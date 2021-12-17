SnapChat | Onay kodlarınızı kimseyle paylaşmayın

Snapchat hesaplarını ele geçirebilen dolandırıcılara karşı dikkatli olun!

Teknoloji kullanımı her yaş grubunda yaygınlaşmasına karşın teknoloji okuryazarlığı aynı hızla artmıyor. Siber suçlular yeni uygulamalara uyum sağlamakta zorlanan eski kuşak ile güvenlik uygulamalarını önemsemeyen yeni kuşağın ortak sorunu haline geldi. Hem teknolojik gelişmeleri hem de kullanıcıların zayıf noktalarını inceleyerek hareket eden siber suçlular ise bu durumdan çok memnun. Teknoloji düşkünü olarak kabul edilen Z kuşağını hedef alan siber dolandırıcıların işini kolaylaştıran ise bu kuşağın güvenliği hafife almaları. Genç kuşak iki faktörlü kimlik doğrulama kullanma ve arkadaşlarıyla parolalarını paylaşmama gibi birçok güvenlik önlemi konusunda hassas davranmıyor.

Kişisel bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın

ESET uzmanları kötü niyetli kişilerin her yerde olabileceğine dikkat çekerek Snapchat uygulamasında gelen onay kodlarının kimseyle paylaşılmamasını öneriyor. Özellikle kalabalık alanlarda, bir uygulamaya veya internet sitesine hassas bilgilerinizi girerken başkalarının ekranınızı görmesini engelleyin. Bildirimlerin ön izlemesini kapattığınızdan emin olun, bu sayede telefonunuz kilitliyken gelen bildirimleri meraklı gözlerden koruyabilirsiniz. Ayrıca, etrafınızda başkaları varken telefonunuzu veya tabletinizi kullanıyorsanız kısa mesajlarınızı mutlaka takip edin.

Bilgisayar korsanları çaldıkları Snapchat hesaplarında telefon numarasını, e-posta adresini değiştirdiyse veya iki faktörlü kimlik doğrulama eklediyse hesabın gerçek sahibinin hesabını geri alabilmesi çok zor olabiliyor.

Snapchat hesabınızı nasıl güvende tutabilirsiniz?

Güçlü ve benzersiz bir parola kullanmanın yanı sıra Snapchat ayarlarından iki faktörlü kimlik doğrulamayı açmalısınız. Snapchat uygulamasında ‘Ayarlar’ bölümüne girin ve ‘İki Faktörlü Kimlik Doğrulaması’ ayarını bulun. SMS tabanlı 2FA kullanmanın yanı sıra Microsoft Authenticator veya Google Authenticator gibi kimlik doğrulama uygulaması kullanmanın faydalı olacağını unutmayın.