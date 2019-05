E Pin Satın Alırken Nelere Dikkat Etmek Gerekiyor?

Online oyunlar için e pin satın alırken mutlaka dikkat edilmesi gereken bazı ayrıntılar bulunuyor. Piyasada çok sayıda e pin olmasına karşın pek çok e pinlerde bazı problemler oluşabiliyor.

Örneğin için e pin satın almak istediğinizde kaliteli ve güvenilir online oyun sitelerini tercih etmeniz gerekiyor. E pin satışı garanti kapsamında gerçekleştirildiğinden e pin satın almak istediğinizde mutlaka garanti kapsamında olmasına dikkat ediniz

Ps4 İkinci El Fiyatları

En çok tercih edilen online oyunlardan olan her bütçeye hitap eden fiyat tarifesi üzerinden satışa sunuluyor. Kusursuz görsel özellikleri ve grafikleri ile her yaştan oyun severlere hitap eden ps4 ikinci el oyun türleri listesinde özellikle Fifa 19, Mortal Kombat, GTA, Pes 2018 gibi en popüler ps4 online oyunları geçmişe oranla daha uygun fiyatlardan satın alabilirsiniz.

Ps4 Oyun Konsolu

Eğlenceli online oyunlardan olan güçlü performans sunması yanı sıra bilgisayar dışında akıllı cep telefonları üzerinden de kolayca indirilip oynanabilir. En iyi online oyun türleri arasında bulunan ps4 oyun konsolu aynı zamanda uzaktan kontrol edebilir özelliğe de sahiptir.

Ps4 Oyun Konsolu Nereden Satın Alınır?

Ps4 oyun konsolu satın almak istediğinizde özellikle internet dünyasında yer alan kaliteli ve güvenilir online oyun satışı yapan web siteleri ziyaret edebilirsiniz.

2018 yılında olduğu gibi 2019 yılında da satış rekoru kıran ps4 oyun konsolu satın alma işleminde ödemenizi ise tercihinize göre nakit veya web site üzerinden kredi kartınız üzerinden yapabilirsiniz.

Yeni Çıkan Ps4 Oyunları Hangileridir?

2019 yılı sonlarına doğru piyasalara çıkması beklenen yeni ps4 oyunları ayrıca sahip olduğu eşsiz özellikler sayesinde satış rekoru kırması bekleniyor. 29 Mayıs 2019 tarihinde çıkması beklenen Blood & Truth, 26 Nisan 2019 tarihinde çıkması beklenen Days Gone, çıkış tarihi çok yakında duyurulması beklenen Final Fantasy VII Remake, çıkış tarihi yakından duyurulması beklenen Dreams, yayın tarihi henüz doğrulanmayan The Last of Us Part II, 23 Nisan 2019 tarihinde çıkması beklenen Mortal Kombat 11 serisi, çıkış tarihi çok yakında duyurulması beklenen Skull and Bones, çıkış tarihi çok yakında duyurulması beklenen Beyond Good and Evil2, çıkış tarihi çok yakından duyurulması beklenen Code Vein, 27 Ağustos 2019 tarihinde çıkması beklenen Shenmue III, çıkış tarihi çok yakında duyurulması beklenen Erica, çıkış tarihi çok yakında duyurulması beklenen Concrete Genie ve 14 Mayıs 2019 tarihinde çıkması beklenen Rage 2 ps4 online oyun türü 2019 yılı içerisinde piyasalarda yer alması bekleniyor.

Kaynak : Gamepazari.com