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Ak parti Sincan aday adayları; 31 MART 2024 YARIŞ BAŞLIYOR

Sincan belediyesi Ak parti aday adayları açıklandı; 31 Mart 2024 Güncel Akparti Sincan Belediye Aday Adaylarının isimleri ve kimdir sorularına cevap

25 Kasım 2023 Cumartesi 20:04
Ak parti Sincan aday adayları; 31 MART 2024 YARIŞ BAŞLIYOR






Sincan'da seçim heyecanı artıyor. AK Parti içerisinden Sincan Belediye Başkanlığı için çeşitli sektörlerden gelen, ticaretten avukatlara, inşaattan iş dünyasına kadar çeşitli kariyerlerde bulunan ve her biri kıymetli isimlerin adaylığı konuşuluyor. Mevcut Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan henüz durumu belirsizliğini koruyor, şimdiye kadar adaylık için başvuran kişi sayısı 11'e ulaştı. Cumhur İttifakı çerçevesinde AK Parti'nin Sincan'da değişmeyeceği tahmin ediliyor. Diğer ittifak ortağı MHP'de ise Belediye Başkan Adaylığı için şu ana kadar herhangi bir başvuru yapılmadı.

Ak parti sincan aday adayları

Ak parti sincan belediyesi aday adayları

İŞTE AK PARTİ’DE ADAYLIK İÇİN MÜRACAAT EDENLER

  1. Kenan Erdemir Kimdir ?
  2. Av. Soner Arslanargun
  3. Av. Fatih Omaç
  4. Yusuf Erkaya
  5. Nihat Yalçın
  6. Osman Kabakçı
  7. Abdülkerim Erdem
  8. Murat Kargı
  9. Murat Yalçın
  10. Erhan Uğurluoğlu
  11. Yalçın Çavla
Son Güncelleme: 25.11.2023 22:11
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Selim 2023-11-25 20:47:28

Sincanımıza kenan başkan yakışır

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Kamil 2023-11-25 20:52:42

Sincana inşaattan anlayan bir başkan şart oda sanırım kenan bey

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Fatih omaç başkan 2023-11-25 21:12:47

Kişiliği düzgün ve kariyerli bir insan kendisi seviliyor ve AK parti içerisinde çok büyük hizmetleri var

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Sayın avukat Soner 2023-11-25 21:14:15

Duruşu ve Sincana kazandırabilecekleri göz ardı edilmemeli.

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Elvan Yıldız 2023-11-25 21:16:38

Başkanımız Kenan Erdemir zekası ve bilim ve teknoloji yapay zeka hakkındaki düşünceleri ve projeleri göz önüne alındığında kesinlikle ve kesinlikle sincanı kalkındıracak bir lider bir başkan olma potansiyeline sahip kendisine ve diğer adaylara başarılar diliyorum onuna kadar Kenan erdemir'i destekliyorum İnşAllah Sincar için hayırlısı olur.

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Hatice 2023-11-25 21:21:36

Başkan kenan erdemir

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Tuna 2023-11-25 21:22:47

Sincanımız için kenan başkan

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Fatih omaç 2023-11-25 21:23:27

Başkanımla gurur duyuyoruz

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