Ak parti Sincan aday adayları; 31 MART 2024 YARIŞ BAŞLIYOR

Sincan'da seçim heyecanı artıyor. AK Parti içerisinden Sincan Belediye Başkanlığı için çeşitli sektörlerden gelen, ticaretten avukatlara, inşaattan iş dünyasına kadar çeşitli kariyerlerde bulunan ve her biri kıymetli isimlerin adaylığı konuşuluyor. Mevcut Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan henüz durumu belirsizliğini koruyor, şimdiye kadar adaylık için başvuran kişi sayısı 11'e ulaştı. Cumhur İttifakı çerçevesinde AK Parti'nin Sincan'da değişmeyeceği tahmin ediliyor. Diğer ittifak ortağı MHP'de ise Belediye Başkan Adaylığı için şu ana kadar herhangi bir başvuru yapılmadı.

Ak parti sincan aday adayları

Ak parti sincan belediyesi aday adayları

İŞTE AK PARTİ’DE ADAYLIK İÇİN MÜRACAAT EDENLER