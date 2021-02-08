9-1-1 ve 9-1-1: Lone Star Yeni Sezonlarıyla Art Arda FOXCRIME Ekranlarında

“9-1-1” 4. sezonuyla 11 Şubat’tan itibaren her perşembe akşamı saat 20.30’da, “9-1-1: Lone Star” 2. sezonuyla 12 Şubat’tan itibaren her cuma akşamı saat 20.30’da Türkçe dublajlı ya da orijinal dilinde Türkçe alt yazı seçeneğiyle FOXCRIME ekranlarında izleyicilerle buluşuyor.

9-1-1

Başrolünde Altın Küre ödüllü Angela Bassett’in yer aldığı 9-1-1, insanların hayatını kurtarmak için kendi hayatlarını tehlikeye atan, acil durumlarda ilk müdahaleyi yapan polis, sağlık görevlileri ve itfaiyecilerin risk dolu hayatlarını konu alıyor “9-1-1” 4. sezonu ile 11 Şubat’tan itibaren her perşembe akşamı saat 20.30’da Türkçe dublajlı ya da orijinal dilinde Türkçe alt yazı seçeneğiyle FOXCRIME ekranlarında.

9-1-1: Lone Star

New York’ta itfaiye şefi olan Owen Strand, Teksas’ta yeni bir ekip kurması için görevlendiriliyor. Oğlu ile birlikte oraya yerleşen Owen, bir yandan hayat kurtarmaya çalışırken diğer yandan kendi özel hayatındaki problemlerle uğraşmak zorunda kalıyor. “9-1-1: Lone Star”, 2. sezonuyla 12 Şubat’tan itibaren her cuma akşamı saat 20.30’da Türkçe dublajlı ya da orijinal dilinde Türkçe alt yazı seçeneğiyle FOXCRIME ekranlarında.

Dünyanın en sevilen suç ve polisiye dizilerinin adresi FOXCRIME; D-Smart, KabloTV, Tivibu, TV+ ve Vodafone TV platformlarından izlenebiliyor.