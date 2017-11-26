

İstanbul'u akrepler bastı: Apartmanlarda akrep tehlikesi



İstanbul'un tarihi yarımadası içinde kalan binalarda zehirli akrep alarmı. Fatih, Eminönü, Karaköy, Beyoğlu'nda Kasımpaşa ve Tophane ile Şişli - Beşiktaş arasında kalan bölgede zehirli akrepler vatandaşları zor anlar yaşatıyor. Evinde akrep görenler ise soluğu böcek ilaçlama şirketlerinde alıyor. Ancak uzmanlara göre bu durum kalıcı bir çözüm değil... İstanbul'da eski binalarda ev eşyaları, yatak odalarında kullanılmayan örtü dolapları ve bazalar, mutfaklarda ise buzdolabının motor altı kısmı ile lavaboların gider hortumlarının çevresi akrepler için ideal bir yaşam ortamı olarak öne çıkıyor. Duvarların delinmesine neden olan klima kablo ve hortum sistemi, kombi boruları da akreplerin dışarıdaki yaşamla bağlantısını sağlıyor. Taş duvarlara rahatlıkla tırmanan zehirli akrepler, açık bulduğu pencereden içeri girerek, evin içinde yıllarca kendisini gizleyebiliyor.



ZEHİRLİ İLAÇ ÇÖZÜM DEĞİL ELEKTRONİK SİSTEMLER ETKİLİ

Zehirli akreplerle mücadelede vatandaşların bilinçsizce kullandığı kimyasal zehirler ise hem insan sağlığını hem de evde yaşayan kedi ya da köpeklerin hayatını karartabiliyor. Bu konuda görüşüne başvurduğunuz Erkan Kuruoğlu ise, bütün dünyada zehirli akreplerle yeni geliştirilen mücadele yöntemlerini anlattı.



Son günlerde zehirli akreplerle mücadelede daha çok ilaç ve akrep kovucu satıldığını söyleyen"Özellikle sur içinde kalan bölgelerde, eski İstanbul taş binalarında akrepler daha sık görülüyor. İstanbul'da akrepler yıllardar beri var. Ancak ilk kez karşılaşanlar doğal olarak korkuya kapılıyor. Akrepler apartmanların çatısına kadar çıkabilir, tırmanabilir. İnsanlar için tehlikeli bir canlı ancak akrep saldırısına maruz kalan olduğunu hiç duymadım" dedi.

Akreplerle mücadelede zehirli ilaçların, ilaçlamanın çözüm olmadığını belirten Kuruoğlu şunları söyledi; "Akrepler soğuk hayvanlar. Kapalı küçük bir kutu içinde bir yıl yaşayabilir. Açlığa karşı son derece dayanıklı. Onları bulundukları yerden ilaçlayarak söküp atmak çok zor. En iyi yöntem elektronik mücadele. Akrep kovucular sadece evlere, dairelere değil, tüm apartmanı akrep gibi zararlılardan koruyabilir."



AKREP KOVUCULAR NASIL KULLANILIYOR



Zararlı böceklerle mücadelede kimyasal zehirlerin insan sağlığını akrepten daha çok tehdit eden atıklar bıraktığını söyleyen Erkan Kuruoğlu şu bilgileri verdi; "Akrep kovucuların kullanımı ilaçlardan daha etkili üstelik sağlıklı. Bir akrep kovucu yıllarca evleri zehirli haşaratlardan tek başına korur. Pilli ya da elektrikli olanları, akreplerin duyabileceği frekans aralığında ultrasonik ses dalgaları göndererek onları bulunduğu yerden yüzlerce metre uzağa taşınmayı sağlar. Akrep kovucular açık kaldığı sürece, bulunduğunuz eve hatta komşu dairelere akrep bir daha asla gelmez.

Akrep kovucularının yaydığı düşük frekanslı ses dalgası insan sağlağı için tehdit oluşturmaz. AB ülkeleri ve ABD başta olmak üzere dünyanın pek çok gelişmiş ülkesinde sağlık bakanlıklarının onayladığı kovucuları piyasada rahaklıkla bulabilirsiniz. Akrep kovucuları evin uygun bir köşesine, koyarak sürekli açık bırakmanız yeterli. Türkiye'de değişik ülkelerden getirilen akrep kovucuları tanesi 50 ile 225 TL arasında satılabiliyor. Tüketici alırken, garanti süresine dikkat etsin yeterli.