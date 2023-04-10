Metal Dedektörü nasıl çalışır? Dedektör nasıl yapılır?

Metal dedektörü yapmak oldukça karmaşık bir süreçtir ve bu konuda uzmanlaşmış bir mühendislik veya elektronik firmasından yardım almanız önerilir. Ancak, basit bir metal dedektörü yapmak istiyorsanız, size yardımcı olabilecek temel adımları aşağıda sıraladım:

Malzemeler:

555 zamanlama entegresi

Bobin tel

47 μF elektrolitik kapasitör

2.2 μF seramik kapasitör

10 μF elektrolitik kapasitör

1 MΩ direnç

220 Ω direnç

10 kΩ potansiyometre

9V pil

9V pil konektörü

Transistör (2N3904)

Hoparlör

Anahtar (on/off)

Yapılışı:

Bobin telini bir karton veya plastik tüpün etrafına sarın. Yaklaşık 15 cm çapında ve 10 cm uzunluğunda bir bobin elde edin.

555 zamanlama entegresini bir breadboard'a yerleştirin.

Bobin telini breadboard üzerindeki 555 entegresinin 2. ve 6. pinleri arasında yer alan boşlukta bağlayın.

47 μF elektrolitik kapasitörü 555 entegresinin 2. ve 1. pinleri arasında yer alan boşlukta bağlayın.

2.2 μF seramik kapasitörü 555 entegresinin 6. ve 1. pinleri arasında yer alan boşlukta bağlayın.

10 μF elektrolitik kapasitörü breadboard üzerindeki 555 entegresinin 5. ve 1. pinleri arasında yer alan boşlukta bağlayın.

1 MΩ direnci 555 entegresinin 7. ve 6. pinleri arasında yer alan boşlukta bağlayın.

220 Ω direnci 555 entegresinin 3. ve 2. pinleri arasında yer alan boşlukta bağlayın.

10 kΩ potansiyometreyi 555 entegresinin 7., 6. ve 2. pinleri arasında yer alan boşlukta bağlayın.

Transistörü breadboard üzerine yerleştirin ve bazını 555 entegresinin 3. pinine, kolektörünü hoparlörün bir ucuna ve emittersını 1 MΩ direncin diğer ucuna bağlayın.

Anahtarı (on/off) 555 entegresinin 8. ve 2. pinleri arasında yer alan boşlukta bağlayın.

9V pil konektörünü breadboard üzerine yerleştirin ve pilin pozitif (+) uçlarını 555 entegresinin 8. pinine, negatif (-) uçlarını ise 555 entegresine bağlayın

Metal Dedektör Nasıl Çalışır?



Metal dedektörleri, manyetik alanları algılayarak metal nesneleri tespit eden cihazlardır. Bir metal dedektörü, bir manyetik alan oluşturmak için bir bobin kullanır ve bu manyetik alan üzerinden metal nesneleri algılar.

Metal nesneleri algılama işlemi, dedektörün elektromanyetik alanını değiştiren metal nesnelerin manyetik alanındaki değişikliklerin algılanması yoluyla gerçekleşir. Dedektörün bobini manyetik alan oluşturduğunda, metal bir nesne bu manyetik alanı keser ve manyetik alan üzerinde bir değişiklik oluşur. Bu değişiklik dedektörün ikinci bobini tarafından algılanır ve bunun sonucunda cihaz bir sinyal üretir.

Bu sinyal, sesli veya görsel bir uyarı şeklinde olabilir ve metal nesneye yaklaştıkça sinyal daha güçlü hale gelir. Bu sayede, metal dedektörleri, metal nesnelerin tespiti için kullanılır.

Metal dedektörleri, havaalanlarındaki güvenlik taramaları, arkeolojik kazılar, madencilik faaliyetleri, define arama gibi alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.



Metal Dedektörü Hangi madenlere duyarlı

Metal dedektörleri, demir, nikel, altın, gümüş, bakır, kalay, kurşun, alüminyum gibi metal elementlere duyarlıdır. Bu metallerin bazıları manyetik özelliklere sahiptir ve manyetik alanlara tepki verirler. Bu nedenle, metal dedektörleri manyetik alanları algılayarak bu metalleri tespit edebilirler.

Ancak, metal dedektörlerinin bazı sınırlamaları da vardır. Örneğin, daha küçük boyutlu ve daha az manyetik özelliklere sahip olan metalleri tespit etmek daha zordur. Ayrıca, bazı metal dedektörleri sadece belirli türde metalleri tespit edebilirken, bazıları birden fazla türde metale duyarlıdır.

Bazı metal dedektörleri, özellikle altın ve diğer değerli metalleri tespit etmek için tasarlanmıştır. Bu tür dedektörlerin hassasiyeti ve ayarlanabilir özellikleri, altın arama gibi özel uygulamalar için idealdir.

Sonuç olarak, metal dedektörleri birçok farklı metal elementine duyarlıdır, ancak dedektörün hassasiyeti, ayarlanabilirliği ve tasarımı tespit edilebilecek metallerin türüne ve boyutuna bağlıdır.



Metal Dedektörü bileşenleri

Metal dedektörü bileşenleri, farklı modellerde ve tasarımlarda değişiklik gösterebilir. Ancak, genel olarak metal dedektörü bileşenleri şunları içerir:

Bobin: Bobin, manyetik alanı algılayarak metal nesnelerin tespit edilmesinde kullanılır. Bobin, bir çubuğun veya bir tüpün etrafına sıkıca sarılmış bir tel olabilir.

