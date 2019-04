Muhtar Vardar güven tazeledi

Yıllara meydan okuyarak girdiği her seçimi kazanan muhtar Reşat Vardar yeniden bir tarihi rekora imza attı.

Mahalle sakinlerinin her zaman sevgisini kazanarak kendini ispatlayan Muhtar Reşat Vardar'ın dürüstlüğü, insana olan yaklaşımı, çalışkanlığı, mahalle sakinlerinin her türlü yardımına koşan ve onlara her konuda yardımcı olmak için gerekli mücadeleyi sergileyen yapıda olması kazanmasında önemli rol oynadı.

Seçim zaferini Muhtar Vardar ile birlikte kutlayan mahalle halkı, kendisinden mahalleye daha güzel hizmetler yapmasını bekliyoruz diyerek temennilerini dile getirdiler.

BAŞARISIYLA ÖRNEK MUHTAR

Seçim sonuçlarının ardından görüştüğümüz mahalle sakinleri medya aracılığı ile şunları dile getirdiler:

"Hizmet edene hakkı her zaman teslim edilir. Muhtarımız Reşat Vardar'ın girişimleri ile mahallemizin alt yapı sorunu çözüme kavuştu. Mahalle aralarındaki hemen hemen her yol taş döşendi ve mahallemizin çehresi güzelleşti. Muhtarımızdan mezarlık yolunun ve mahallemizden İstanbul yoluna çıkan Ayazma yolunun asfaltlanması için de gerekli girişimlerde bulunmasını istiyoruz. Bütün mahallelerde kadastro çalışması yapıldı. Mahallemizde de bir an evvel kadastro çalışmalarının başlaması için Kırklareli Belediyesi ile görüşmelerini sıklaştırması gerekiyor. Karahıdır korumuzda piknik masalarının çoğaltılması ve birer tane de şömine yaptırılmasına da el atmasını bekliyoruz. Herkesin yardımına severek koşan ve ilgilenen bir kişiliği sahip olan muhtarımızı, Kırklareli'nin her bir mahalle muhtarının örnek alarak mahallelerindeki sorunlarına ve vatandaşlarına daha yakın olarak hizmet etmelerini temenni ediyoruz" dediler.