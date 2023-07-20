Adrasan'a kamp yağması | Kamp görünümlü otel yapılacak
Akdeniz Bölgesi ve Antalya'nın incisi Adrasa'da daha önce benzeri görülmemiş şekilde başlangıç fiyatı belirlenmeden düzenlenen ihalede, kamp yapılması planlanan yapıların büyüklüğü dikkat çekti. Yüzme havuzundan lokantaya kadar birçok yapının inşa edilecek olması ormanın talan edildiği söylentilerini beraberinde getirdi.
Lüks kamp ünitelerinin içinde banyo ve tuvalet de bulunacak. Kampta, konaklama alanlarının yanı sıra her biri 250’şer metrekare alana sahip kır kahvesi ve kır lokantası da inşa edilecek. 312 metrekarelik yüzme havuzu, 100’er metrekarelik sağlık ve spor tesisleri, 50 metrekarelik kameriye ve ibadethane, depo, duş, tuvalet üniteleri de ihale dosyasında yer aldı. Orman alanı özel şirkete kiralanacak.