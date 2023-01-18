4. Altın Kaşık Gastronomi Ödülleri Sahiplerini Buldu

Four Seasons Sultanahmet ev sahipliğinde, Jumbo’nun katkılarıyla 17 Ocak 2023’de gerçekleşen 4. Altın Kaşık Gastronomi Ödülleri gecesinde on bir farklı kategorideki ödüller ile Jüri Özel Ödülü ve Tuğrul Şavkay Yaşam Boyu Başarı Ödülü sahipleri ile buluştu.

Mutfak Dostları Derneği’nin 2019 yılında onur ödülü vererek başlattığı Altın Kaşık Gastronomi Ödülleri, 2020 yılında sekiz dalda sahipleri ile buluşmuştu. Ödül programı, küresel pandemi sebebiyle gastronomi sektörünün olağanüstü bir dönemden geçtiği 2020 ve 2021 yıllarına özel Altın Kaşık Pandemi Dönemi Özel Ödülleri ile yoluna devam etmişti.

Türk gastronomi dünyasının önde gelen isimleri, basın mensupları ve kanaat önderlerinin de katıldığı 4. Altın Kaşık Gastronomi Ödülleri gecesinde açıklanan ödüllerin kategorileri ve kazananları şöyle:

Yılın Türk Şefi: Maksut Aşkar, Neolokal

Yılın Yabancı Şefi: Claudio Chinali, Eataly

Yılın Genç Şefi: Yaren Çarpar, Ema Bakery & Catering

Yılın Pasta Şefi: Metin Saruhanlı, Arpège, Patisserie

Yılın Geleneksel Lokantası: Yanyalı Fehmi

Yılın Yabancı Konsept Lokantası: Fauna



Altın Kaşık Gastronomi Ödülleri

Yılın Tek Ürün Geleneksel Lokantası: Aslanboğa KokoreçYılın Pastanesi veya Tatlı Evi: Léone PatisserieYılın Ürün Satış Noktası: Antre GourmetYılın Gastronomi Kitabı: Meyhane İhtisas KitabıYılın Dijital Yayını: Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği (E-Dergi & Instagram Hesabı)Gecede; Jüri Özel Ödülü’nü İstanbul’un gastronomi destinasyonu olarak güçlenmesine ve mutfak kültürümüzün global çapta tanıtımına sağladığı önemli katkılarla Turk Fatih Tutak, Tuğrul Şavkay Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nü ise gastronomi dünyamızın mihenk taşlarından Beyti Güler aldı.

Altın Kaşık Gastronomi Ödülleri, Türkiye’de gastronomi alanında bir sivil toplum kuruluşunun başlattığı ve organize ettiği ilk ödül programı olma niteliğini taşıyor. Türk gastronomisine katkı sağlayan kişi ve kuruluşları ödüllendirmek, onları motive ederek gastronomi dünyamızın çıtasının yükseltilmesine destek olmak amacıyla oluşturulan ve objektif kriterler ile işleyen ödül sistemi, kategorilerin her biri için ön jürinin önerilerinin ana jüri tarafından değerlendirilmesi yöntemine dayanıyor.

Mutfak Dostları Derneği Başkanı Alparslan Baloğlu, 4. Altın Kaşık Gastronomi Ödülleri ile ilgili şunları söyledi: “Altın Kaşık Gastronomi Ödülleri’ni bu yıl dördüncü kez hayata geçirmiş olmaktan dolayı çok mutluyuz. Ödül programımızın ülkemizin gastronomi sahnesinde sürdürülebilir ve güvenilir bir referans olmasını hedefliyor ve güçlenerek ilerliyoruz. Bu yıl üç farklı kategoriyi ödül programımıza ekledik. Derneğimiz otuz yılı aşkın süredir Türk gastronomisinin ileri taşınmasına yoğun katkı sağlayan bir kurum ve ülkemizde gastronomi alanında yaşanan olumlu gelişmeler bizi son derece mutlu ediyor. Kapsayıcı bir bakış açısı ile gözümüzü İstanbul’un dışına da çevirmeye özellikle dikkat ediyor, başarılı rol modellerin ön plana çıkarılmasını ve onların motive edilmesini son derece önemsiyoruz. Dileğim ve inancım ödül programımızın; titizlikle çalışan, özgünlükleri ile öne çıkan kişi ve kuruluşları motive ederek gastronomi dünyamızın çıtasının daha da yükseğe çıkmasına destek olmaya uzun yıllar devam etmesi.”