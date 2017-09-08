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Genç kadın hastane bahçesinde ölü bulundu

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde genç bir kadının cesedi bulundu. Güvenlik görevlileri tarafından bulunan talihsiz kadının ölüm nedeni henüz bilinmiyor.

Genç kadın hastane bahçesinde ölü bulundu

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde genç bir kadının cesedi bulundu. Güvenlik görevlileri tarafından bulunan talihsiz kadının ölüm nedeni henüz bilinmiyor.

08 Eylül 2017 Cuma 09:22
Genç kadın hastane bahçesinde ölü bulundu

Genç kadın hastane bahçesinde ölü bulundu

Niğde'de genç bir kadın Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Ek binasının arka bahçesinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, çocuk yoğun bakım ünitesinde yatan 50 günlük çocuğu için hastanede bulunan Sevgi A. (28) sabah saatlerinde çocuk hastanesinin arka bahçesinde özel güvenlik görevlileri tarafından yerde hareketsiz halde bulundu.

Güvenliğin durumu yetkililere bildirmesi üzerine, olay yerine gelen sağlık ekipleri Sevgi A’nın öldüğünü belirledi. Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu iddia edilen genç kadının ölüm nedeni yapılan otopsi sonrası ortaya çıkacak.

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