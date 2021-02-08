Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

9-1-1 ve 9-1-1: Lone Star Yeni Sezonlarıyla Art Arda FOXCRIME Ekranlarında

9-1-1” 4. sezonu ile 11 Şubat’tan itibaren her perşembe akşamı saat 20.30’da Türkçe dublajlı ya da orijinal dilinde Türkçe alt yazı seçeneğiyle FOXCRIME ekranlarında.

08 Şubat 2021 Pazartesi 10:28
9-1-1 ve 9-1-1: Lone Star Yeni Sezonlarıyla Art Arda FOXCRIME Ekranlarında

9-1-1 ve 9-1-1: Lone Star Yeni Sezonlarıyla Art Arda FOXCRIME Ekranlarında

 

“9-1-1” 4. sezonuyla 11 Şubat’tan itibaren her perşembe akşamı saat 20.30’da, “9-1-1: Lone Star” 2. sezonuyla 12 Şubat’tan itibaren her cuma akşamı saat 20.30’da Türkçe dublajlı ya da orijinal dilinde Türkçe alt yazı seçeneğiyle FOXCRIME ekranlarında izleyicilerle buluşuyor.

 

9-1-1

Başrolünde Altın Küre ödüllü Angela Bassett’in yer aldığı 9-1-1, insanların hayatını kurtarmak için kendi hayatlarını tehlikeye atan, acil durumlarda ilk müdahaleyi yapan polis, sağlık görevlileri ve itfaiyecilerin risk dolu hayatlarını konu alıyor “9-1-1” 4. sezonu ile 11 Şubat’tan itibaren her perşembe akşamı saat 20.30’da Türkçe dublajlı ya da orijinal dilinde Türkçe alt yazı seçeneğiyle FOXCRIME ekranlarında.

9-1-1: Lone Star

New York’ta itfaiye şefi olan Owen Strand, Teksas’ta yeni bir ekip kurması için görevlendiriliyor. Oğlu ile birlikte oraya yerleşen Owen, bir yandan hayat kurtarmaya çalışırken diğer yandan kendi özel hayatındaki problemlerle uğraşmak zorunda kalıyor. “9-1-1: Lone Star”, 2. sezonuyla 12 Şubat’tan itibaren her cuma akşamı saat 20.30’da Türkçe dublajlı ya da orijinal dilinde Türkçe alt yazı seçeneğiyle FOXCRIME ekranlarında.

 

Dünyanın en sevilen suç ve polisiye dizilerinin adresi FOXCRIME; D-Smart, KabloTV, Tivibu, TV+ ve Vodafone TV platformlarından izlenebiliyor.

Anahtar Kelimeler:
911911 Lone StarFOXCRIME
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lüleburgaz Belediyesi'nde üç muhtarlık yeni binalarına kavuştu!
Lüleburgaz Belediyesi'nde üç muhtarlık yeni binalarına kavuştu!
Bugün hava nasıl olacak | Karantida sağanak yağmur uyarısı
Bugün hava nasıl olacak | Karantida sağanak yağmur uyarısı
65 yaş üstü karantinada diş sağlığını ihmal ediliyor
65 yaş üstü karantinada diş sağlığını ihmal ediliyor
Normalleşme döneminde uyum bozukluğuna dikkat 
Normalleşme döneminde uyum bozukluğuna dikkat 
iyİLİK GENimizde var | Kemik iliği bağışıyla hayat kurtaralım
iyİLİK GENimizde var | Kemik iliği bağışıyla hayat kurtaralım
Ofisler yeni normalleşme süreçlerine hazırlanıyor
Ofisler yeni normalleşme süreçlerine hazırlanıyor
Yaz aylarında çocuklar ne izlemeli? | BBC
Yaz aylarında çocuklar ne izlemeli? | BBC
A101 27 mayıs 2020 filatları | A101 teknoloji ürünleri fiyatları
A101 27 mayıs 2020 filatları | A101 teknoloji ürünleri fiyatları
Almanlar spora, İspanyollar dişe, İtalyanlar saça düşkün
Almanlar spora, İspanyollar dişe, İtalyanlar saça düşkün
İstanbul'un akciğeri Aydos Ormanları'nda kirlilik alarmı
İstanbul'un akciğeri Aydos Ormanları'nda kirlilik alarmı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim