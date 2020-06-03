Gelecek IoT Çözümleri ile Şekillenecek

Teknoloji ve dijital dönüşüme yapılan yatırımların hız kazandığı günümüzde endüstriyel IoT sistemleri büyük önem taşıyor. Çağı yakalamak isteyen firma ve KOBİ’lerin üretim süreçlerini dijitalleştirmesi gerektiğini söyleyen Okyanus Teknoloji CEO’su Rifat Ok, endüstriyel alanlardaki en büyük sorunun verimlilik kaybı olduğuna dikkat çekti. IoT sistemleri ile verimlilik takibinin artık çok kolay olduğunu ifade eden Ok, “Küçük ya da büyük fark etmeden tüm işletmelerin endüstriyel alanlarda verimliliği ölçümlemesi gerekiyor. Türkiye’nin endüstriyel IoT alanında üretim yapan öncü teknoloji şirketi olarak biz de gerçek zamanlı izleme teknolojileri markamız Wipelot ile firmaların dijitalleşen iş süreçlerinde verimlilik, hız artışı ve iş güvenliği sağlıyoruz’’ dedi.

Koronavirüs salgınıyla birlikte teknolojiye ve dijital dönüşüme yapılan yatırımların daha da artış göstermesi bekleniyor. Çağı yakalamak isteyen firmaların ve özellikle de KOBİ’lerin üretim süreçlerini dijitalleştirerek sektör ve tüketici beklentilerini maksimum düzeyde karşılamak için çalışmalarını sürdürmesi gerektiğini belirten Okyanus Teknoloji CEO’su Rifat Ok, Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir bir şekilde kalkınmasının ve küresel ekonomide rol üstlenebilmesinin yolunun KOBİ’lerin güçlendirilmesinden geçtiğini vurguladı. Endüstri 4.0 evresinin yapıtaşı olan endüstriyel IoT sistemleri ile üretim süreçlerinin yeniden şekillenmeye başladığını ifade eden ve üretimin yanı sıra tüm süreçlerde dijitalleşmeyi benimseyen işletmelerin rekabet avantajı kazandığını belirten Ok, sözlerine şöyle devam etti;

“Endüstriyel alanlarda karşımıza çıkan en büyük sorunların başında verimlilik kaybı geliyor. Ancak endüstriyel IoT çözümleri ile bu sorunun önüne geçmek mümkün. Küçük ya da büyük fark etmeden tüm işletmelerin endüstriyel alanlarda verimliliği ölçümlemesi gerekiyor. Bu sayede elde edilen analiz ve raporlamalarla geleceğe yönelik yatırım kararı almak mümkün. Kablosuz sistemler, yeni teknolojiler ve yazılımlarla birlikte fabrikalar artık daha ulaşılabilir bir konumda. Türkiye’nin endüstriyel IoT alanında üretim yapan öncü teknoloji şirketi olarak biz de gerçek zamanlı izleme teknolojileri markamız Wipelot ile global şirketlerin ve Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu konumundaki firmaların dijitalleşen iş süreçlerinde verimlilik, hız artışı ve iş güvenliği sağlıyoruz.’’

İş süreçlerini iyileştiren ve verimliliği artıran teknoloji

Wipelot’un otomotiv, beyaz eşya, metal, enerji, gıda, sağlık, ilaç, kozmetik ve tekstil gibi sanayi kollarının yanı sıra madencilik, inşaat, havacılık, savunma sanayi gibi pek çok farklı sektöre yüksek katma değer sunduğunu belirten Rifat Ok, “Bugünün ve geleceğin dijital fabrikalarında üretimin daha verimli bir şekilde planlanması ve süreçlerin iyileştirilmesi, işletmelerde ekipmanların izlenmesi, iş güvenliği için personellerin ve taşeronların takibi gibi kritik iş süreçlerinin sağlıklı bir şekilde yönetilmesini sağlayan Wipelot, işletmelerdeki tüm varlıkların ve durumlarının görünürlüğünü sağlayarak dijitalleşme yolunda temel bir eksiği tamamlayan ekonomik ve kablosuz bir çözüm olarak dikkat çekiyor. Ekipman, malzeme, çalışan ve araçların sürekli hareket halinde olduğu sanayi işletmelerinde tüm üretim sürecini optimize etmeyi sağlayan Wipelot’un sunduğu iş çözümleri ile maliyetler minimuma inerken üretim hacmi, hızı ve verimliliği maksimuma çıkıyor.

