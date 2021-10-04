Goodyear ve Citroën şehir içi otonom hareketlilik için güçlerini birleştirecek

Citroën Otonom Hareketlilik Vizyonu, ikonik Fransız otomobil üreticisinin herkes için şehiriçi otonom hareketlilik vizyonunu temsil ediyor. Citroën Otonom Hareketlilik Vizyonu, çok çeşitli hareketlilik deneyimleri ve hizmetlerine yanıt verebilecek farklı "Platformlar" sunabilecek "Citroën Skate" çok yönlü bir elektrikli otonom platform üzerine kurulu. Goodyear ise Citroën iş birliğinde Eagle 360 konsept küre lastiğinin markaya özel geliştirilmiş prototipiyle bu vizyonun gerçeğe dönüştürülmesine yardımcı olacak.

Citroën Skate ve "Platform" konseptleri, Citroën, uluslararası otel grubu Accor ve JCDecaux medya şirketi tarafından yürütülen The Urban Collëctif projesinden ilham alınarak tasarlandı. Araç ve lastikler Paris'te görücüye çıktı.

Goodyear Orijinal Ekipman Yönetici Direktörü Hans Vrijsen, konu hakkında şunları söyledi: "Küre şeklindeki konsept lastiklerimizin prototipini Citroën'in Otonom Hareketlilik Vizyonunun temel bir parçası olarak tanıtmaktan gurur duyuyoruz. Kompakt bir yapıdaki Eagle 360 prototipinin kendine özgü şekli, ona geleceğin şehir içi ve otonom hareketlilik çözümleri için yeterli düzeyde çeviklik ve manevra kabiliyeti sağlıyor."

Goodyear, 120 yılı aşkın süredir inovasyonlar ve yeni teknolojiler için çalışıyor. Hareketlilik geliştikçe, Goodyear da ay yüzeyi keşif çalışmalarından kara hız rekorlarına kadar her alanın önde genel isimleriyle iş birliği yaparak değişim ve keşfe öncülük ediyor.

Eagle 360 konsept modelini ilk kez 2016 yılında Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı'nda tanıtan Goodyear, 2017'de bu ürünün ikinci versiyonu olan Eagle 360 Urban konseptini sergiledi. Eagle 360 konsept, Time dergisi tarafından 2016'nın en iyi 25 inovasyonundan biri seçildi.

Bu konsept çalışmalardan ilham alan Eagle 360 prototipi, onlarla çeşitli yenilikçi özellikler paylaşırken, yeni özellikleri de bünyesinde barındırıyor:

Yüksek manevra kabiliyeti: Küreşekli sayesinde çoklu dönüş yönüne sahip bu lastik prototipi, her yönde hareket ederek hem manevra kabiliyeti hem de yolcular için konfor sağlıyor. Eagle 360 prototipi, akıcı bir yanal harekete olanak tanıyarak yumuşak bir sürüş sunuyor. Bu sayede, Citroën Skate platformu engelleri kolayca aşabilecek.





Küreşekli sayesinde çoklu dönüş yönüne sahip bu lastik prototipi, her yönde hareket ederek hem manevra kabiliyeti hem de yolcular için konfor sağlıyor. Eagle 360 prototipi, akıcı bir yanal harekete olanak tanıyarak yumuşak bir sürüş sunuyor. Bu sayede, Citroën Skate platformu engelleri kolayca aşabilecek. Bakım gerektirmeme: Eagle 360 prototipi havasız bir lastik. Basınç takibinin gerekmemesi ve patlama riskinin olmamasıyla, Citroën Otonom Hareketlilik Vizyonu için hizmet dışı kalma süresini en aza indiriyor.





Eagle 360 prototipi havasız bir lastik. Basınç takibinin gerekmemesi ve patlama riskinin olmamasıyla, Citroën Otonom Hareketlilik Vizyonu için hizmet dışı kalma süresini en aza indiriyor. Dayanıklılık: Standart bir lastiğin dört katı sırt yüzeyine sahip Eagle 360 prototipi, geleneksel bir lastikten dört kat yavaş aşınarak, lastik değiştirme sıklığını azaltıyor.





Standart bir lastiğin dört katı sırt yüzeyine sahip Eagle 360 prototipi, geleneksel bir lastikten dört kat yavaş aşınarak, lastik değiştirme sıklığını azaltıyor. Daha uzun menzil: Sert bir iç yapı ve düşük yuvarlanma direncine sahip kauçuk bileşimi sayesinde Eagle 360 prototipi, yol yüzeyiyle temas noktasında düşük sapma için tasarlanmıştır. Bu da, enerji kaybı ve yuvarlanma direncinin azaltılmasına katkı sağlar ve böylece, elektrikli bir aracın pil menzilinin artırılmasına yardımcı olabilir.





Sert bir iç yapı ve düşük yuvarlanma direncine sahip kauçuk bileşimi sayesinde Eagle 360 prototipi, yol yüzeyiyle temas noktasında düşük sapma için tasarlanmıştır. Bu da, enerji kaybı ve yuvarlanma direncinin azaltılmasına katkı sağlar ve böylece, elektrikli bir aracın pil menzilinin artırılmasına yardımcı olabilir. İstikrarlı yol tutuş: Altıgen olukların kullanıldığı Eagle 360 prototipi, sürüş yönünden bağımsız olarak istikrarlı bir yol tutuş sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Goodyear ile Citroën Tasarım Ekibi arasındaki bir dizi iş birliğinin son ürünü olan Eagle 360 prototipinin geliştirilmesinde, 2019'da 100 yaşına basan Citroën'in ağa bağlı, otonom ve elektrikli Citroën 19_19 Konsept modeliyle yapılan iş birliğinden faydalanıldı.

Proje süresince, Goodyear'ın Gelişmiş Tasarım Stüdyosu ekibi, Citroën'in Otonom Hareketlilik Vizyonunun hedefleriyle tam bir uyum içinde olan özel tasarlanmış Eagle 360 prototipini tasarlamak ve markanın kullanımına sunmak için Citroën Tasarım Ekibi ile yakın bir iş birliği içerisinde çalıştı.

Goodyear Orijinal Ekipman Yönetici Direktörü Hans Vrijsen bu konuda şunları söyledi: "Konsept lastikler, Goodyear gibi yenilikçi bir şirketin geleceğin hareketlilik zorluklarıyla başa çıkma ve çığır açan yeni ürün ve hizmetler geliştirme çalışmalarının temelini oluşturuyor. Bu eşsiz hareketlilik projesinde Citroën ile birlikte çalışmaktan ve en yenilikçi konsept çalışmalarımızdan birinin geliştirilmesini bir adım daha ileri taşımaktan onur duyuyoruz.