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Kaspersky'dan kurumsal şirketlere KATA ve EDR Expert

Kaspersky EDR Expert ve KATA artık kurumsal müşteriler için daha fazla yönetim esnekliği sunuyor

17 Ağustos 2023 Perşembe 10:16
Kaspersky'dan kurumsal şirketlere KATA ve EDR Expert

Kaspersky'dan kurumsal şirketlere KATA ve EDR Expert


Kaspersky Anti Targeted Attack Platform (KATA) ve Kaspersky Endpoint Detection and Response Expert (KEDR Expert), Windows işletim sistemi ayarlarının müşterinin altyapısında daha esnek ve uyarlanabilir şekilde sandbox'ta yapılandırılmasına fırsat verecek biçimde güncellendi. 

En yeni Kaspersky IT Security Economics raporuna göre, şirketlerin yaklaşık %46'sı iş süreçlerinin ve altyapının karmaşıklığı nedeniyle dışarıdan uzmanlara iş yaptırıyor. Şirket içi personel, tehdit ortamı hızla değiştiği için veya karmaşık BT güvenlik çözümlerini etkili bir şekilde kullanamadıklarından dolayı her zaman gerekli bilgiye sahip olmayabiliyor. Bu durumu göz önünde bulunduran Kaspersky, çözümlerini gelişen iş ve güvenlik ihtiyaçlarına uyarlamak ve müşterilerin iş süreçlerini kolaylaştırmak için düzenli olarak güncelliyor.

Kaspersky Anti Targeted Attack Platform (KATA) ve Kaspersky Endpoint Detection and Response Expert (KEDR Expert), Windows işletim sistemi ayarlarının müşterinin altyapısında daha esnek ve uyarlanabilir şekilde sandbox'ta yapılandırılmasına izin verecek biçimde güncellendi. Bu, BT güvenlik uzmanlarının kötü amaçlı bağlantıları ve dosyaları daha iyi ayırt etmesine yardımcı oluyor ve kapsamlı işletim sistemine sahip sanal makineleri şirketlerin gerçek iş koşullarına göre daha özelleştirilebilir hale getiriyor. Bu yeni güncellemelerle müşteriler bilgisayar ve kullanıcı hesap adlarını ayarlayabilecekler, sistem dilini ayarlayabilecekler ve uygulamaları yükleyebilecekler.

Kaspersky Anti Targeted Attack Platform ve Kaspersky Endpoint Detection and Response Expert'in uyumluluğunu artırmak için, EDR aracısı Kaspersky Endpoint Security for Linux ve Kaspersky Endpoint Security for Windows'a entegre edildi. Bu ajandan toplanan telemetri verileri, API aracılığıyla üçüncü parti sistemlere gönderilebiliyor ve böylece mevcut SIEM, SOAR veya XDR sistemleri için daha fazla verimlilik sağlıyor.

Kaspersky Kurumsal İş Uzmanlığı Merkezi Başkan Yardımcısı Veniamin Levtsov, “Müşterilerimiz karmaşık altyapılara ve esnek ayarlara sahip siber güvenlik çözümlerine ihtiyaç duyuyorlar. Onların ihtiyaçlarını karşılamak için ürünlerimizi sürekli geliştiriyor, özelleştiriyor ve yönetimlerini kolaylaştırıyoruz. Bu sayede işletmelerin siber dayanıklılığının artmasına katkıda bulunuyoruz" diyor.

Anahtar Kelimeler:
KasperskyKATAEDR Expert
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