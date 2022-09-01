Adana Havalimanı Araç Kiralama Hizmeti ile Tarihi Bir Yolculuk

Türkiye'nin yolcu kapasitesi bakımından 6. büyük havalimanı olan Şakirpaşa, Mersine ve Osmaniye illerine ulaşım kolaylığı ile tercih edilir. Yıllık ortalama 4 milyon yolcu ağırlayan havalimanına gelen yerli ve yabancı turist sayısı değişir. Adana havalimanı araç kiralama imkânı ile merkeze 3,5 kilometrede ulaşarak şehri tanıyabilirsiniz. Enterprise güvenli araç kiralama sistemi ile kaliteli bir yolculuk geçirebilir, iş seyahatlerinizi ya da özel gezilerinizi keyifli hale getirebilirsiniz. İhtiyacınıza yönelik araçlar ile havalimanından merkeze rahat bir sürüş deneyimi yaşayabilir ve unutulmaz anlar biriktirebilirsiniz.

Adana Havalimanı ile Merkez Arası Konforlu Bir Ulaşım

Enterprise, her bütçeye ve aileye uygun araçları ile Şakirpaşa havalimanında sizi karşılar. Keyifli bir deneyim yaşamak isteyenler için oldukça uygundur. Araçlarınızı ister online, isterseniz de Adana havalimanı araç kiralama hizmeti ile rezerve edebilirsiniz. Kapsamlı sigorta, bebek koltuğu ve ek sürücü gibi hizmetlere ulaşabilir, zamandan tasarruf edebilirsiniz. Kısıtlı zamanın kurtarıcısı olan Enterprise ile aracınızı istediğiniz noktadan kiralayabilirsiniz. Pek çok bölgede olan ofisleri ile kaliteli ve uzman ekibinden destek alabilirsiniz. Adana havalimanı araç kiralama sayesinde uçağınız inmeden aracınız sizi kapıda bekler. Ekstra zaman ve mesafe harcamadan işleminizi pratik bir şekilde tamamlayabilirsiniz.

Adana Havalimanı Araç Kiralama ile Şehri Keşfe Çıkın!

Tarihi dokusu ile sizi karşılayan Adana'ya gelir gelmez Homeros'un İlyada'sına selam verebilirsiniz. Luvi Krallığı, Hitit İmparatorluğu, Asurlular, Persler, Bizans ile Antik Yunan Uygarlığı'nı tanımanızı sağlar. Medeniyetler beşiği olarak görülen şehir, Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin buluştuğu noktada yer alır. Yerli ve yabancı turistler, nehirlerin suyunu tattıktan sonra Adana Merkez Camii'nin görselliği ile büyülenir. Yeşilçam filmlerinin sahnelerini aratmayan Sinema Müzesi, Adana'nın farklı bir yüzünü gösterir. Kazancılar Çarşısı ve büyük saatin görkemi ile görülmesi gereken yerler arasında bulunur. Diğer uygarlıkların bıraktığı eserler arasında tarihi bir yolculuk yapabilirsiniz. Türkiye'nin 5. büyük ili olan Adana, yöresel yemekleri ile ağzınızda unutulmaz bir tat bırakır. Kebap ve bici bici tatlısı ile mutlu hisler uyandırır. Adana havalimanı araç kiralama hizmeti ile lezzet diyarına adım atabilir sevdikleriniz ile etkileyici bir gezi geçirebilirsiniz.

Sorunsuz Bir Araç Kiralama Hizmeti

Adana havalimanı araç kiralama hizmeti için öncelikle, kiralama koşullarını incelemeniz gerekir. Sunduğu hizmet ve ayrıcalıklar ile pratik bir kiralama süreci vadeder. Enterprise, hasar servis ve yakıt hizmeti, sigorta poliçesi, ek sigorta, kiralama servisi, hasar arıza servisi, iptal iade şartları, kilometre sınırı gibi çeşitli hizmetler ile kolay ve rahat bir deneyim sunar.

Online rezervasyon sırasında aracı alacağınız yeri, alış ve iade tarihini, sürücünün yaşını işaretleyerek en uygun aracı bul butonuna tıklayabilir, fiyat ve özelliklerin bulunduğu listeyi görüntüleyebilirsiniz. Bu durum, işlemleri tamamlamanıza pratiklik katar. Sonrasında, araç alternatifleri arasından kendinize uygun olanı seçip kiralama aşamasını tamamlayabilirsiniz. İç hatlar terminalinde bekleyen aracınız ile Adana ve çevre illerin tarihine yolculuk edebilirsiniz.

Enterprise Araç Kiralama Seçenekleri İle Adana'nın Keyfini Çıkarın!

Kurumsal bir şirket olan Enterprise, dünya çapında 85 ülkede 9 bin ofise sahiptir. Havalimanına iner inmez aracınızı alabilir ve yolculuğa başlayabilirsiniz. Zaman kaybetmeden gezebilirsiniz. Kalabalık ailelere özel minibüs ya da küçük araç filosu içerisinden kendinize uygun olanı tercih etme hakkınız vardır. Dizel, benzinli, otomatik ve manuel alternatifler arasından seçim yapıp kiralayabilirsiniz. Tüm ulaşım detaylarını dünyanın en büyük araç kiralama firması Enterprise'ın güvenli ellerine teslim edebilirsiniz. Siz de hemen, Adana havalimanı araç kiralama hizmeti ile konforlu bir yolculuğa başlayabilirsiniz.