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9 zincir market şubesine 3 gün kapatma cezası

Hızla artan hayat pahalılığı, yoksulluk ve enflasyonun adeta günah keçisi ilan edilen zincir marketlere kapatma cezası yaygınlaşıyor.

02 Ocak 2023 Pazartesi 17:14
9 zincir market şubesine 3 gün kapatma cezası


9 zincir market şubesine 3 gün kapatma cezası

Bursa'da zincir marketlerine yönelik denetimler devam ederken, 3 ayrı markaya ait 9 market şubesinin faaliyetlerine 3 gün durdurma

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, 3 farklı zincir marketin toplam 9 şubesinin faaliyetleri, etiket ihlali yaptıkları gerekçesiyle 3 gün süreyle durduruldu.

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan 3 farklı zincir marketin 9 şubesinde etiket ihlali yapıldığı yönünde ihbar aldı. Ekipler, İnegöl Belediyesi Encümen Meclisi kararıyla marketlerde denetim gerçekleştirdi. Bazı ürünlerin raftaki fiyatıyla kasada okutulan fiyatının farklı olduğu tespit edildi. Daha önce aynı maddeden dolayı 3 kez uyarı cezası uygulandığı belirtilen marketlerin bu kez 3 gün süreyle faaliyetleri durduruldu. İş yerleri, zabıta görevlileri tarafından mühürlendi.


 

Anahtar Kelimeler:
MarketZincir Market
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