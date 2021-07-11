7 Temmuz Dünya Değişim Günü Coşkuyla kutlandı
Uluslararası Değişim Federasyonu (ULUDEF) tarafından 2018 yılında ilan edilen ve her sene 7.7 tarihinde kutlanan Dünya Değişim Günü, 7 Temmuz Çarşamba günü yurt içi ve yurt dışı 100’ün üzerinde şehirde kutlandı.
2021 yılı kutlamalarının teması “DÜNYA DEĞİŞİMİ İÇİN HERKES İŞBAŞINA” olarak seçilen bu çok özel günün UNESCO Uluslararası Günler listesine alınması için ortak çalışmalar da devam ediyor.
Etkinlikler yurt dışında Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İngiltere, Arjantin, Meksika, Japonya, Almanya, Bosna Hersek, Hollanda, Çek Cumhuriyeti, Azerbaycan gibi ülkelerde yapıldı.
Yurt içinde ise İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Eskişehir, Denizli, Bursa, Tekirdağ, Gölcük, Çorlu, Samsun, Marmaris, Bodrum gibi yurt geneli pek çok yerde kutlama gerçekleşti.”
Uluslararası Değişim Federasyonu yetkilileri yurt genelinde kutlamalara destek olan ilgili tüm Belediyeler ile özel ve tüzel birimlere de teşekkürlerini iletti. Yetkililer şunları söyledi: İstanbul Şişli Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Marmaris Belediyesi başta olmak üzere 7 Temmuz Dünya Değişim Günü 2021 yılı kutlamalarına destek veren tüm belediyeler ile özel ve tüzel tüm birimlere kıymetli destekleri için çok teşekkür ederiz. 2022 yılında 7 Temmuz’da coşku dolu kutlamalarla yine birlikte olacağız.”