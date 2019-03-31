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Noterler 1 Nisan’a hazır değil! 2. el araç satışları durabilir!

İkinci El otomobil alım satımında 1 Nisan’dan itibaren geçerli olacak ‘Ekspertiz Zorunluluğu’ yaklaşırken, noterler şaşkın, galericiler şaşkın, kimse ne yapacağını bilmiyor!

Noterler 1 Nisan’a hazır değil! 2. el araç satışları durabilir!

İkinci El otomobil alım satımında 1 Nisan’dan itibaren geçerli olacak ‘Ekspertiz Zorunluluğu’ yaklaşırken, noterler şaşkın, galericiler şaşkın, kimse ne yapacağını bilmiyor!

31 Mart 2019 Pazar 00:40
Noterler 1 Nisan’a hazır değil! 2. el araç satışları durabilir!

Noterler 1 Nisan’a hazır değil! 2. el araç satışları durabilir!

Geçen hafta açıklandığı üzere 1 Nisan’dan itibaren ekspertiz yapılmadan 2. El araç satışı yapılamayacak. Ayrıca TSE belgesi olmayan ekspertiz şirketi işlem yapamayacak.
TSE belgesi sahibi merkezin sayılı olduğu düşünüldüğünde ikinci el araç satışında yaşanacak olan yoğunluk kafaları karıştırmaya başladı.

‘KANUNDAN KİMSENİN HABERİ YOK’

İstanbul’un TSE belgeli ilk ekspertiz şirketi olan Oto Experim Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Ağca, “Her gün binlerce ikinci el aracın el değiştirdiği ülkemizde 1 Nisan itibarıyla geçerli olacak kanundan kimsenin haberi yok” dedi. 

1 Nisan Pazartesi gününden itibaren ikinci el araç satışında yoğunluktan dolayı sıkıntı yaşanabileceğini belirten Orhan Ağca, şunları söyledi: 

“Şu an itibarıyla piyasada ekspertiz yapan firmaların büyük çoğunluğunda 13805 TSE HYB BELGESİ bulunmuyor. 1 Nisan itibarıyla ekspertiz belgesi veremeyecekler. Noterlerin bu konuyla ilgili hazırlığı yok. Çünkü kendileri bu konuda bilgilendirilmemiş. Oto galericileri her gün bizi arayıp, 1 Nisan’da nasıl satış yapacağız? Diye soruyorlar. Her gün binlerce ikinci el aracın satıldığı ülkemizde standartlara uygun ekspertiz merkezi sayısı oldukça sınırlı. Büyük bir yoğunluk bekliyoruz” 

‘24 SAAT GÖREVE HAZIRIZ’

Oto Experim Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Ağca, “Başta İstanbul Bakırköy’de yer alan 7 bin 500 metrekaresi kapalı, 3 bin 500 metrekaresi açık alandaki merkezimiz olmak üzere yurt çapında yer alan tüm Oto Experim merkezlerinde önlemlerimizi aldık. Gerekirse sorun çözülene dek, 24 saat çalışmaya hazırız.” Diye konuştu. 

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