Brawl Stars İndir ve Oyna

Brawl Stars, mobil oyun sevenlerin en çok oynamayı tercih ettiği oyunlardan birisi olmaktadır. Brawl Stars, 2018 yılında ilk olarak mobil oyun dünyasına girmiş olup hem android, hem de iOS işletim sistemine sahip olan akıllı telefonlarda ve cihazlarda oynanabilmektedir. Ücretsiz olarak indirilip, oynanabilen oyunda, oyun içi satın alımlar bulunmaktadır. Brawl Stars mobil oyununu oynayabilmek için 9 yaşından büyük olmak gerekmektedir.

Brawl Stars Nedir?

Mobil oyunlar arasında en popüler oyunlardan birisi olan Brawl Stars apk, çoklu olarak oynanan bir savaş oyunudur. Brawl Stars oyununda 3 dakika sınırı bulunmakta olup, her oyun sahnesi 3 dakikadan oluşmaktadır. Tekli ya da ekip olarak oynanabilen Brawl Stars oyununun içerisinde pek çok farklı özelliğe sahip olan savaşçı karakterleri yer almaktadır.

Kullanım kolaylığı sağlayan bir arayüze sahip olan oyunda süper özelliklere sahip olan oyun karakterleri, oyundan elde edilen başarılarla daha da güçlü bir hale getirilebilmektedir. Bu savaşçı karakterlerini, uygulama içi satın alımlarla daha da güçlü bir hale getirmek her zaman mümkün olmaktadır.

Brawl Stars Nasıl Oynanır?

Brawl Stars Oyun Karakterleri Nelerdir?

farklı oyun modları kullanılarak oynanabilen bir oyun olup, oyunun amacı girilen savaşları kazanmak olmaktadır. Bu savaşlara ise tekli olarak ya da çoklu gruplarla girilebilmektedir. Oyunda aynı anda bir kaç tane savaşçı kullanılabilmektedir. Brawl Stars oyununun içerisinde yer alan kutulardan da çeşitli hediyeler alınabilmektedir. Alınan bu hediyeler ise sahip olunan özelliklerin daha da güçlenmesi için kullanılabilmektedir.

Brawl Stars mobil oyununda, oyuncuların zevkli zaman geçirmesine yardımcı olan pek çok oyun karakteri yer almaktadır. Brawl Stars içerisinde temel oyun karakteri 8 adet olup, bu oyun karakterlerinin her biri farklı güçlere sahip bulunmaktadır. Aynı zamanda bu oyun karakterlerinin her birinin kendilerine ait olan süper güçleri ve kıyafetleri olmaktadır.

Brawl Stars oyun karakterlerinin güçleri, oyunda kazanılan savaşlar sonucunda elde edilen paralar ya da uygulama için satın alımlarla daha da güçlü bir hale getirilebilmektedir. Brawl Stars oyun karakterleri ise şunlar olmaktadır;

Destansı

İlk Savaşçı

Kupa Yolu

Efsanevi

Süper Ender

Kromatik

Ender

Gizemli

Brawl Stars Oyun Modları Nelerdir?

Brawl Stars, dünya genelinde en çok oynanan savaş oyunlarından birisi olup, oyuncuların oyun içerisinde kullanabileceği toplam 13 oyun modu bulunmaktadır. Bu oyun modları bütün savaşlarda istenilen şekilde oyuncular tarafından kullanılabilmektedir. Yapılacak olan savaşlara göre bu oyun modları değiştirilebilmektedir. Brawl Stars oyun modları ise şu şekilde sıralanmaktadır;

Boss Savaşı

Alaşağı

Yalnız Yıldız

Power Play

Sıcak Bölge

Süper Şehir Saldırıcı

Soygun

Robot İşgali

Büyük Oyun

Savaş Topu

Elmas Kapmaca

Hesaplaşma

Ödül Avı

Brawl Stars Özellikleri Nelerdir?

Brawl Stars herkesin rahatlıkla oynayabileceği bir mobil oyun olup, sürekli olarak yeni gelen güncellemeler ile oyun daha iyi ve keyifli bir şekilde oynanabilmektedir. Brawl Stars mobil oyununda, dünya genelinde olan oyuncularla gerçek zamanlı savaşlar yapılabilmektedir. Aynı zamanda oyun içerisinde loncalar oluşturulabilmekte ve çoklu gruplarla daha büyük savaşlara girilebilmektedir.

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