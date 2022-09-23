Adımlar Otizmli Çocuklar İçin!



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Tohum Otizm Vakfı, 9. Eker I Run’a, iyilik peşinde koşan herkesi adımlarını otizmli çocuklara umut olmak için atmaya davet ediyor. Eker’in ev sahipliğinde, 2 Ekim Pazar günü Bursa’da gerçekleşecek “9. Eker I Run Yol Koşusu”, Nilüfer ilçesindeki Eker Meydan’dan başlayacak. 42K, 15K, 5K, Minik Adımlar koşuları ve Paten Yarışları olmak üzere altı ayrı kategoride gerçekleşecek.

‘’Ritmini Yakala’’ mottosu ile bu yıl 9. kez düzenlenen Eker I Run, her sene olduğu gibi bu sene de fark yaratan konsepti ile sporseverler ile buluşmaya hazırlanıyor. Tohum Otizm Vakfı’nın bireysel ve kurumsal koşucuları, otizme dikkat çekmek ve Tohum Otizm Vakfı’nda eğitim gören otizmli çocukların burs fonuna destek sağlamak için yer alacakları Eker I Run’da, adımlarını otizmli çocuklar için atacak. Bu yıl Eker I Run’da otizmli çocukların eğitim burs fonuna destek olmak için koşmak isteyenler kayıt ve detaylı bilgiye ekerkosu.com web sitesi üzerinden erişebilecek.

Otizmin Tek Çaresi Yoğun Eğitim

Günümüzde bilinen tek çaresi; erken tanı ile yoğun ve sürekli özel eğitim olan otizm, erken tanı ve doğru bir eğitim yaklaşımı ile kontrol altına alınabiliyor. Yoğun olarak eğitim alan çocukların yaklaşık %50’sinde otizmin belirtileri ile ilgili büyük ilerleme kaydediliyor. Öyle ki bazı otizmli çocukların ergenlik yaşına geldiklerinde diğer arkadaşlarından farkı kalmayabiliyor.

Otizmde erken dönemde (12 ay civarı) tanı koyabilmek ve çocukların haftada en az 30 saati bulan yoğun bir eğitim almalarını sağlamak hayati önem taşıyor. Özellikle tanı aldıktan sonra 5 yaşa kadar sunulan bu yoğun eğitim çok daha önemli bir hal alıyor.

Bunları Biliyor musunuz? Otizmin tek çaresi ERKEN TANI ile YOĞUN, SÜREKLİ EĞİTİM’dir.

Günümüzde her 44 ÇOCUKTAN 1’inin otizm riski ile dünyaya gelmekte ve otizmin görülme sıklığı çok büyük bir hızla artış göstermektedir.

Dünyada her 20 DAKİKADA 1 çocuk otizm tanısı almaktadır.

Otizm erkek çocuklarda, kızlardan 4 KAT FAZLA oranda görülmektedir.

Ülkemizde 0-19 yaş grubundaki 574.963 otizmli çocuk ve gencimizden sadece 41.854’ü EĞİTİME ERİŞEBİLMEKTEDİR.



Tohum Otizm Vakfı Hakkında:

Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, "Otizm Spektrum Bozukluğu" olan çocukların erken tanısının konulması, özel eğitim ile topluma bağımsız bireyler olarak kazandırılmalarına öncülük edilmesi ve bunun yurt çapında yaygınlaştırılması amacıyla kar amacı gütmeyen ve kamu yararını gözeten bir sağlık ve eğitim vakfı olarak 15 Nisan 2003 tarihinden bu yana çalışmalarını yürütmektedir.