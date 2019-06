Maganda kurşunu, kahvede oturan adamı öldürdü



Kahvede arkadaşlarıyla sohbet ederken, bir magandanın tabancasından çıkan kurşunla sırtından vurularak öldürülen Mülayim Hastürk'ün katili yakalandı.



Maganda kurşunu Bursa'da can aldı. Kahvede otururken sırtından vurularak hayatını kaybeden Mülayim Hastürk'ün (49) ölümüne sebep olan maganda O.K., lazer teknolojisi kullanılarak yakalandı. O.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı..



Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Tahtakale'de, edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla kahvede oturan Mülayim Hastürk (49),7 Haziran'da birden masaya yığıldı. Hastürk'ün imdadına koşan arkadaşları yaptıkları kontrollerde sırtından kan geldiğini gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Mülayim Hastürk'e ilk müdahalede bulundu.

YAŞLI ADAM KURTARILAMADI

Edinilen bilgilere göre sırtına etraftan atılan bir silahtan çıkan serseri kurşunun girdiği tespit edilen yaşlı adam hemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastürk burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



BİR KİŞİ DE AYAĞINDAN YARALANDI

Aynı saatlerde Ulucami önünde de bir kişi ayağından yaralandı. Cinayet büro ekipleri zanlının yakalanması için çalışmalara başladı. Yaklaşık 300 kişinin ifadelerini alan, 108 iş yerinin de güvenlik kameralarını inceleyen ve lazer teknolojisi kullanan ekipler atışın olay yerinin yukarısında bulunan Mollaarap Mahallesi'nden yapıldığını tespit etti.



ÜÇ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Atışın yapıldığı evin O.K. isimli kişiye ait olduğunu belirleyen ekipler yaptıkları çalışmalar neticesinde atışın O.K. tarafından yapıldığını netleştirdi. O.K. ile olay esnasında yanında bulunan U.E. ve S.C. de gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

BİRİ TUTUKLANDI, İKİSİ SERBEST

O.K.'nin üzerinde ve evinde bulunan silahlara el koyan ekipler olay yerindeki mermilerin uyuştuğunun tespit edilmesi üzerine gözaltına alınan şüphelileri adli makamlara sevk edildi. O.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.