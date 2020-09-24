Hastaneye siber saldırı | 1 hasta kadın can verdi

Akıllara durgunluk veren olayın, sağlık hizmetlerinde yaşanan ilk siber saldırıya bağlı ölüm olarak kayıtlara geçtiğini ifade eden Bitdefender Türkiye Genel Müdürü Barbaros Akkoyunlu, sağlık hizmeti veren kurumların özellikle fidye yazılımı saldırılarına karşı gerekli önlemleri alması gerektiğini söylüyor.

Almanya’da Düsseldorf Üniversitesi Kliniği'nde tedavi gören bir kadın, bilgisayar korsanlarının hastane sunucularına yönelik gerçekleştirdiği fidye yazılımı saldırısı nedeniyle sağlık hizmetleri aksayınca tedavi olamadı. 60 kilometre uzaklıkta bulunan bir hastaneye nakledilen kadın, tedavinin gecikmesi nedeniyle hayatını kaybetti. Olayın, sağlık hizmetlerinde yaşanan ilk siber saldırıya bağlı ölüm olarak kayıtlara geçtiğini ifade eden Bitdefender Türkiye Genel Müdürü Barbaros Akkoyunlu, hastanelerin özellikle fidye yazılımı saldırılarına karşı gerekli önlemleri alarak iş süreçlerinin aksamasının önüne geçilebileceğini söylüyor.



Polis Siber Korsanlarla İletişime Geçti

Hastaneler Siber Güvenliğe Daha Fazla Bütçe Ayırmalı

’nden yapılan açıklamada, internet ağında bir süredir sorun yaşandığına ve sorunun siber korsanlardan kaynaklandığına yer verildi. Hastanenin sunucuları 10 Eylül Perşembe günü yerel saatle 03.00’te hackerlerin saldırısına uğradı ve hastanenin sistemi çöktü. Hastalara ait verilere erişim sağlanamaması ameliyatların ertelenemesine, acildeki hastaların ise başka hastanelere nakledilmesine neden oldu. Sistemin eski haline döndürülmesi için fidye talep eden saldırganlarla iletişime geçen polisin servisteki hastaların acil tedaviye ihtiyaç duyduğunu bildirdiği ve korsanları, 30 sunucunun şifresini tekrar açmaya ikna ettiği belirtildi.

Koronavirüs döneminde sağlık kuruşlarına yönelik siber saldırıların arttığına dikkat çeken Bitdefender Türkiye Genel Müdürü Barbaros Akkoyunlu, “Fidye yazılımı saldırılarının sonucunda fabrikaların üretimini durduğuna, uçuşların ertelendiğine, borsaların kapandığına, eğitim sisteminin aksadığına ya da bankaların işlemlerini durdurmak zorunda kaldığına şahit olduk ancak ölümle sonuçlanan bu saldırı ile ilk kez karşılaştık.” ifadelerinde bulundu. “Çoğu zaman para ve itibar kaybına yol açan siber saldırılar bu sefer bir can kaybına neden oldu.” diyen Akkoyunlu, özellikle sağlık kuruluşlarının, siber güvenliğe daha fazla bütçe ayırması gerektiğini söylüyor. Akkoyunlu: “Fidye yazılımını kaldırmak için siber korsanların istediği parayı ödemek, illegal bir iş modelinin devamlılığını teşvik etmiş oluyor. Dolayısıyla böyle bir durum yaşanmadan önce siber güvenliğe bütçe ayırmanız; kurumunuz, çalışanlarınız, hastalarınız ve iş ortaklarınız için en iyisidir.” dedi.

Laykon Bilişim ve Bitdefender Hakkında:

2016 yılının 3. çeyreğinden itibaren Bitdefender’in Türkiye Distribütörü olarak hizmet veren Laykon Bilişim, bilişim güvenliği alanında profesyonel ürün ve çözümleri ile çözüm ortaklarına satış ve destek veren bir teknoloji firmasıdır. Aynı zamanda 2018 yılı itibari ile lider güvenlik duvarı ve UTM sağlayıcısı WatchGuard’ın distribütörlüğünü üstlenen Laykon Bilişim, bilişim sektöründe 10 yılı aşkın süredir müşteri sadakati ve bayi kanalı yapılanması çalışmalarında bulunmuş uzman kadrosu ile güvenlik ve iş sürekliliği çözümleri tarafında kullanıcılarına yeni teknolojileri götürmeye devam etmektedir.

Bitdefender, 100’den fazla ülkeye değer katan anlaşmalar, distribütörler ve satış ortakları üzerinden çözümler sağlayan global bir güvenlik teknolojisi şirketidir. 2001 yılından bu yana, ödüllendirilen kurumsal ve bireysel bilişim güvenliği çözümleri üreten Bitdefender, sanallaştırma ve bulut teknolojisi alanında liderlik eden bir güvenlik sağlayıcısıdır.