Osilatör: Osilatör, bobin tarafından algılanan manyetik alanı değişen elektrik sinyallerine dönüştürür.

Dedektör: Dedektör, manyetik alanın değişimlerini algılayarak sinyalleri işler ve metal nesnelerin tespit edilmesini sağlar.

Hoparlör: Hoparlör, dedektör tarafından işlenen sinyalleri ses sinyallerine dönüştürür ve kullanıcının metal nesnelerin bulunduğu yeri tespit etmesine yardımcı olur.

Güç kaynağı: Güç kaynağı, metal dedektörünün çalışması için gerekli olan elektrik enerjisini sağlar. Güç kaynağı, pil veya şarj edilebilir batarya olabilir.

Kontrol devresi: Kontrol devresi, metal dedektörünün hassasiyetini, sinyal tonunu, işlevlerini ve diğer özelliklerini ayarlamak için kullanılır.

Ekran: Bazı metal dedektörleri, tespit edilen metal nesnelerin türünü ve derinliğini gösteren bir ekranla birlikte gelir.

İşlemci: Bazı gelişmiş metal dedektörleri, tespit edilen metal nesnelerin boyutu, türü ve derinliği gibi verileri işleyen bir işlemciye sahip olabilir.

Bu bileşenlerin yanı sıra, birçok metal dedektörü, çeşitli aksesuarlarla birlikte gelir. Örneğin, kulaklık, manyetik uçlu sondalar, arama bobinleri, taşıma çantaları gibi aksesuarlar, kullanıcının metal dedektörünü daha etkili kullanmasına yardımcı olur.



Metal Dedektörü Nasıl Yapılır?

Metal dedektörleri biraz karmaşık bir cihaz olsa da, bazı temel adımlar izlenerek evde yapılabilir. İşte metal dedektörü yapımı için temel adımlar:

Malzemeler:

Manyetik bobin

Osilatör devresi

Dedektör devresi

Hoparlör

Güç kaynağı (pil veya adaptör)

Kontrol devresi

Ekran (opsiyonel)

İşlemci (opsiyonel)

Lehimleme malzemeleri

Adım 1: Manyetik bobin yapımı

Manyetik bobin, bir tüp veya çubuk etrafına bir tel sarmak suretiyle yapılabilir. İnce bir bakır tel kullanılabilir. Tel, boru veya çubuğun etrafında sıkıca sarılmalı ve iki ucu ayrılmalıdır.

Adım 2: Osilatör devresi yapımı

Osilatör devresi, manyetik alanı elektrik sinyallerine dönüştürmek için kullanılır. Bu devre, bazı temel elektronik bileşenlerden (transistör, kapasitör, direnç vb.) oluşur. Devre şemasını ve bileşenlerin nasıl bağlandığını öğrenmek için internette arama yapabilirsiniz.

Adım 3: Dedektör devresi yapımı

Dedektör devresi, manyetik alanın değişimlerini algılar ve sinyalleri işler. Dedektör devresi, manyetik bobin ve osilatör devresi ile birlikte kullanılır. Bu devre de bazı temel elektronik bileşenlerden oluşur.

Adım 4: Hoparlör montajı

Hoparlör, dedektör tarafından işlenen sinyalleri ses sinyallerine dönüştürür ve kullanıcının metal nesnelerin bulunduğu yeri tespit etmesine yardımcı olur. Hoparlörü devreye bağlayın ve bir yerde sabitleyin.

Adım 5: Kontrol devresi yapımı

Kontrol devresi, metal dedektörünün hassasiyetini, sinyal tonunu, işlevlerini ve diğer özelliklerini ayarlamak için kullanılır. Kontrol devresi de bazı temel elektronik bileşenlerden oluşur.

Adım 6: Güç kaynağı bağlantısı

Güç kaynağı, metal dedektörünün çalışması için gerekli olan elektrik enerjisini sağlar. Güç kaynağı, pil veya şarj edilebilir batarya olabilir.

Adım 7: Devreleri birleştirme

Manyetik bobin, osilatör devresi, dedektör devresi, kontrol devresi ve güç kaynağı devrelerini birleştirin. Lehimleme malzemeleri kullanarak bileşenleri birbirine bağlayın.

Adım 8: Son kontroller

Tüm bileşenleri birleştirdikten sonra, metal dedektörünüzü test etmeniz gerekecektir. Test etmeden önce cihazınızın tasarımında herhangi bir hata veya eksiklik olup olmadığını kontrol edin.

Bir test için, manyetik bobini bir metal nesnenin üzerine yerleştirin ve hoparlörün ses çıkarması gerekiyor. Hoparlörün ses çıkarmaması durumunda, bağlantıları ve bileşenleri yeniden kontrol edin.

Ayrıca, cihazın ayarları ve kontrol devresi ile ilgili birkaç test yapmanız gerekebilir. Örneğin, hassasiyet ayarını yapmak için birkaç metal nesneyi farklı mesafelerde cihaza yaklaştırarak test edebilirsiniz.

Cihazınızda herhangi bir sorun bulunmadığından emin olduktan sonra, metal dedektörünüz hazırdır. Artık metal nesneleri bulmak için kullanabilirsiniz. Ancak, metal dedektörü yaparken dikkatli olmanız ve elektrikle çalışırken güvenlik önlemlerini almanız önemlidir.