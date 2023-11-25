Ak parti Sincan aday adayları; 31 MART 2024 YARIŞ BAŞLIYOR

Sincan'da seçim heyecanı artıyor. AK Parti içerisinden Sincan Belediye Başkanlığı için çeşitli sektörlerden gelen, ticaretten avukatlara, inşaattan iş dünyasına kadar çeşitli kariyerlerde bulunan ve her biri kıymetli isimlerin adaylığı konuşuluyor. Mevcut Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan henüz durumu belirsizliğini koruyor, şimdiye kadar adaylık için başvuran kişi sayısı 11'e ulaştı. Cumhur İttifakı çerçevesinde AK Parti'nin Sincan'da değişmeyeceği tahmin ediliyor. Diğer ittifak ortağı MHP'de ise Belediye Başkan Adaylığı için şu ana kadar herhangi bir başvuru yapılmadı.
Ak parti sincan belediyesi aday adayları
İŞTE AK PARTİ’DE ADAYLIK İÇİN MÜRACAAT EDENLER
- Kenan Erdemir Kimdir ?
- Av. Soner Arslanargun
- Av. Fatih Omaç
- Yusuf Erkaya
- Nihat Yalçın
- Osman Kabakçı
- Abdülkerim Erdem
- Murat Kargı
- Murat Yalçın
- Erhan Uğurluoğlu
- Yalçın Çavla
Sincanımıza kenan başkan yakışır
Sincana inşaattan anlayan bir başkan şart oda sanırım kenan bey
Kişiliği düzgün ve kariyerli bir insan kendisi seviliyor ve AK parti içerisinde çok büyük hizmetleri var
Duruşu ve Sincana kazandırabilecekleri göz ardı edilmemeli.
Başkanımız Kenan Erdemir zekası ve bilim ve teknoloji yapay zeka hakkındaki düşünceleri ve projeleri göz önüne alındığında kesinlikle ve kesinlikle sincanı kalkındıracak bir lider bir başkan olma potansiyeline sahip kendisine ve diğer adaylara başarılar diliyorum onuna kadar Kenan erdemir'i destekliyorum İnşAllah Sincar için hayırlısı olur.
Başkan kenan erdemir
Sincanımız için kenan başkan
Başkanımla gurur duyuyoruz