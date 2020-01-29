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Siber risklere karşı şirketler için 5 önemli ipucu

Komtera Teknoloji Kanal Satış Direktörü Gürsel Tursun, şirketlerin bulundukları sektör fark etmeksizin bir siber güvenlik yol haritasına sahip olmaları için uyardı.

29 Ocak 2020 Çarşamba 10:11
Siber risklere karşı şirketler için 5 önemli ipucu

Siber risklere karşı şirketler için 5 önemli ipucu


Teknoloji ve dijitalleşme ile birlikte büyük bir gelişme gösteren şirketler, gelecekte karşılaşacakları siber riskleri göz ardı ediyor. Geçmişteki risklerin günümüzün dijital dünyasında kendini çok farklı gösterdiğine dikkat çeken Komtera Teknoloji Kanal Satış Direktörü Gürsel Tursun, şirketlerin bulundukları sektör fark etmeksizin bir siber güvenlik yol haritasına sahip olmaları gerektiğini belirtiyor.

Siber saldırıların gün geçtikçe karmaşıklaştığı dijital dünyada şirketlerin savunmalarını üst seviyede tutmaları kaçınılmaz bir gerçeği doğuruyor. Ancak, dijitalleşen ve teknolojinin faydalarından yararlanan şirketlerin 2019’da rekor sayıda veri ihlalleriyle ve siber saldırılarla karşılaşması ise akıllarda soru işareti bırakıyor. Şirketlerin taşıdıkları siber risklere karşı bir yol haritasına sahip olmamalarının ise en önemli eksiklerinden biri olduğunu dile getiren Komtera Teknoloji Kanal Satış Direktörü Gürsel Tursun’a göre, siber risklerini azaltması gereken şirketlerin dikkat etmesi gereken 5 önemli nokta bulunuyor.

1. Yama yönetim sistemlerine sahip olun. Güncel işletim sistemlerini korumak ve yamaları yüklemek şirketlere her zaman yardımcı olur. Otomatik yazılım kullanmak yama döngüsünün yönetilmesine yardımcı olabilir, ancak düzenli bir yönetim süreci kesinlikle işletim sisteminin bütünlüğünü korumaya yardımcı olur.

2. Olay Müdahale Planına (IRP) sahip olun. Açık, kısa ve test edilmiş bir IRP'ye sahip şirketler, bir ihlal durumunda ya da karşılaşacakları finansal hasarı en aza indirmek için hızlı bir şekilde harekete geçebiliyor. Ayrıca IRP’ye sahip olmak, şirketlerin yerine getirmeleri gereken yasal gerekliliklere de daha iyi yanıt vermelerine yardımcı oluyor.

3. Şirketinize bir CISO atayın. Şirket içerisinde bir risk olan ağ ve veri güvenliği, sadece BT departmanı içerisinde yönetilebilecek bir risk değildir. Bundan dolayı şirketinizdeki bir CISO, veri korumasından sorumlu olmalı ve veri yönetimi için merkezi sorumluluğa sahip olmalıdır.

4. Verilerinizi şifreleyin. Günümüz iş akışında teknolojik olarak güçlendirilmiş çalışanların hepsi bir dizi mobil cihazla (akıllı telefonlar, tabletler vb.) ağa erişebiliyor. Şirketlerin bir mobil cihaz üzerinden veri kaybedebileceğini ya da gizlilik ihlali yaşayabileceğini unutmaması gerekiyor. Bundan dolayı şirketlerin verilerini şifrelemesi önemli bir adım teşkil ediyor.

5. Ağ güvenlik politikasına sahip olun. Mevcut ve zorunlu bir ağ güvenliği ilkesi, şirket prosedürleri de dahil olmak üzere bir şirketin ağ kaynaklarının uygun kullanımı için şirket kurallarını ana hatlarıyla belirtmelidir. Ağ güvenliği politikası, güçlü parola protokollerini, uygun e-posta kullanımını, web sitelerine erişim ve kullanım kısıtlamalarını içerisinde barındırmalıdır.

Komtera Teknoloji Hakkında:

Komtera Teknoloji, 20 yılı aşkın tecrübesiyle, bilginin güvenliği ve gizliliği konusunda mevcut/potansiyel zafiyetleri ve risk/tehdit unsurlarını ortadan kaldırmak üzere alanında uzman bilgi güvenlik çözümleri üreticilerinin distribütörlüğünü yürütmektedir. Bu çözümler birbirleriyle entegre olabilen ve KOBİ’lerden büyük işletmelere kadar farklı ihtiyaçları karşılayabilecek çözümlerdir.

Bu bağlamda Komtera Teknoloji çatısı altında; Firewall, uç nokta güvenliği, web uygulama güvenlik duvarı, mobil cihaz kontrolü, e-posta güvenliği, web güvenliği, saldırı önleme, kimlik yönetimi ve iki faktörlü doğrulama, veri tabanı güvenliği, veri şifreleme, zafiyet yönetimi, kullanıcı denetimi ve kontrolü, veri sızıntısı önleme, ağ erişim kontrolü, güvenlik olay yönetimi gibi farklı çözümler bulunmaktadır.

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