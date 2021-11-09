Instagram kullanıcılarına DM'den tuzak

Siber saldırganlar her geçen gün yeni yollarla kullanıcıların bilgilerini ele geçirmeye devam ediyor. Kimlik avı saldırı tekniği ise son zamanlarda en çok kullanılan oltalama yöntemlerinden biri. Son günlerde Instagram kullanıcılarının direkt mesajlarına gelen “Instagram Telif Hakkı Merkezi” mesajının bir kimlik avı dolandırıcılığı olduğuna dikkat çeken Siberasist Genel Müdürü Serap Günal, kullanıcıların bu tür mesajlarla karşı karşıya kaldığında yapması gerekenleri sıralıyor.

Son zamanlarda siber suçluların en çok kullandığı siber saldırı yöntemlerinden biri kimlik avı saldırıları olmaya devam ediyor. Kullanıcıların Instagram hesaplarına telif hakkı ihlalinde bulunulduğuna dair mesaj atarak kimlik avı saldırısında bulunan siber suçluların son günlerde Instagram üzerinden çoğu hesabı bu yöntemle ele geçirdiğine dikkat çeken Siberasist Genel Müdürü Serap Günal, atılan mesajda bulunan linke tıklanmaması gerektiğinden bahsederken, hesabı çalınan kullanıcılar için de izleyebilecekleri 5 adımı paylaşıyor.

“Instagram Telif Hakkı Merkezi”nden Gelen Mesajlar Sahte

Son günlerde Instagram kullanıcılarının gelen kutusuna sahte “Instagram Telif Hakkı Merkezi”nden hesaplarında olan bir paylaşımda telif hakkı ihlali tespit edildiğine dair mesajlar geliyor. Kullanıcıya gelen mesajın; “Bu durumun yanlış olduğunu düşünüyorsanız geri bildirimde bulunun, aksi halde hesabınız kapatılacaktır.” şeklinde devam ediyor olduğunu ve kullanıcıları bir linke yönlendirdiğini aktaran Serap Günal, bu linke tıklayan, kullanıcı adı ve şifresini kullanarak giriş yapan kullanıcıların bilgilerinin ise siber saldırganların eline çoktan geçmiş olduğunun altını çiziyor.

Instagram Direkt Mesaj Atmaz!

Instagram’dan geldiği iddia edilen telif hakkı ihlali mesajlarında dikkat edilmesi gereken birkaç adım bulunuyor. Instagram’ın kullanıcılarla direkt mesajlar üzerinden iletişime geçmeyeceğini belirten Serap Günal, Instagram’ın aynı zamanda kullanıcılara bir linkle form doldurtmayacağını veya hesaplarının şifrelerini kesinlikle istemeyeceğini hatırlatıyor. Eğer bir form doldurtacaksa da kullanacağı adreslemenin “instagram.com/…” şeklinde başlayacağını dile getiren Günal, telif hakkı ihlaliyle alakalı gelen direkt mesajların açılmamasını, mesajdaki linke tıklanmamasını ve linke şifre girilmemesini öneriyor.

3 Adımda Instagram Güvenliği Tüyoları

Instagram hesaplarının siber saldırganların eline düşmemesi için izlenmesi gereken 3 adımı paylaşan Siberasist Genel Müdürü Serap Günal, bu adımlara uyulduğu takdirde hesapların güvende olabileceğini söylüyor.

1. Güçlü şifreler seçin. Instagram için güçlü ve kolaylıkla bulunamayacak şifreler tercih edin. Artık birçok web sitesi veya sosyal medya mecrası kayıt sırasında şifre belirlerken en az bir büyük harf, bir küçük harf ve bir sembol kullanılmasını zorunlu kılıyor. Aynı zamanda hesaplarınızın hepsine birbirinden farklı şifreler oluşturmak da siber saldırganların tüm bilgilerinize tek seferde erişememesini sağlar.

2. İki faktörlü kimlik doğrulamayı açın. Neredeyse tüm hesaplarınızda kullanabileceğiniz bir güvenlik sistemi olan iki faktörlü kimlik doğrulamadan Instagram için de yararlanın. Bu sistem, kullanıcıların bir güvenlik koduyla kimliklerini doğrulamasını sağlayan çok adımlı bir işlemdir. Bu sistem sizden bir başkası hesabınıza giriş yapmaya çalışırsa size bildirim, SMS veya e-posta gelecek ve sizi bilgilendirecek.

3. E-posta hesabınızın güvenli olduğundan emin olun. Tüm hesaplarınız, Instagram dahil, e-postanıza bağlı. Tüm hesaplarınıza tek seferde erişmek isteyen siber saldırganların en büyük hedefi e-posta adresleri oluyor. Bu nedenle, e-posta hesabınızın güvenli olması oldukça önemli. E-posta hesabınızı e-posta şifreleme ile güvence altına alın.