SunExpress’ten İzmir’e 7 yeni rota

Bu yaz İzmir hattında 7 yeni rota sunan hava yolu, İzmir’den iç ve dış hatlarda haftada toplam 351 uçuş gerçekleştiriyor. SunExpress, 2024 yılında 4,7 milyonu İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan olmak üzere toplamda 15 milyon yolcu taşımayı planlıyor.

SunExpress CEO’su Max Kownatzki, “İzmir’in ana taşıyıcısı olarak İzmir’i dünyaya, dünyayı İzmir’e bağlamaya devam ediyoruz. Bu yaz İzmir için sunduğumuz 7 yeni rota ile İzmir’de şimdiye kadarki en geniş uçuş ağımıza ulaştık. İzmir, sadece yaz aylarında değil, her mevsimde farklı seyahat deneyimleri sunan bir şehir. Türkiye’nin turizm elçisi olarak, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin İzmir’in zengin tarihini, kültürel miraslarını ve eşsiz doğasını keşfetmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İzmir’i tanıtmaya ve hem İzmir hem de Türkiye turizmine katkıda bulunmaya devam edeceğiz” dedi.

İzmir'i rekor sayıda destinasyona bağlıyor

İzmir’i hem iç hatlarda hem de dış hatlarda en fazla noktaya bağlayan SunExpress, İzmir’den toplamda 58 destinasyona aktarmasız uçuş sunuyor. Bu yaz İzmir’den Madrid, Prag, Priştine, Roma, Saraybosna, Tiran ve Varşova olmak üzere 7 yeni rota ekleyen hava yolu, toplamda 46 dış hat noktasına uçuş düzenliyor. Hava yolu ayrıca, mevcut birçok dış hat rotasında frekans artışı gerçekleştirerek İzmir'den haftada 271 dış hat uçuşu ile misafirlerine daha fazla seçenek sunuyor.

SunExpress yurt içinde ise Adana, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Malatya, Mardin, Samsun, Trabzon ve Van olmak üzere İzmir’den Türkiye’nin 12 şehrine uçuş düzenliyor.

İzmir’de her iki dış hat yolcusundan biri SunExpress ile uçtu

İzmir’in ana taşıyıcısı olan SunExpress, 2023 yılında İzmir’e/İzmir’den seyahat eden dış hat yolcularının %50’sinden fazlasını taşıdı. İzmir Adnan Menderes Havalimanı, 2023 yılında dış hatlarda 4,1 milyon yolcu ağırlarken, bu hatlarda 2,3 milyon yolcu SunExpress ile uçtu.