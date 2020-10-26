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İBB’den Cumhuriyet Bayramında sınırsız internet

İBB, Cumhuriyet’in 97. yıl dönümü sebebiyle, 28 ve 29 Ekim günlerinde İstanbullular için kotaları kaldıracak. İstanbullular, Cumhuriyet Bayramı ve bir gün öncesinde İBB Wi-Fi hizmetinden sınırsız olarak faydalanabilecek.

26 Ekim 2020 Pazartesi 20:42
İBB’den Cumhuriyet Bayramında sınırsız internet

İBB’den Cumhuriyet Bayramında sınırsız internet

İBB iştiraki İSTTELKOM tarafından sağlanan İBB Wi-Fi hizmeti, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sınırsız olacak. Cumhuriyet’in 97. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleşecek kutlamalar kapsamında sunulan hizmet, iki gün boyunca geçerliliğini sürdürecek. İstanbullular, 28 ve 29 Ekim günlerinde ücretsiz sunulan İBB Wi-Fi hizmetine kotasız bağlanabilecek. Uygulamadan, İstanbul genelindeki tüm İBB Wi-Fi noktalarından yararlanılabilecek.

4 milyon kullanıcı

Güçlendirilen altyapısıyla hizmet kalitesi arttırılan Türkiye’nin en büyük ücretsiz internet ağı İBB Wi-Fi’nin, abone sayısı 4 milyona ulaştı. Halihazırda 7 bin 679 erişim noktasında, ortalama 100 bin kullanıcıya hizmet veren İBB Wi-Fi’nin, kullanıcı sayısının yeni eklenecek lokasyonlarla daha da artması bekleniyor. İBB Wi-Fi’ye, her gün ortalama 3 bin 700 yerli, 700 yabancı yeni kullanıcı kayıt oluyor.

Aylık 30 GB ücretsiz internet

İBB Wi-Fi hizmeti, diğer günlerde de İstanbullulara, günlük 2 megabit hız ve 1 gigabayt kota ile aylık 30 gigabayt ücretsiz internet hizmeti sağlıyor. İBB Wi-Fi hizmetinden aylık, ortalama 200 terabayt indirme ve 25 terabayt yükleme işlemi gerçekleşiyor.

İBB Wi-Fi’ye diğer ülke vatandaşlarından en çok Rusya, Almanya, İran ve İngiltere faydalanıyor. En çok tercih edilen lokasyonlar ise Beyoğlu İstiklal Caddesi, Sultanahmet, Kadıköy, Eminönü Meydanı ve Taksim Atatürk Kütüphanesi.

Dünya çapında prestijli ödül

İstanbulluların ve İstanbul’a gelen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği İBB Wi-Fi, yakın zamanda dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olan ‘Telecom World Awards 2020’de de ‘Akıllı Şehirler’ kategorisinde birinci oldu. 16 yıldır düzenlenen ödül töreni, bu yıl ilk kez salgın nedeniyle çevrimiçi yapılırken 16 farklı kategoride verilen ödüllerden biri İBB Wi-Fi ile Türkiye’ye geldi. Ödül alacakları seçen jüri, inovasyon ve teknolojiyi kullanarak sektörünü en iyi şekilde teknolojiyle dönüştürebilen, çeşitli ortaklıklarla sektörü geliştiren ve hizmet edenleri değerlendiriyor.

Son Güncelleme: 26.10.2020 20:45
Anahtar Kelimeler:
İSTTELKOM
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