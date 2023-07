Adrasan'a kamp yağması | Kamp görünümlü otel yapılacak





Akdeniz Bölgesi ve Antalya'nın incisi Adrasa'da daha önce benzeri görülmemiş şekilde başlangıç fiyatı belirlenmeden düzenlenen ihalede, kamp yapılması planlanan yapıların büyüklüğü dikkat çekti. Yüzme havuzundan lokantaya kadar birçok yapının inşa edilecek olması ormanın talan edildiği söylentilerini beraberinde getirdi.

’nün hazırladığı ihale dosyasına göre Adrasan Çakmak mevkisinde 10.87 hektar orman alanında konaklama ünitelerinin yanı sıra kır lokantası ve kır kahvesi, yüzme havuzu, sağlık ve spor tesisleri ile büfe, kameriye ve ibadethane gibi üniteler yapılacak. Ayrıca her biri 80 metrekarelik 100 adet çadır kamp ünitesi, her biri 80 metrekarelik 60 adet karavan kamp ünitesi ve her biri 60 metrekarelik lüks çadır kamp ünitesi yapılacak.

Lüks kamp ünitelerinin içinde banyo ve tuvalet de bulunacak. Kampta, konaklama alanlarının yanı sıra her biri 250’şer metrekare alana sahip kır kahvesi ve kır lokantası da inşa edilecek. 312 metrekarelik yüzme havuzu, 100’er metrekarelik sağlık ve spor tesisleri, 50 metrekarelik kameriye ve ibadethane, depo, duş, tuvalet üniteleri de ihale dosyasında yer aldı. Orman alanı özel şirkete kiralanacak.