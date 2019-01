Gaming İstanbul, büyük ödüllü yarışmalarla başladı

Gaming İstanbul, yüz binlerce oyunseveri Yenikapı'da buluşturuyor



Türkiye'nin en büyük dijital eğlence ve oyun fuarı Gaming İstanbul, kapılarını dördüncü kez açtı. En yeni oyunları görmek için sabırsızlanan ziyaretçiler, Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinliğin girişinde uzun bir kuyruk oluşturdu



3 Şubat Pazar günü saat 18:00'e kadar sürecek olan GAMING İSTANBUL'un 100 binden fazla kez ziyaret edilmesi beklenirken, toplam 20 bin TL ödüllü cosplay yarışmaları ve sürpriz hediyelerle dolu turnuvalar sayesinde eğlence doruğa çıkacak

Türk oyun sektörünün büyümesine destek veren GAMING İSTANBUL, önceden yatırım almamış 32 bağımsız oyuna ücretsiz stant alanı verirken, geliştiricileri de profesyonel bilet hediyesi sayesinde yatırımcılarla buluşma fırsatı buluyor. Bu yıl ilki düzenlenecek GIST Bağımsız Oyun Ödülleri'nin kazananı İngiltere'ye giderek yatırım alma şansını artıracak

Oyunseverlerin büyük bir heyecanla beklediği GAMING İSTANBUL, bu sabah saat 10:00'da kapılarını ziyaretçilere açtı. Dört gün sürecek olan Türkiye'nin en büyük dijital eğlence ve oyun fuarının kapısında her yaştan ziyaretçi kuyruk oluştururken, 18 bin metrekarelik alana kurulan alışveriş, eğlence, oyun alanları ve çocuk parkı, eğlenceli vakit geçirmek isteyenleri fuara davet ediyor.

Türkiye'de milyonların oynadığı Fortnite'tan dev etkinlik



Bu yıl 100 binden fazla ziyaret alması beklenen GAMING İSTANBUL'da 200 milyonu aşan oyuncu sayısı ile dünyanın en çok oynanan oyunu olan Fortnite'ın yapımcısı Epic Games standı büyük ilgi çekti. Ödüllü turnuvalar, profesyonel Fornite dans gösterileri ve amatör dans yarışmaları, Fortnite cosplay gösterileri ve yarışması yapılacak olan stantta, ziyaretçilere verilecek hediyeler arasında özel oyun içi Patlayan Llama Spreyi de yer alıyor.

Toplam 20 bin TL değerinde ödüllü yarışmalar



GAMING İSTANBUL'da dijital oyun ve kurgu karakterleri tasarladıkları kostüm ve aksesuarlarla en iyi yansıtanları da para ödülleri bekliyor. Toplam 10 bin TL değerinde ödüllü GIST Cosplay Yarışması'nın jürileri arasında Issabel Cosplay & Other, Calypsen Cosplay, Anastasia Komori gibi dünyaca ünlü cosplay sanatçılarının yanı sıra, yarışmanın geçen yılki kazananı Cihan Yallı da bulunuyor.



Cosplay meraklıları, Fortnite standındaki cosplay yarışmasına da katılarak toplam 10 bin TL'lik ödülden pay alabilecek. Ayrıca fuarın bileklik sponsoru olan InGame Group - Zula, tüm ziyaretçilere popüler yerli FPS oyununda 10 TL'lik ücretsiz kredi hediye ediyor.

Ünlü isimler hayranlarıyla buluştu

Gençlerin beğeniyle takip ettiği ünlü isimler de fuarda yerini alıyor. Fortnite standında 1-2 Şubat tarihlerinde saat 12:00-16:00 arasında Batuhan Bozkan (Videoyun), Batuhan Büyükakkan (Platen), 1 Şubat'ta 13:00 - 15:00 arasında Cantuğ Özsoy (UNLOST), 2 Şubat'ta 13:00 – 15:00 arasında Tuna Akşen (PintiPanda), 12:00 – 14:00 arasında Ferit Karakaya (wtcN), 14:00 – 16:00 arasında Kemal Can Parlak (Kendine Müzisyen) yer alırken, Aral standında 31 Ocak – 3 Şubat arasında Just Dance Dünya Şampiyonu Umutcan Tütüncü, Omen by HP standında 2 Şubat'ta Necati Akçay (Zeon) ve Fox Gaming ile Tuana Yılmaz (Poppiceyn) hayranlarıyla buluşuyor.

Bağımsız oyun yapımcılarına yatırım fırsatı

Daha önce yatırım almayan, ve net geliri 50 bin TL'nin altında olan 38 oyun yapımcısına ücretsiz stant ve profesyonel bilet desteği veren GAMING İSTANBUL, bu yıl ilk kez GIST Bağımsız Oyun Ödülleri'ni düzenleyecek ve kazananı da İngiltere'deki Pocket Gamer Connects etkinliğine gönderecek.



Oyun dünyasında kariyer fırsatı gençleri bekliyor

Oyun sektöründe kariyer fırsatı yakalamak için GIST Geliştirici Konferansları'nda büyük buluşma gerçekleşiyor. Oyun geliştiren, üreten, dağıtan firmalarla, tasarımcı ve programcılarla tanışmak, kendini göstermek isteyen ve yaratıcı sektörlerde kariyer hedefleyenler için konferanslar önemli bir fırsat sunuyor. Bugün başlayan ve 2 Şubat Cumartesi sonlanacak olan konferansların kapsamlı katılımcı listesi https://www.gamingistanbul.com/gist-dc-2019/ adresinden görülebilir.