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Akit TV'ye haciz gelince | 'Basını susturamazsınız'

AKP karşıtı siyasiler, gazeteci ve sanatçıları sık sık hedef alan ve çoğu haberlerinde hakaret etmekten geri durmayan Akit TV, mahkemenin verdiği tazminat bedelini ödemeyince kuruma gelen haciz memurlarını bakın nasıl değerlendirdi.

19 Haziran 2021 Cumartesi 16:54
Akit TV'ye haciz gelince | 'Basını susturamazsınız'

Akit TV'ye haciz gelince | 'Basını susturamazsınız'

Yayınlarında muhalif siyasi partilere, muhalif liderlere ve gazetecilerle sanatçılara hakaretler savuran Akit TV, mahkemenin verdiği tazminat bedelini ödemeyince kanala haciz geldi. Akit TV, gelen haciz memurları karşısında ne yapacağını şaşırınca, kuruma ait internet sitesi olayı  "İmamoğlu Haciz Baskınıyla Akit TV’yi Susturmak İstedi" başlığıyla haberleştirdi.


İcra işlemini "Ekrem İmamoğlu'ndan basına darbe! Bizi asla susturamayacaksınız!" başlığıyla haberleştiren Akit TV “Sözde özgürlükleri savunan CHP yine şaşırtmadı. Özgürlük kelimesi CHP için kendi çıkarlarına hizmet edenler için geçerli. Bugün CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Akit Medya'yı susturmak için harekete geçti” dedi. 

AKİT, SIK SIK YALAN HABER VE HAKARETTEN CEZA ALDI

Akit yayın kurumu daha önce de TİP Milletvekili Barış Atay'ın açtığı üç kuruşluk tazminat davasını kaybetmişti. Aynı gazete ve yayın kurumu, Antalya'da piknikte mangal yapıp, rakı içen 11 öğretmen hakkında 'Lisede Ahlaksızlık' başlıklı haber yapmış, açılan tazminat davasında 5 öğretmene bin 500'er TL tazminat ödemeye mahkum etmişti. Akit, rakı haberine tazminat ödemeyince de haciz işlemi yapılması için çalışma yürütülmüştü.


'Bunlar din düşmanı' başlıklı haberde Halkevleri Eğitim Hakkı Meclisi'ne hakaret eden Yeni Akit Gazetesi 2.500 TL öderken, TMMOB  için kaleme alınan yalan habere de tazminat ödemeye mahkum edilmişti.
Tazminat davalarından kurtulmak için sık sık ismini değiştirmek zorunda kalan Akit, Vakit, Beklenen Vakit, Yeni Akit isimlerini kullanan gazeteye çok sayıda asker, kamu çalışanı ve bürokratın kazandığı tazminat davası belirsizliğini koruyor.

Son Güncelleme: 19.06.2021 17:06
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Akit TVHacizAkit HakaretAkit Hakaretleri
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