Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
85368
ALTIN
251.092
DOLAR
6.0731
STERLİN
7.7144
EURO
6.7961

War of the Worlds şampiyonu Turabi 750 bin dolar kazandı

War of the Worlds şampiyonu Turabi 750 bin dolar kazandı

24 Mayıs 2019 Cuma 08:10
War of the Worlds şampiyonu Turabi 750 bin dolar kazandı

War of the Worlds şampiyonu Turabi 750 bin dolar kazandı

Adını Survivor yarışmalarıyla tüm Türkiye'le duyuran Turabi Çamkıran ABD'de katıldığı War of the Worlds yarışmasından şampiyon olarak döndü. 750 bin dolarlık ödülün sahibi olan Turabi Çamkıran önümüzdeki dönem Survivor Türkiye için kolları sıvadı.

Ekranlarda milyonlarca hayranı bulunan War of the Worlds yarışmasının bu yıl şampiyonu Türkiye adına katılan Turabi oldu. Amerika'da yayınlanan "War of the Worlds" yarışmasının kazananı Turabi Çamkıran, ödülünü ve saşarısını sosyal medyadan duyurdu.


Daha önce Survivor yarışmasıyla adını duyuran Turabi Çamkıran bu kez dünyanın farklı ülkelerinden yarışmacıların olduğu 'Dünya Savaşı' programında da şampiyon oldu.


Büyük ödül 750 bin doları kazanan Turabi Çamkıran, duygularını sosyal medya hesabından dile getirdi;


Çok sayıda ülke adına sporcu ve ünlü isimlerin yarıştığı Dünyalar Savaşında Türkiye adına savaşı ben kazandım ve şampiyon oldum. Benim için yarıştan çok bir onur meselesiydi. Her ne olursa olsun omuzuna Türkiye bayrağını takınca yükü ağır oluyor

Bu yük altında ezilmediğim için çok mutluyum. Bu yarışa sunulmamın en büyük nedeni 2 şampiyonluğumun olmasıdır. Bu yüzden bana 3 projesinde yer veren ağabeyim Acun Ilıcalı'ya ve beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan siz sevenlerime çok teşekkür ederim.


Ayrıca Acun abi bir iddiamız vardı; "3. defa şampiyon olamazsın" demiştin. Survivor'da beni sağlığımdan dolayı geri çektiğin için o zaman ki dönem geçersiz olmuştur.


 Ki iyi ki de oynatmadın belki de daha kötü olacaktım ve bu projede yer alamayacaktım. Ben de sana daha büyük bir 3. şampiyonlukla dönüyorum. Bence iddiayı ben kazandım. Yine de büyüğüm olarak karar senin.

Survivor için enerji yükletmek istemiş; Cinsel istismara uğradı
Survivor için enerji yükletmek istemiş; Cinsel istismara uğradı
Survivor yarışmacısı fiziğiyle dikkatleri üzerinde topladı
Survivor yarışmacısı fiziğiyle dikkatleri üzerinde topladı
Kalem ve tuvalet kağıdı çalmış
Kalem ve tuvalet kağıdı çalmış
Survivor Sabriye Kendini Aştı
Survivor Sabriye Kendini Aştı
Bacağındaki dövme dünyaya mesaj veriyor
Bacağındaki dövme dünyaya mesaj veriyor
Survivor güzeline begeni rekoru
Survivor güzeline begeni rekoru
Anahtar Kelimeler:
TurabiTurabi ÇamkıranWar Of The WorldsSurvivor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ünlü şarkıcı dolandırıcıların hedefi oldu
Ünlü şarkıcı dolandırıcıların hedefi oldu
Pirelli takvimi fotoğraflarını artık Paola Roversi çekecek
Pirelli takvimi fotoğraflarını artık Paola Roversi çekecek
Ümit Dirican haber ekibine saldırdı | Nina'nın evlat hasreti dinecek mi?
Ümit Dirican haber ekibine saldırdı | Nina'nın evlat hasreti dinecek mi?
Ozan Doğulu sevgilisi ile araçlara çarparak kaçtı
Ozan Doğulu sevgilisi ile araçlara çarparak kaçtı
Ece Seçkin'den takipçisine boy fırçası
Ece Seçkin'den takipçisine boy fırçası
Demet Akalın, marka eşofmanıyla coştu
Demet Akalın, marka eşofmanıyla coştu
Türkiyem Batmaz, Emre Uyanık ile dünya evine girdi
Türkiyem Batmaz, Emre Uyanık ile dünya evine girdi
Hadise'den jet yalanlama geldi
Hadise'den jet yalanlama geldi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle Güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort