Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Zula Altın ile alınabilecek özellikler

Zula oyunu ana temasında ülkesine bağlı asker ve istihbaratçı özel timlerin bulunduğu iki grup yer almaktadır. Bu tema içerisinde 16 farklı karakter bulunur.

20 Şubat 2021 Cumartesi 16:43
Zula Altın ile alınabilecek özellikler

Zula Altın İle Alınabilecek Özellikler

Zula oyunu son yılların en gözde Türk yapımlarından birisidir. Bugün milyonlarca insanı etkisi altına almış olan bu oyunun en güzel özelliği ise İstanbul sokaklarında geçiyor olmasıdır.

Zula oyununu bilgisayarlarınıza indirerek ve kayıt olarak oynamaya başlayabilirsiniz. Tüm bu işlemleri ücretsiz olarak yapabilirsiniz. Zula oyunu ana temasında ülkesine bağlı asker ve istihbaratçı özel timlerin bulunduğu iki grup yer almaktadır. Bu tema içerisinde 16 farklı karakter yer almaktadır. Oyuna başlamadan önce kendinize en uygun karakteri seçmeli ve kendiniz bu karakter üzerinde geliştirmeye başlamalısınız. Aslında oldukça zengin bir oyun deneyimi sunan Zula’da ülkemizde bilinen bölgeler ait haritalar, mühimmatlalar ve silahlar sunulmaktadır. İlk amacınız ise en donanımlı ve imaj sahibi karakteri oluşturmak olmalıdır. 

Karakterinizi güçlü ve donanımlı kılmak sizlere daha keyifli bir oyun süreci sunacaktır. Bunu yapabilmenin tek yolu ise zula altın sahibi olmaktır. Zula oyun hesaplarınızda var olan altınlarınızla karakterleriniz için giysi, mühimmat, silah vb. özle ürünler satın alabilirsiniz. Onları farklı ve dikkat çeken, donanımlı karakterler haline getirebilirsiniz.

Zula Altın Satın Al

Zula oyununda altınlar en önemli değerlerinizdir. Oyun içerisinde buluna marketten alışveriş yapabilmek için zula altın satın al hizmetini kullanmalısınız. Bunun için Foxngame sitesine giriş yapabilirsiniz. Site üzerinden güvenilir alışveriş yöntemleri ve ekstra bonus imkanı ile birlikte zula altın satın alabilirsiniz.

Foxngame sitesi zula altın al hizmeti ile sizlere hızlı ve güvenilir bir destek sunmaktadır. Sitede her bütçeden oyuncu için farklı altın satış paketleri bulunmaktadır. Her paket alımlarınızda online alışveriş sistemini kullanabilirsiniz. Ve satın almış olduğunuz altınları anında Zula hesaplarınızda aktif olarak kullanmaya başlayabilirsiniz.

Foxngame zula altın satışlarında farklı bütçelere uygun paket satışı ile birlikte ekstra bonus imkanı sunmaktadır. Almış olduğunuz her paket için sizlere özel bir bonus tanımlanmaktadır. Almış olduğunuz altın sayısı arttıkça daha fazla bonus elde edebilir ve bu bonuslarla farklı oyun ürünleri satın alabilirsiniz. 

Foxngame sitesinde yer alan canlı destek biriminden 7 gün 24 saat destek alabilirsiniz.

Son Güncelleme: 24.02.2021 17:01
Anahtar Kelimeler:
Zula Altın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Boğaziçi'nde tasarlanan otonom araç projesi, tarımı değiştirebilir
Boğaziçi'nde tasarlanan otonom araç projesi, tarımı değiştirebilir
Bayraktar'ın 300 bin saatlik zafer ve gurur uçuşu
Bayraktar'ın 300 bin saatlik zafer ve gurur uçuşu
Dünyaca ünlü FPS oyunu Warface Türkiye’ye geliyor
Dünyaca ünlü FPS oyunu Warface Türkiye’ye geliyor
Airbus uzay teknolojisi Mars’a ulaştı
Airbus uzay teknolojisi Mars’a ulaştı
Instagram Sayfası Nasıl Markalanır | Adım Adım Talimatlar
Instagram Sayfası Nasıl Markalanır | Adım Adım Talimatlar
Biyokütle orman gözlem uydusu hazırlanıyor
Biyokütle orman gözlem uydusu hazırlanıyor
104 Farklı Ülkeyle Eş Zamanlı 48 Saatlik Online Oyun Tasarım Maratonu
104 Farklı Ülkeyle Eş Zamanlı 48 Saatlik Online Oyun Tasarım Maratonu
İnternet arama kayıtlarından silmenin yolları
İnternet arama kayıtlarından silmenin yolları
Google içerik kaldırma | İnternette unutulma hakkı için hukuk ne diyor?
Google içerik kaldırma | İnternette unutulma hakkı için hukuk ne diyor?
WhatsAapp gizlilik sözleşmesi veri gizliliğini sağlıyor mu?
WhatsAapp gizlilik sözleşmesi veri gizliliğini sağlıyor mu?

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim