Kovmatik'ler nasıl çalışır? Kovmatik'lerin etki alanı nedir, Kovmatik fiyatları

Böcek, ve fare kovucular artık çevreye zarar vermiyor; Öldürmeyin kovun gitsin

Kimsayal ilaçlarla neredeyse yarım asırdır tüketemediğimiz sivri sinekler, fareler, kalorifer böcekleri, akrepler ve karıncalar... Öldürmek artık çare değil, en iyi yol onları kovmak? Peki yeni sistem kovmatikler hangi haşeratlara, hangi zararlılara karşı etkili? Kovmatiklerin etkili mesafesi nedir? Kovmatikler nasıl çalışır? Kovmatiklerin çevreye, çocuklara ve insanlara zararı var mı? Hepsi merak edilen soruların cevabı haberin detayında.



Zehirli kimyasallarla yıllardır yürütülen zararlı haşaratlarla mücadelede, en çok insana ve çevreye zarar verdi. Çok sayıda hastalığı tetikleyen, üstelik sinek, sivri sinek, güve, hamam böceği gibi haşaratları daha dayanıklı hale getiren kimyasal mücadele tamamen rafa kalkıyor.

Akıllı teknolojilerin kullanıldığı yeni nesil böcek ve fareler dahil istenmeyen canlılar için "Öldürmeyin kovun" sloganıyla üretilen cihazlar daha etkili oluyor.

Fare, sivrisinek, kara sinek, hamam böcekleri, akrep, yılan hatta kuşlar için geliştirilen akıllı sistemler, çevreye ve insana zarar vermeden sonuca ulaşmayı başarabiliyor.. Son yıllarda Türkiye'de onlarca can alan kene haşeratına karşı yürütülen biyolojik mücadelede kovmatiklerden de destek geldi. KKKA'dan ölümlerin önlenmesi için özellikle kırsal kesimde kovmatik kullanılması büyük önem taşıyor.

SİVRİ SİNEKLER, FARELER ÜZERİNDE SON DERECE ETKİLİ



Yeni nesil sinek, böcek ve fare kovucuların, kimyasal mücadeleden daha etkili olduğunu belirten uzmanlar "Sinekler ve böcekleri yıllardır çevremizden zehirli kimyasallarla yok edemedik, insanlık tarihinden daha eski zararlıların çoğu, mücadelede kullanılan zehirli kimyasal ilaçlara karşı bağışıklık sistemini güçlendirirken, zehirli atıklar insanlara zarar vermeye başladı, ancak yeni geliştirilen sistemler insanlara zarar vermiyor, böcekler, haşaratlar ölmüyor ama insan yaşam alanlarından uzakta kalıyor, bu mücadalede çok önemli bir devrim" yorumunu yapıyor..



KOVMATİKLERİN YAYDIĞI SİNYALLERİ ZARARLI MI?

Zararlı böcekler, sivri sinekler, fare, yılan, kuş ve haşaretla mücadelede gelişmiş ülkelerde yıllardır kullanılan kovmatiklerin yayınladığı düşük frekanslı sinyallerin insanlara hiç bir yan etkisi zararı henüz tesbit edilmedi. Konuyla ilgili olarak görüşünü aldığımız uzmanlar, günümüzde kullanılan yüksek teknoloji ürünü cep telefonlarının, kablosuz ev telefonları ve bunları besleyen baz istayonlarının çok daha yaygın olduğunu belirterek "Hemen her evde kullanılan modemlerin, kollarda taşıdığımız akıllı saatlerin yaydığı sinyallerin yanında, kovmatiklerin ürettiği düşük frekanslı ses dalgalarının etkisi tartışmaya bile değmeyecek bir konu. Güçlü radyo vericileri, telsiz ağları, hatta trafik gürültüsünün yanında araçların yaydığı titreşimler bile kovmatiklerden daha etkili olabilir.

KOVMATİKLER NERELERDE KULLANILIYOR?

Kullanıldığı yerlerde derin kimyasal iz bırakan zehirli ilaçların yerine, kovmatikleri tercih eden çok sayıda yüksek teknoji şirketi öne çıkıyor. NATO, NASA, Walt Disney, Microsoft, Apple, Google, gibi teknolojiye yön veren şirketler, milyar dolarlık yatırımlarını haşaratlara ve kemirgenlere karşı, kovmatiklere büyük önem veriyor. Avrupa Birliği'nde ve Türkiye'de çok sayıda havaalanı, askeri üs yine kovmatiklerle donatılı.. Büyük kargo şirketleri ile ünlü restoranlar kovmatikleri yoğun olarak kullanan kuruluşlar olarak dikkat çekiyor.

İstenmeyen hayvanlar ve haşaratla mücadalede kovmatikler her yerde gönül rahatlığı ile kullanılabilir. Evlerde, eczanelerde, hastaneler ve lokandalarda, kahvehaneler ve kafeteryalar ile fırınlarda kovmatiklerin çok daha etkili olduğunu belirtmekte fayda var.. Oteller, tarım alanları, besi çiftlikleri, tavuk ve yumurta üreticileri, sanayi kuruluşları için ayrı ayrı üretilen kovmatiklerin farklı özellikleri olduğunu bilmekte fayda var.



EN İYİ KOVMATİK HANGİSİDİR?

Piyasada 25 TL ile 150 TL arasında satılan kovmatikler bulunuyor. Çoğu Çin malı olan ürünlerin etkili olup olmadığını test etmeden bilmek imkansız. Yaygın satış, teknik destek ve servis garantisi veren ürünler oldukça sınırlı. Bu konuda yerli üretim ise oldukça sınırlı. Basit bir frekans yayma sisteminin Türkiye'de üretilmemesi oldukça düşündürücü olduğunu burada belirtmekte fayda var.

Doğal dengeyi korumaya özen gösteren ve tüketiciyi yanıltmayan kovmatik bulmak biraz zor olsa da, tüketiciyi doğru bilgilendiren şirketler bulmak mümkün.

Ber bir kovucunun farklı amaçlara, farklı türlere ve farklı mekanlara hitap ettiğini göz önünde bulundurursak, en etkili kovmatiği kendi ihtiyacımıza göre belirlemek zorunda kaldığımızı ortaya çıkıyor.

KOVMATİK TÜRLERİ NELERDİR?

Türkiye'nin zengin canlı florası karşısında kovmatik türleri de oldukça fazla. Karga'dan güvercine, fareden yılana, domuzdan yaban arısına kadar pek çok canlı türüne karşı etkili bir kovmatik yelpazesi tüketicinin tercihini bekliyor.

Karıncılardan kalorifer böceklerine, banyolarda sık sık karşımıza çıkar istenmeyen haşeratlara karşı etkili olan kovmatikler kara sineklerle mücadelede de oldukça etkili olabiliyor. Kovmatiklerin etkili olduğu canlılar ve etki mesafesi de satın alırken dikkat etmemiz gereken hususlardan biri.



KOVMATİKLER NASIL ÇALIŞIR, NASIL ETKİLİ OLUR

Kovmatiklerin çalışma ve etki alanları türüne göre değişir. Sonik ve Ultrasonik ses dalgaları ile farelere, kara sinek ve sivri sineklere karşı oldukça etkilidir. 20 metreden 100 metreye kadar etkili olan türleri var. Bir evden, devasa hava alanlarını haşerelere karşı koruyabilirler. Kurulumu kullanımı son derece basit. Sivri sinek ve haşerat için satın alınanların kullanım süresi iki ila 5 yıla kadara uzanabiliyor. Çiftlikler ve tarlalar için üretilenlerin etki alanı daha da yüksektir. Domuzlar için üretilen Ultrasonik kovmatikler bilinen en güçlü cihazlar olarak karşımıza çıkıyor. Yaydıkları ses dalgaları, her canlı için özel bir frekan aralığından doğrudan hedefe ulaşıyor. Kovmatikler hedefte olmayan örneğin kedi ve köpekler, kümes hayvanları gibi canlıları etkilemiyor. Her haşeratın algılayacağı frekans aralığına göre sinyal üretiyor.