Değerleme uzmanı Damodaran, Sabancı Üniversitesi'ne konuk oldu

İSTANBUL (AA) - Sabancı Üniversitesi Finans Mükemmeliyet Merkezi (CEF), değerleme alanının tanınmış ismi New York Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Aswath Damodaran'ı ağırladı.

Sabancı Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, üniversite bünyesinde Akbank'ın kurucu sponsorluğunda açılan Finans Mükemmeliyet Merkezi, New York Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Aswath Damodaran'ı misafir etti.

Damodaran, Sabancı Center'da düzenlenen 2 günlük sertifika programında "Değerleme; sanat mı, bilim mi, sihir mi?" başlıklı bir eğitim verdi.

Sabancı Üniversitesi CEF ve Akbank'ın düzenlediği sertifika programıyla, farklı değerleme yaklaşımlarının detaylı uygulamalarıyla birlikte sunulması amaçlandı.





- CEF'te finans eğitimleri





Değerleme konusunda dünya çapında ünü bulunan Prof. Dr. Damodaran, eğitime ilişkin açıklamasında, değerleme ile uğraşan analist sayısı kadar pay senetleri ve işletmeleri değerlemek için kullanılan model bulunduğuna dikkati çekti.

Söz konusu eğitimde nakit akışları, büyüme oranları ve iskonto oranlarının bulunmasında göz önüne alınması gereken büyük resme değinerek, hesaplama meseleleri ve içsel değerlemenin temellerini aktardığını belirten Damodaran, değerleme sürecinde karşılaşılabilecek hesaplamaya dair soruları görünür kılmak için gerçek şirketleri laboratuvar deneyleri olarak kullandığını bildirdi.

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı ve CEF Kurucu Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş da merkezin ikinci yılında da finans alanında değerli akademisyenlerle eğitimler gerçekleştireceklerini belirtti.

Kendisinin profesyoneller için gerçekleştireceği finansın temelleri eğitimi sonrasında Sabancı Üniversitesi'nden akademisyenlerin sermaye bütçesi temelleri, birleşmeler ve satın almalar, türev enstrümanlar konulu eğitimler vereceğini aktaran Demirtaş, finans alanına ilgi duyan lise ve üniversite öğrencileri için de CEF'te eğitim fırsatları bulunduğunu kaydetti.