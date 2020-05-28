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65 yaş üstü karantinada diş sağlığını ihmal ediliyor

28 Mayıs 2020 Perşembe 10:35
65 yaş üstü karantinada diş sağlığını ihmal ediliyor

Karantinada diş sağlığı ihmal ediliyor

Koronavirüs nedeniyle evlerine kapanan insanlar, diş sağlığını yeterince önemsemiyor. Diş fırçalamanın dışarı çıkınca, sosyal bir eyleme katılınca yapılan bir kişisel temizlik olduğu algısı karantinada zirve yaptı.

Ayrıca iletişim kurmadığından takma dişlerini gün içerisinde takmayan yaşlılar için de damak şeklinin değişme tehlikesi var.

Estetik Dişhekimleri Akademisi Derneği üyesi ve DentaLuna Klinik Sahibi Diş Hekimi Arzu Yalnız Zogun, evde kalındığı zamanlarda da diş ve ağız sağlığına dikkat edilmesi konusunda uyarıyor.

Takma diş kullanlar dikkat

Arzu Yalnız Zogun, bu süreçte evde olan yaşlıların iletişim kurmadıkları için takma dişlerini çıkardığını belirterek "Bu yanlış bir davranış. Her ne kadar iletişime geçmiyorlarsa da takma dişler uzun saatler çıkarılmamalı. Böyle yaptıkça damak şekli değişebilir. Sadece yatarken ya da 3-5 saat çıkarabilirsiniz" dedi. Ayrıca yaşlıların mutlaka çok fazla su tüketmesi gerektiğini belirten Zogun, "Islanan dokular kuru kalırsa damak hassaslaşabilir" diye konuştu.

'Yemek yeme sıklığımız arttı'

Zogun evde kalan insanların diş bakımının yeterince özen göstermediğine dikkat çekerek "Bazı insanlarda diş fırçalamanın dışarı çıkınca, sosyal bir eyleme katılınca yapılan bir kişisel temizlik olduğu algısı var. Bu kesinlikle çok yanlış. Hatta aksine bu dönemde yemek yeme sıklığımız arttığından, ara öğün, ana öğünler birbirine karıştığından daha çok dikkat etmeliyiz" dedi.

'Çocuklara rol model olun'

Günde en az iki öğün diş fırçalanması ve arayüz fırçası, diş ipi kullanılması gerektiğini aktaran Zogun, çocuklarda diş sağlığı hakkında ise şu bilgileri verdi: "Çocuklar, okula gitmeden önce ya da yatmadan önce diş fırçalamaya özen gösterirken bu dönemde yeterli özen gösterilmiyor. Aileler bu konuda teşvik etmeli. Kendileri de dişlerini fırçalayarak rol model olmalılar. Ayrıca bu dönemde c vitaminin alınması da önemli."

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