Hearthstone Klasik Format'la Zamanda Yolculuk Başlıyor

Hearthstone'un Klasik formatı bugün handaki yerini alıyor. Oyunun 2014'teki ilk sürümünde yer alan 240 kartı kullanarak destelerinizi oluşturun ve rekabetin tadını çıkarın!

Koleksiyonunuzdaki Temel, Klasik ve Şeref Salonu kartları, 2014 yılındaki halleriyle Klasik formatında kullanımınıza açık olacak. Bu da o günden bu yana oyuna getirilen tüm denge değişikliklerinin geri alınacağı anlamına geliyor.

Klasik paketlerinden çıkan kartlar artık hem Klasik formatı hem de Vahşi formatındaki Miras seti için koleksiyonunuza eklenecek.

Vahşi formatını açmak ayrıca Klasik formatına erişebilmenizi sağlayacak.

Klasik ödül sistemleri, derece sistemleri ve sezonları tıpkı Standart ve Vahşi gibi işleyecek ve bu format kendi eşleştirme havuzuna sahip olacak.

Bugünden itibaren arkadaşlarınıza Klasik formatında meydan okuyabileceksiniz.

Klasik formatında oynanan oyunlar tüm ilgili Başarımlar için ilerleme sağlayacak.

Klasik formatının çıkışıyla birlikte toplam deste sayısı 18'den 27'ye yükselecek.

Klasik setine Hearthstone'un ilerleyen dönemlerinde eklenen kartlar Klasik formatında kullanılamayacak ve Klasik paketlerinden çıkmamaya başlayacak. Bu kartlar, Vahşi formatının Miras seti altında işlenebilecek.



Klasik formatının gelişiyle birlikte oyuna eklenecek tüm değişiklikler için Klasik formatı duyuru makalemizi okuyabilirsiniz.