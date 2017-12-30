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Ünal Demirkaya'ya büyük şok; Ünlü magazincinin evi soyuldu

2018'e girmeye hazırlanan medya dünyasının ünlü magazincisi hayatının şokunu yaşadı. Sozcü'nün magazin sorumlusu Ünal Demirkaya'nın evi soyuldu...

Ünal Demirkaya'ya büyük şok; Ünlü magazincinin evi soyuldu

2018'e girmeye hazırlanan medya dünyasının ünlü magazincisi hayatının şokunu yaşadı. Sozcü'nün magazin sorumlusu Ünal Demirkaya'nın evi soyuldu...

30 Aralık 2017 Cumartesi 19:15
Ünal Demirkaya'ya büyük şok; Ünlü magazincinin evi soyuldu

Ünal Demirkaya'ya büyük şok; Ünlü magazincinin evi soyuldu

Magazin dünyasının ünlü isimlerinden gazeteci Ünal Demirkaya'nın evi kimliği belirsiz kişiler tarafından soyuldu.

Sözcü Gazetesi Magazin sorumlusu Ünal Demirkaya'nın evine giren soyguncular, iki kamyon dolusu eşya ve para kasasını çalarak kayıplara karıştı.


Sosyete dünyasının ve ünlü işadamlarının oturduğu Göktürk'te lüks evine giren kimliği belirsiz hırsızlar, evdeki tüm eşyaları kamyonlara yükleyerek götürdüğü ortaya çıktı. Soygun olayını dün öğrenen Ünal Demirkaya, yaşadığı şokun ardından polisi arayarak yardım istedi.
Evinin iki gün önce soyulduğunu farkeden Demirkaya, evdeki para kasasını açamayan soyguncuların demir kasayı da alarak kaçtığını farketti.
Yakın zamana kadar Ataköy'de oturan Demirkaya'nın Göktürk'te oturduğu eve giren hırsızların iki ayrı araçla geldiği ifade ediliyor.

Polis Göktürk çevresindeki güvenlik kameralarını inceleme altına alarak, hırsızları yakalamaya çalışıyor. Ünal Demirkaya'nın iki gün uğramadığı evinin soyulmasının ardından gittiği polis karakolunda ifade verdiği öğrenildi. Daha önce Tercüman Gazetesi, Sabah ve Habertürk Gazetelerinde Magazin Müdürü olarak görev yapan Ünal Demirkaya, halen Sözcü Gazetesi'nin Şık ekini yönetiyor.

Anahtar Kelimeler:
Ünal Demirkaya
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