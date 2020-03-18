iPhone 9 Plus geliyor

İPhone 9 Apple tarafından yakında piyasaya çıkıyor.Apple'ın küçük ekranlı iPhone severler için uygun fiyatlı ve iPhone 8'e benzeyen bir model üzerinde çalıştığı biliniyor. iPhone SE halefi olması beklenen modelin iPhone 9 ya da iPhone SE 2 olarak adlandırılacağına kesin gözüyle bakılıyor. Bugün ortaya çıkan bilgiler ise 4.7 inçbüyüklüğünde bir ekran üzerine kurulması beklenen iPhone 9'a daha büyük ekrana sahip bir kardeş geleceğini gözler önüne serdi.

Donanım haber teknoloji editörü Anıl Burak Karadere'nin haberine göre bu bilgi, 9To5Mac isimli haber sitesinin iOS 14 kaynak kodlarına erişmesiyle birlikte gün yüzüne çıktı. Daha önce iOS 14'ün birçok yeni özelliğini ortaya çıkaran kaynak, şimdi de daha büyük ekranlı bir iPhone 9 Plus modelinin geleceğini duyurdu.İpohe 9 olarak adlandırılması beklenen küçük ekranlı ve düşük maliyetli model hakkında şimdiye kadar birçok bilgi edindik. Öyle ki iPhone 9'un 4.7 inç büyüklüğünde LCD ekran, iPhone 8 benzeri tasarım, 12 MP çözünürlüğünde arka ve 7 MP çözünürlüğünde ön kamera, basınca duyarlı ve titreşimli geribildirimde bulunabilen Touch ID destekli ana ekran butonu, A13 Bionicyonga seti, 3 GB RAM ve 64/128 GB depolama alanı özelliklerine sahip olacağı bir süredir konuşuluyor.

Telefonun başlangıç fiyatının ise 399$ olacağı, analistler tarafından paylaşılan bilgiler arasında.