İşletmelerde çeşitli kaynaklardan gelen konum ve durum verilerini birleştiren ve karmaşık süreçlere sahip üretim endüstrisine büyük kolaylık sunan Wipelot, bu sayede tüm verileri tek bir platformda görebilmeye olanak sağlıyor. Wi-Fi teknolojisinden de ileri derecede faydalanan ve görünmeyeni görünür hale getiren Wipelot, üretim operasyonlarını en iyi şekilde yürüterek kesintisiz üretime, enerji tasarrufuna, yüksek kaliteye ve karlılığa imkan tanıyor” diyerek sözlerini tamamladı.

Okyanus Teknoloji Hakkında

Türkiye’nin endüstriyel IoT alanında üretim yapan öncü teknoloji şirketi Okyanus Teknoloji, kuruluş tarihi olan 2005 yılından bu yana dijital dönüşümün temelini oluşturan gerçek zamanlı kişi, ekipman ve ortam izleme alanlarında yazılım, donanım ve danışmanlık hizmetleri veriyor. Endüstri 4.0 evresinin yapıtaşı olan endüstriyel IoT, RTLS (Real Time Location System-Gerçek Zamanlı Konum Belirleme Sistemi), RFID (Radio Frequency Identification-Radyo Frekanslı Tanıma), mobil teknolojiler ve iletişim teknolojileri alanında yoğun Ar-Ge çalışmaları gerçekleştiren şirket, yüzde 100 yerli ürünler üretiyor.

Global şirketlerin ve Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu konumundaki firmaların dijitalleşen iş süreçlerinde verimlilik, hız artışı ve iş güvenliği sağlayan gerçek zamanlı izleme teknolojileri markası Wipelot ile öne çıkan Okyanus Teknoloji; otomotiv, beyaz eşya, metal, enerji, gıda, sağlık, ilaç, kozmetik ve tekstil gibi sanayi kollarının yanı sıra madencilik, inşaat, havacılık, savunma sanayi gibi pek çok farklı sektöre yüksek katma değer sunuyor. Sahadan alınan gerçek zamanlı verilerden yola çıkarak analiz gerçekleştiren Wipelot; personelleri, araçları, iş makinelerini, ekipmanları, yarı mamul ürünleri ve riskli çalışma ortamlarının sıcaklık, nem, gaz, ışık gibi değerlerini anlık olarak takip ederek verimlilik ve iş güvenliği sağlıyor. 2016 yılında TOBB tarafından belirlenen “Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 firması” arasına giren Okyanus Teknoloji, Türkiye’nin İlk 500 Bilişim Şirketi 2018 araştırmasında ise Türkiye merkezli IoT üreticileri sıralamasında 4. sırada yer aldı.

Cirosunun yüzde 20’sini Ar-Ge’ye ayıran şirket, 2017 yılında Tasarım Merkezi Belgesi almaya hak kazanarak Türkiye’nin 48. Tasarım Merkezi oldu. Son 4 yıldır her yıl yüzde 100 büyüyerek cirosunu ve çalışan sayısını ikiye katlayan Okyanus Teknoloji, 2019 yılını da cirosal olarak yine yüzde 100 büyüme ile kapattı. Merkez ofisi İstanbul’da bulunan Okyanus Teknoloji, yüzde 70’i mühendislerden oluşan ekibini 2019 yılı sonunda 60 kişiye çıkardı. İhracatın ciro içindeki payı yüzde 15 olan Okyanus Teknoloji; ABD, Fransa, Suudi Arabistan, Kanada, Hindistan ve Katar başta olmak üzere 25 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

İhracat oranını her yıl ikiye katlamayı hedefleyen şirket, 2020 için hedef pazarları arasına Güney Afrika ve Afrika kıtasındaki diğer ülkeleri aldı. Hali hazırda dünyanın önde gelen firmalarına gerçek zamanlı izleme teknolojileri markası Wipelot ile çözüm sunan Okyanus Teknoloji, RTLS (konum belirleme), ISG (iş sağlığı ve güvenliği) ve SafeZone (iş makinası-yaya ve iş makinası-iş makinası çarpışma önleme sistemi) alanlarında dünya markası olmaya odaklanmış durumda.

Bugüne kadar hayata geçirdiği çok sayıda ilk ve tek olma özelliğine sahip ileri teknoloji çözümü ile dikkat çeken Okyanus Teknoloji, 2019 yılında yeni bir girişime adım atarak, bir yapay zeka (AI) şirketine ortak oldu. Resolution AI adlı yeni yapay zeka şirketi, IoT sistemlerini daha akıllı hale getirerek operasyonel verimliliğin ve güvenliğin artırılması konusunda uzman.

