmektedir. Bu savaşçı karakterlerini, uygulama içi satın alımlarla daha da güçlü bir hale getirmek her zaman mümkün olmaktadır.

Brawl Stars Nasıl Oynanır?

Brawl Stars mobil oyunu farklı oyun modları kullanılarak oynanabilen bir oyun olup, oyunun amacı girilen savaşları kazanmak olmaktadır. Bu savaşlara ise tekli olarak ya da çoklu gruplarla girilebilmektedir. Oyunda aynı anda bir kaç tane savaşçı kullanılabilmektedir. Brawl Stars oyununun içerisinde yer alan kutulardan da çeşitli hediyeler alınabilmektedir. Alınan bu hediyeler ise sahip olunan özelliklerin daha da güçlenmesi için kullanılabilmektedir.

Brawl Stars Oyun Karakterleri Nelerdir?

Brawl Stars mobil oyununda, oyuncuların zevkli zaman geçirmesine yardımcı olan pek çok oyun karakteri yer almaktadır. Brawl Stars içerisinde temel oyun karakteri 8 adet olup, bu oyun karakterlerinin her biri farklı güçlere sahip bulunmaktadır. Aynı zamanda bu oyun karakterlerinin her birinin kendilerine ait olan süper güçleri ve kıyafetleri olmaktadır.

Brawl Stars oyun karakterlerinin güçleri, oyunda kazanılan savaşlar sonucunda elde edilen paralar ya da uygulama için satın alımlarla daha da güçlü bir hale getirilebilmektedir. Brawl Stars oyun karakterleri ise şunlar olmaktadır;

  • Destansı
  • İlk Savaşçı
  • Kupa Yolu
  • Efsanevi
  • Süper Ender
  • Kromatik
  • Ender
  • Gizemli

Brawl Stars Oyun Modları Nelerdir?

Brawl Stars, dünya genelinde en çok oynanan savaş oyunlarından birisi olup, oyuncuların oyun içerisinde kullanabileceği toplam 13 oyun modu bulunmaktadır. Bu oyun modları bütün savaşlarda istenilen şekilde oyuncular tarafından kullanılabilmektedir. Yapılacak olan savaşlara göre bu oyun modları değiştirilebilmektedir. Brawl Stars oyun modları ise şu şekilde sıralanmaktadır;

  • Boss Savaşı
  • Alaşağı
  • Yalnız Yıldız
  • Power Play
  • Sıcak Bölge
  • Süper Şehir Saldırıcı
  • Soygun
  • Robot İşgali
  • Büyük Oyun
  • Savaş Topu
  • Elmas Kapmaca
  • Hesaplaşma
  • Ödül Avı

Brawl Stars Özellikleri Nelerdir?

Brawl Stars herkesin rahatlıkla oynayabileceği bir mobil oyun olup, sürekli olarak yeni gelen güncellemeler ile oyun daha iyi ve keyifli bir şekilde oynanabilmektedir. Brawl Stars mobil oyununda, dünya genelinde olan oyuncularla gerçek zamanlı savaşlar yapılabilmektedir. Aynı zamanda oyun içerisinde loncalar oluşturulabilmekte ve çoklu gruplarla daha büyük savaşlara girilebilmektedir.

Brawl stars indir

Son Güncelleme: 08.04.2022 21:37
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Free Fire, Ramazan’da Oyunculara 1 Ton Baklava Dağıtacak
Free Fire, Ramazan’da Oyunculara 1 Ton Baklava Dağıtacak
PUBG MOBILE, Türkiye’nin en büyük topluluk turnuvası
PUBG MOBILE, Türkiye’nin en büyük topluluk turnuvası
Instagram hesabınızı çaldırmamak için iki altın kural
Instagram hesabınızı çaldırmamak için iki altın kural
'Oyunlarda NFT'nin Bugünü ve Yarını
'Oyunlarda NFT'nin Bugünü ve Yarını
Telefonunuzun saldırıya uğradığını nasıl anlarsınız? 
Telefonunuzun saldırıya uğradığını nasıl anlarsınız? 
ESET yeni bir casusluk yazılımını ortaya çıkardı  
ESET yeni bir casusluk yazılımını ortaya çıkardı  
Avrupa Komisyonu’ndan Nanografi’ye Büyük Destek
Avrupa Komisyonu’ndan Nanografi’ye Büyük Destek
MAC kullanıcıları için 5 koruma ipucu
MAC kullanıcıları için 5 koruma ipucu
General Mobile, yeni nesil GM 22 ailesi ve GM Watch modellerini tanıttı
General Mobile, yeni nesil GM 22 ailesi ve GM Watch modellerini tanıttı
Türkiye’nin fiber altyapısı Metaverse için yeterli mi?
Türkiye’nin fiber altyapısı Metaverse için yeterli mi?

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim