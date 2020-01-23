Overwatch’ta Fare Yılı başlıyor

Fare Yılı'nı dostlarınız, aileniz, takım arkadaşlarınız ve Overwatch topluluğuyla kutlamaya hazır mısınız? Overwatch’ta 2020 Yeni Ay Yılı etkinliği PC, Xbox One, PS4 ve Nintendo Switch platformlarında başladı! Bu yıl yepyeni ödüller var o yüzden 16 Ocak – 6 Şubat arası oyuna girmek kozmetik koleksiyonunuza oldukça uğurlu gelecek diyebiliriz.

YENİ OYUN MODU: BAYRAĞA HÜCUM

Bayrağı Kap kapışmaları Arcade moduna geri dönüyor!

Yeni Ay Yılı yamasıyla gelen Bayrağa Hücum (Capture The Flag Blitz), daha önceki Bayrağı Kap kapışmalarının değiştirilmiş bir versiyonu.

Bu kez bayraklar birbirine öncekinden daha yakın. Genelde uzatmalara kalan oyunların gittiği noktalarda bulunuyorlar.

Oyunu kazanmak için 3 yerine 6 bayrak toplamalısınız!



HAFTALIK GÖREVLER

Haftalık Görevler geri dönüyor! 9 oyun kazanarak sınırlı süreliğine burada olacak ödülleri elde edebileceksiniz.

Bu ödüller arasında oyuncu simgeleri, spreyler ve epik kostümler var!

1. Hafta: Keşiş Doomfist (Epik)

2. Hafta: Kadim Çin Bronzu Winston (Epik)

3. Hafta: Kâğıt Sanatı Wrecking Ball (Epik)

YENİ KOZMTİK EŞYALAR

4 Efsanevi Kostüm

3 Epik Kostüm

Oyuncu Simgeleri, İfadeler, Spreyler

