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Sosyal medya yüzünden psikolojik hasara uğramayın

Sosyal medyada milyonlarca kullanıcının günlük yaşamlarından kesitler, ağır politik tartışmalar, kişisel hesaplaşmalar kişileri psikolojik yıkıma uğratabiliyor.

Sosyal medya yüzünden psikolojik hasara uğramayın

Sosyal medyada milyonlarca kullanıcının günlük yaşamlarından kesitler, ağır politik tartışmalar, kişisel hesaplaşmalar kişileri psikolojik yıkıma uğratabiliyor.

23 Kasım 2019 Cumartesi 08:20
Sosyal medya yüzünden psikolojik hasara uğramayın


Sosyal medya yüzünden psikolojik hasara uğramayın

Uzmanlar, tüm dünyada sosyal medya çılgınlığının yeni nesil psikolojik sorunları tetiklediği konusunda kullanıcıları uyarıyor. 
Sosyal medya üzerinden fiziksel bütünlüğe tehdit söz konusu olmadığı için insanların kendilerini kısıtlamadan öfkelerini dışa vurduğunu aktaran Psikiyatrist Onur Okan Demirci, bu öfkenin psikolojik olarak ciddi hasarlar bıraktığını vurguladı.


“Yetersizlik hissi öfkelendiriyor”

Sosyal medya üzerinden aktarılan bu öfke yapısının altında yatanlara da değinen Demirci “Öfkenin altında genellikle ‘yetersizlik’ düşüncesi yatar. Sosyal medya üzerinden saldırıda bulunduğu kişinin üzerinde yarattığı hisler ile dürtüsel olarak davranabilir ki bu hislerden en çok rahatsız eden ve en şiddetli öfkeyi çıkaranları ‘yeterince iyi olamama’, ‘kendini kanıtlama çabası’, ‘özgüven eksikliği’ gibi hislerdir” diye konuştu.

“Saldırıların en şiddetlisi toplu linç hareketi”

Sosyal medya saldırıların en şiddetlisinin toplu linç hareketi olduğunu hatırlatan Onur Okan Demirci, “Bu tür paylaşımlarda arkasına bir kitle topladığını düşünen sosyal medya hesapları, hedeflediği amaç doğrultusunda paylaşımlar yaparak ilkel beyin yapıları ile hareket eden öfkeli bir topluluğu peşinden sürükler. Ortak kaygılar taşıyan bu topluluk, dürtüsel hareketleri sonucunda kendilerine veya başkalarına zarar verebilir. Sosyal medya platformları hiç masum değildir” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya eğitimi şart


En etkili ve doğru yöntemin sosyal medya kullanımı üzerine eğitimlerin yaygınlaştırılması olduğunu söyleyen Demirci, “Özel hayatı ihlal etmeye kadar varan paylaşımlar ise etkili yaptırımlara sahip kanun uygulayıcı organlar tarafından değerlendirilebilir” dedi.

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