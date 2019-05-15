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Siyanürü şerbete karıştırıp annesine babasına içirmiş

İzmir Bayraklı'da gece yarısı evde kimya deneyinden elde ettiği şerbeti anne ve babasına içirerek ölümen neden olan gencin, malzemeleri internetten satın aldığı belirlendi..

Siyanürü şerbete karıştırıp annesine babasına içirmiş

İzmir Bayraklı'da gece yarısı evde kimya deneyinden elde ettiği şerbeti anne ve babasına içirerek ölümen neden olan gencin, malzemeleri internetten satın aldığı belirlendi..

15 Mayıs 2019 Çarşamba 12:19
Siyanürü şerbete karıştırıp annesine babasına içirmiş


Siyanürü şerbete karıştırıp annesine babasına içirmiş


Korkunç deney sırasında anne ve babasının ölümüne neden olan, iki kardeşi ile birlikte kendisi de ağır yaralanan üniversite öğrencisi ile ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen olayda Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan'ın internetten satın aldığı potasyum siyanürün yol açtığı ölümlerde korkunç gerçek gün ağarınca ortaya çıktı. Hırvat Savaş Suçlusu Hırvat General de, yargılandığı davada canlı yayında aynı kimyasal karışımı içerek intihar etmişti.

Anne ve babanın öldüğü, 3 kardeşin ise tedaviye alındığı olaya ailenin kimya bölümü öğrencisinin internet üzerinden satın aldığı malzemeler neden oldu.  
İddiaya göre, 21 yaşındaki genç, internetten sipariş ettiği potasyum siyanürü evde şerbetin içine karıştırıp anne ve babasına içirdiği, kardeşlerinin ise içmek istemedikleri, bu sırada üzerlerine dökülmesi nedeniyle etkilendikleri ileri sürüldü. 3 kardeşin hastanedeki tedavileri sürüyor.

EVDE ŞERBET YAPTI

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Soğukkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. 

İddiaya göre, internetten potasyum siyanür sipariş eden Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan, bunu evdeki şerbetin içine karıştırdı.

"Değişik bir şerbet yaptım, bir tadın" diyerek babası Mehmet Kalkan ile annesi Fatma Kalkan'a bu şerbetten içirdiği öne sürülen Mahmut Can Kalkan, kardeşi Emir Can Kalkan'a (10) da içirmek istedi. Ancak kardeşi içmek istemeyince bardak devrildi ve üzerlerine döküldü. Siyanürlü sıvının üzerlerine dökülmesiyle Mahmut Can, kardeşi Emir Can ve en küçük kardeşleri Mehmet Taha (4) da etkilendi.

KİMYACI GENÇ TUTUKLANDI

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, annesi Fatma ve babası Mehmet Kalkan'ı, içine siyanür koyduğu şerbeti içirerek öldüren Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan, sevk edildiği Nöbetçi Mahkemece tutuklandı.


FECİ OLAYDA ANNE BABA ÖLDÜ

Haber verilmesi üzerine eve sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 5 kişilik aile ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Bu arada ekipler, apartmanı boşaltarak önlem aldı. Siyanürden etkilenen baba Mehmet Kalkan kaldırıldığı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, anne Fatma Kalkan ise Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Kalkan ailesinin 3 çocuğu ise Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Kardeşlerden Emir Can'nın görme kaybı yaşadığı, Mahmut Can Kalkan'ın durumunun iyi olduğu en küçük kardeş Mehmet Taha'nın 'nın ise fazla etkilenmediği ve sağlığının iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, tedavisinin tamamlanmasının ardından üniversite öğrencisinin gözaltına alınacağı öğrenildi.

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Son Güncelleme: 15.05.2019 21:14
Anahtar Kelimeler:
SiyanürMahmut Can KalkanKimya BölümüBayraklı
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