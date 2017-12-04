Sevgilisinden ayrıldığını sosyal medyadan duyurdu

Sanatçı Seren Serengil sevgilisi Özay Bakır'dan ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.Sosyal medya hesabından paylaştığı bir yazı ile ayrılık kararını açıklayan Seren Serengil açıklamasında şunları dedi."Kulağıma gelen bir takım söylentiler yüzünden, aslı astarı olup olmadığını araştırma gereğini dahi hissetmediğim buna mahal veren erkek arkadaşım Özay Bakır ile yollarımı ayırma kararı aldım.Güvenimin sarsıldığı bu ilişkinin bitmesi he ikimiz içinde hayırlı olandır.Kendisine bundan sonraki yaşamında mutluluklar dilerim"