War of the Worlds şampiyonu Turabi 750 bin dolar kazandı

Adını Survivor yarışmalarıyla tüm Türkiye'le duyuran Turabi Çamkıran ABD'de katıldığı War of the Worlds yarışmasından şampiyon olarak döndü. 750 bin dolarlık ödülün sahibi olan Turabi Çamkıran önümüzdeki dönem Survivor Türkiye için kolları sıvadı.

Ekranlarda milyonlarca hayranı bulunan War of the Worlds yarışmasının bu yıl şampiyonu Türkiye adına katılan Turabi oldu. Amerika'da yayınlanan "War of the Worlds" yarışmasının kazananı Turabi Çamkıran, ödülünü ve saşarısını sosyal medyadan duyurdu.



Daha önce Survivor yarışmasıyla adını duyuran Turabi Çamkıran bu kez dünyanın farklı ülkelerinden yarışmacıların olduğu 'Dünya Savaşı' programında da şampiyon oldu.



Büyük ödül 750 bin doları kazanan Turabi Çamkıran, duygularını sosyal medya hesabından dile getirdi;



Çok sayıda ülke adına sporcu ve ünlü isimlerin yarıştığı Dünyalar Savaşında Türkiye adına savaşı ben kazandım ve şampiyon oldum. Benim için yarıştan çok bir onur meselesiydi. Her ne olursa olsun omuzuna Türkiye bayrağını takınca yükü ağır oluyor

Bu yük altında ezilmediğim için çok mutluyum. Bu yarışa sunulmamın en büyük nedeni 2 şampiyonluğumun olmasıdır. Bu yüzden bana 3 projesinde yer veren ağabeyim Acun Ilıcalı'ya ve beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan siz sevenlerime çok teşekkür ederim.



Ayrıca Acun abi bir iddiamız vardı; "3. defa şampiyon olamazsın" demiştin. Survivor'da beni sağlığımdan dolayı geri çektiğin için o zaman ki dönem geçersiz olmuştur.



Ki iyi ki de oynatmadın belki de daha kötü olacaktım ve bu projede yer alamayacaktım. Ben de sana daha büyük bir 3. şampiyonlukla dönüyorum. Bence iddiayı ben kazandım. Yine de büyüğüm olarak karar senin.