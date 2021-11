Acı, çikolata kadar mutlu eder, spor kadar zayıflatır

Acı seven bir milletiz. Kırmızı biber, karabiber, hardal, acının her türlüsü bizim için sofralarımızın vazgeçilmezi.



ACI YEMEK SAĞLIKTIR!



Yine de ilk aklımıza gelen soru şu: dilimizi yakan, fiziksel acı veren bir şeyi niye yiyoruz? Ne zorumuz var, nedir derdimiz?

İşte bu konuda Wellbeing Chef PELİN BOZKURT BİLGİÇ bize hazırladığı dosyayla ilgili bilgi veriyor.

"Acıyla aram yoktu. Ailem de pek yemeklerde kullanmazdı. Son dönemde burnumdan çıkmayacak kadar ağzımın içinde yakıcı tadı hissetmek çok hoşuma gitmeye başlayınca araştırdım. Dozunu minik adımlarla arttırıyorum. Öyle çok faydası var ki yararlanmamak olmazdı. Neler olduğunu duyduğunuzda siz de etkileneceksiniz. Kullanıyorsanız da size katkısını bilmek güzel bir duygu." diyor.

Güzel Yaşam Mutfağı uzmanı Pelin Bozkurt Bilgiç acı yemenin neden bizi etkilediğini anlatmaya başlıyor:

"Önce acının fiziksel etkilerine bakalım:

Acı dilimize değdiği an beynimize ağzımızın alev alev yandığı sinyali gidiyor. Adrenalin salgılanmaya başlıyor, kalbimiz daha hızlı atıyor. Dudaklarımız şişiyor, yanaklarımız kızarıyor. Aynı zamanda vücut kendini soğutma moduna geçtiğinden terlemeye başlıyoruz.

Derken; Acıyla başa çıkmak için doğal maddesi kapsaisin olan acı biberin, ağıza değdirildiği anda uyandırdığı yakıcı bir his sayesinde sinirler yumuşayarak beyin endorfin salgılar.

Beyin bölgesinde salgılanan endorfin vücutta ağrı kesici etki oluşturur. Endorfin vücutta bir mutluluk-iyilik halinin oluşmasını sağlar.

Sinirlerin yumuşaması ile salgılanan endorfinin vücutta ağrı kesici etki yaptığını biliyoruz artık. Acı içinde olabiliriz !!! Ama heyecanlı ve mutluyuz."

WELL BEING CHEF PELİN BOZKURT BİLGİÇ KİMDİR ?

Hayatını "Güzel Yaşa Güzel Yaş Al" felesefesi ile tasarlayan Pelin Bozkurt Bilgiç sağlıklı beslenme hakkında doğru bilgiye ulaşmak için Cornell Universitesi Nutrition Healthy Living Eğitimi almıştır. Hazırladığı özel tarifleri bir araya getirdiği "Sağlıklı Misafir Sofram" isminde bir kitabı vardır.

Ayrıca televizyonda BizimEv TV'de "Pelin'le Geleneksel Lezzetler ve Modern Tarifler" adında bir program sunmaktadır. Youtube'da ve Instagram'da kendi kanalında tariflerini ve bilgilerini sevenleri ile paylaşmaktadır. Ayrıca daha çok kişiyi Güzel Yaşam Mutfağına çekmek için Açlık Oyunlar, Şekere Neden Aşeriyoruz gibi online ve offline eğitimler vermektedir. Sofra, Beef&Fish, Breakfast gibi Türkiye'nin önde gelem yemek dergilerinde yazıları çıkmaktadır. Hayat boyu öğrenme yolculuğunda The School of Health Sciences, Ketogenic Diet Nutrition Health Coach, Ayrvedik Well Aging Yoga Terapi Eğitimlerini de heybesine doldurmuştur. Hem eğitim vermeye, hem de eğitim vermeye devam etmektedir. 2021 yılında byProtokol Dergisi tarafından "Yılın En Başarılı Sağlıklı Beslenme Ödülü"'ne layık görülmüştür.