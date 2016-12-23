Askerlerimizi yaktılar, Bir yanımız donarken ciğerlerimiz yandı!

BUNUN İNTİKAMI KAT KAT ALINMALI

İKİ ASKERİMİZİ KAÇIRMIŞLARDI

Türkiye, 102 yıl önce Sarıkamış'ta donarak can veren 90 yiğidini anmaya hazırlanırken, Suriye topraklarından gelen vahşet görüntüleri ile sarsıldı. Müslüman olduğunu iddia ederek son 5 yıldır İslam adına en vahşi katliamlara imza atan DEAŞ, iki askerimizi ateşe verdi.Görüntülerin dün akşam saatlerinde internette yayınlanmasının ardından vatandaşlar büyük tepki gösterdi. Görüntülerin yayınlandığı yabancı sitelerden bazıları video kaydının kurgu olduğunu öne sürse de, askeri ve siyasi yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi.Sosyal medya üzerinde çığ gibi büyüyen tepkiler sadece terör örgüten değil, hem TSK hem de hükümete seslenen vatandaşlar 'Bu vahşetin intikamı alınmalı, bunun bedeli kat kat bu katiller sürüsüne ödetilmeli' çağrısında bulundu.Türkiye'nin Suriye topraklarında yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekatı sırasında iki askerimizi kaçıran terör örgütü DEAŞ'li katiller, Türk Milleti'nin hafızasında silinmeyecek kin ve nefreti körükleyen izler bıraktı. Askerlerimizi diri diri yakan gözü dönmüş sapkınlara vatandaşların öfkesi büyük oldu.Sosyal medyadan hükümete ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne çağrıda bulunan vatandaşlar terör örgütü DAEŞ'in Amerikan filmlerine taş çıkartan senaryo ile yayınladığı görüntülere tepkisini dile getirdi.Bu vahşi infazı yapanlardan mutlaka hesap sorulmasını isteyen vatandaşlar "Üzerine titrediğimiz askerlerimize yönelik bu vahşi saldırıyı tarih boyunca affetmeyeceğiz. Bu katillerden, bu katillere destek verenlerden, seyirci kalanlardan mutlaka hesap sorulmalı, en ağır bedeller ödetilerek intikam alınmalı" çağrısında bulundular.DAEŞ'li Arap katillerin yöntemi tıpkı 1918 yılında Mısır'ın İskenderiye şehri yakınlarında bulunan Seydibeşir Usare kampına işlenen cinayetlere benzemesi dikkat çekti. Söz konusu kampta da binlerce Türk askeri feci işkencelere tabi tutulmuş, diri diri ateşe atılanlar, krizollu banyoları yaptırılarak kör edilenler olmuştu.