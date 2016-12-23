Gündem:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Aralık 2016 Cuma 00:15

Askerlerimizi yaktılar, Bir yanımız donarken ciğerlerimiz yandı!

Suriye'de devam eden Fırak Kalkanı Harekatı sırasında DAEŞ'li teröristler tarafından kaçırılan iki askerimizin diri diri yakılması infiale neden oldu.

Askerlerimizi yaktılar, Bir yanımız donarken ciğerlerimiz yandı!
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Askerlerimizi yaktılar, Bir yanımız donarken ciğerlerimiz yandı!



Türkiye, 102 yıl önce Sarıkamış'ta donarak can veren 90 yiğidini anmaya hazırlanırken, Suriye topraklarından gelen vahşet görüntüleri ile sarsıldı. Müslüman olduğunu iddia ederek son 5 yıldır İslam adına en vahşi katliamlara imza atan DEAŞ, iki askerimizi ateşe verdi.

Görüntülerin dün akşam saatlerinde internette yayınlanmasının ardından vatandaşlar büyük tepki gösterdi. Görüntülerin yayınlandığı yabancı sitelerden bazıları video kaydının kurgu olduğunu öne sürse de, askeri ve siyasi yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi.

BUNUN İNTİKAMI KAT KAT ALINMALI

Sosyal medya üzerinde çığ gibi büyüyen tepkiler sadece terör örgüten değil, hem TSK hem de hükümete seslenen vatandaşlar 'Bu vahşetin intikamı alınmalı, bunun bedeli kat kat bu katiller sürüsüne ödetilmeli' çağrısında bulundu.

İKİ ASKERİMİZİ KAÇIRMIŞLARDI

Türkiye'nin Suriye topraklarında yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekatı sırasında iki askerimizi kaçıran terör örgütü DEAŞ'li katiller, Türk Milleti'nin hafızasında silinmeyecek kin ve nefreti körükleyen izler bıraktı. Askerlerimizi diri diri yakan gözü dönmüş sapkınlara vatandaşların öfkesi büyük oldu.
Sosyal medyadan hükümete ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne çağrıda bulunan vatandaşlar terör örgütü DAEŞ'in Amerikan filmlerine taş çıkartan senaryo ile yayınladığı görüntülere tepkisini dile getirdi.
Bu vahşi infazı yapanlardan mutlaka hesap sorulmasını isteyen vatandaşlar "Üzerine titrediğimiz askerlerimize yönelik bu vahşi saldırıyı tarih boyunca affetmeyeceğiz. Bu katillerden, bu katillere destek verenlerden, seyirci kalanlardan mutlaka hesap sorulmalı, en ağır bedeller ödetilerek intikam alınmalı" çağrısında bulundular.
DAEŞ'li Arap katillerin yöntemi tıpkı 1918 yılında Mısır'ın İskenderiye şehri yakınlarında bulunan Seydibeşir Usare kampına işlenen cinayetlere benzemesi dikkat çekti. Söz konusu kampta da binlerce Türk askeri feci işkencelere tabi tutulmuş, diri diri ateşe atılanlar, krizollu banyoları yaptırılarak kör edilenler olmuştu.

 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Askerlerimizi Yaktılar
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Misafir Avatar
Arif Aksoy 3 saat önce

... ... diri diri YAKILDI Askerlerimiz

Cevapla
-Beğenmedim(0)
Misafir Avatar
Yorumun Devamı
Burak çelik 2 saat önce

kana kan intikam bu katillerden intikam alınmalı bu katillerden tsk hesap sormalı yetti artık türk askerine ihanet eden kim varsa görüldüğü yerde hiç acımadan sivil ya da silahlı öldürülmeli, ey hükümet ey tsk ey sayın komutanlarım bu çığlığımı bu sesimi duyun vatandaşlarımızın kanıyla canıyla kim oynuyorsa hesabını sorun bunların arasında yaşlı varmış kadın çocuk varmış acımayın.

Cevapla
-Beğenmedim(0)
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mete Yarar: Önce El Nusra haberleri, Sonra El Nusralı sloganla suikast Mete Yarar: Önce El Nusra haberleri, Sonra El Nusralı...
Suriye şehitlerini uğurluyoruz: Şehit Binbaşı'nın naaşı Bursa'da Suriye şehitlerini uğurluyoruz: Şehit Binbaşı'nın...
Kümese giren tilkiyi tavuklar kovaladı: Böylesi masallara bile çok ters Kümese giren tilkiyi tavuklar kovaladı: Böylesi...
Devlet Bahçeli'den, Fırat Kalkanı Açıklaması: Ne pahasına Devlet Bahçeli'den, Fırat Kalkanı Açıklaması:...
FETÖ'cü gazetecilerin de mal varlığına el konuluyor FETÖ'cü gazetecilerin de mal varlığına el...
Suriye'de şehit düşen askerlerin kimlikleri belli oldu Suriye'de şehit düşen askerlerin kimlikleri...
Yukarı Çık

Mete Yarar: Önce El Nusra haberleri, Sonra El...
Güvenlik uzmanı Mete Yarar Rus Büyükelçi'ye yönelik suikast öncesi ABD'de medyasından çıkan...

Haberi Oku