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Silahla vurduğu eşini hastanede öldürmek isterken yakalandı

Boşanmak isteyen eşini silahla vurarak ağır yaraladı. Öldü diye bırakıp gittiği eşinin hastanede yaşadığını öğrenen katil ruhlu adam elinde silahla hastanede yakalandı.

Silahla vurduğu eşini hastanede öldürmek isterken yakalandı

Boşanmak isteyen eşini silahla vurarak ağır yaraladı. Öldü diye bırakıp gittiği eşinin hastanede yaşadığını öğrenen katil ruhlu adam elinde silahla hastanede yakalandı.

08 Haziran 2019 Cumartesi 00:28
Silahla vurduğu eşini hastanede öldürmek isterken yakalandı

Silahla vurduğu eşini hastanede öldürmek isterken yakalandı


2 çocuk annesi 48 yaşındaki eşini boşanma davası açtığı için bayramın ikinci günü kurşun yağmuruna tutan katil ruhlu koca, eşinin ağır yaralı olarak hastanede yaşadığını öğrenince çılgına döndü. Elinde silahla hastaneye gelen Hasan Engin C. adlı şahıs son anda yakalandı.

İstanbul’da dehşet son anda engellendi. Hasan Engin C., kendisinden ayrılmak isteyen eşini kurşun yağmuruna tutarak yaraladı. Eşinin ölmediğini öğrenen zanlı, bu kez öldürmek için hasteneye gitti. Ancak güvenlik önlemi alan Cinayet ekipleri, zanlıyı kıskıvrak yakaladı. Zanlının daha öncede kızının kayınpederini yaraladığı ve yedi buçuk ay cezaevinde kaldığı ortaya çıktı.


Olay Bahçelievler Zafer Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde bayramın ikinci günü meydana geldi. 
2 çocuk annesi  Ayşegül C. (48), kurşun yağmuruna tutuldu. Yaralanan  Ayşegül C., Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralanan Ayşegül C., tedavi altına alındı. Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan kısa çalışmada şüphelinin mağdurun eşi  Hasan Engin C. olduğu saptandı.

ÖLDÜRMEYE GELİNCE YAKALANDI

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre polis yaptığı çalışmada, zanlının  hastanede yaralı yatan eşini öldürmek için tekrar harekete geçeceğini belirledi. Hastanede güvenlik önlemi alan polis zanlıyı  gözaltına aldı. Eşini öldürmek için hastaneye gelen zanlı kıskıvrak yakalandı.

EŞİ AYRILMAK İSTEMİŞ

Yakalanan zanlı sorgulanmak üzere Asayiş şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Olayı hızlıca araştıran Cinayet ekipleri önemli bilgilere ulaştı.  Elde edilen bilgilere göre, zanlı 8 ay önce Manisa’da kızının kayınpederini de silahla yaraladı. Ve bu olay yüzünden cezaevine girerek yedi buçuk ay yattı. Cezaevinden çıktıktan sonra eşi Ayşegül C. ayrılmak istedi. Zanlı buna karşı geldi. Olay günü ayrılma konusu için konuşmaya giden zanlı, red cevabı alınca eşini kurşun yağmuruna tuttu. Olaydan sonra eşinin yaşadığını öğrenen zanlı bu kez öldürmek için hastaneye gittiği belirtiliyor. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya devam ediliyor.

Anahtar Kelimeler:
BahçelievlerZafer MahallesiYıldırım Beyazıt Caddesi
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